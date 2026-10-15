Thứ Năm, 15/10/2026 16:09 (GMT+7)
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:
Mời chào giá mua sắm “Bảo hộ lao động năm 2026 tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài”
HNN.VN - Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Phú Bài - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm “Bảo hộ lao động năm 2026 tại Cảng HKQT Phú Bài”.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:
1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:
- Thời gian thực hiện hợp đồng:Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Hiệu lực của hồ sơ chào giá ³ 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp sơ chào giá.
- Địa điểm thực hiện: Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Tổ 10, Phường Phú Bài, TP. Huế.
2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá
- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: từ 10h00’ ngày 16/10/2026 đến 10h00’ ngày 20/10/2026.
- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:
o Địa điểm: Văn thư - Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài;
o Số điện thoại: 0234.3861131
o Địa chỉ: Phường Phú Bài, TP. Huế.
- Người liên hệ: Bà Lê Thị Kim Ngọc (Số điện thoại: 0359 279 729).
3. Thông tin chi tiết về hồ sơ chào giá xin truy cập vào website:
https://vietnamairport.vn/phubaiairport/