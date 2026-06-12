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Thế giới

Liên hợp quốc cảnh báo nạn đói ở Yemen đang ngày càng trầm trọng

ClockThứ Tư, 17/06/2026 14:45
Ngày 16/6, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo và Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp Tom Fletcher đã cảnh báo về cuộc khủng hoảng đói nghèo ở Yemen đang trở nên trầm trọng hơn, với tỷ lệ người dân không được cung ứng đủ lương thực cơ bản tăng từ khoảng một nửa lên gần 60% trong vòng một tháng.

Hơn 400 du khách mắc kẹt tại Yemen do bạo lực leo thangThành viên cấp cao al-Qaeda thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ tại YemenLiên hợp quốc cảnh báo nguy cơ nạn đói lan rộng tại hơn 15 điểm nóng toàn cầu

Yemen hiện đang phải vật lộn với nạn đói và suy dinh dưỡng. (Ảnh: UNWFP) 

Số người Yemen phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn nghiêm trọng nhất đã tăng từ một phần tư lên gần một phần ba. Theo ông Tom Fletcher, hơn 18 triệu người Yemen, chiếm hơn một nửa dân số cả nước, hiện đang chịu nạn đói trầm trọng.

Tại các khu vực do chính phủ kiểm soát, khoảng 5 triệu người đang đối mặt với nạn đói nghiêm trọng, trong khi hơn một phần tư đang trải qua tình trạng mất an ninh lương thực ở mức độ khẩn cấp.

Mặc dù tại các khu vực do lực lượng Houthi kiểm soát vẫn chưa có dữ liệu cập nhật, Điều phối viên Liên hợp quốc cho rằng điều này không nên được hiểu là “không có nhu cầu hỗ trợ nhân đạo”.

Ông Tom Fletcher kêu gọi tăng cường nguồn hỗ trợ tài chính quốc tế nhằm ngăn ngừa tình hình xấu đi của vấn đề này, và nhấn mạnh rằng số tiền trợ cấp nhân đạo mới chỉ đạt gần 15% con số cần thiết.

Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc cũng kêu gọi ủng hộ các nỗ lực hòa bình đang diễn ra và yêu cầu chính quyền Houthi thả 73 nhân viên Liên hợp quốc vẫn đang bị giam giữ. 

Cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Yemen phần lớn bắt nguồn từ nhiều năm xung đột bắt đầu từ năm 2014 và leo thang thành cuộc nội chiến quy mô lớn hơn vào năm 2015. Giao tranh đã làm gián đoạn việc nhập khẩu lương thực, phá hủy cơ sở hạ tầng, làm suy yếu các dịch vụ công cộng và góp phần vào sự sụp đổ kinh tế ở một quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào lương thực nhập khẩu, khiến hàng triệu người phải phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo.

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Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Liên hợp quốccảnh báoYemen
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