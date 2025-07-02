VN-Index đứng trước áp lực điều chỉnh sau khi vượt qua mức đỉnh lịch sử

Cuối tuần, thị trường chứng kiến áp lực chốt lời mạnh mẽ cùng với đà bán ròng kỷ lục từ khối ngoại. (Ảnh: Vietnam+)

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có một tuần giao dịch tích cực song cũng bắt đầu tiềm ẩn rủi ro, khi VN-Index thành công vượt đỉnh lịch sử năm 2022 và thiết lập những mốc cao mới.

Cuối tuần, thị trường chứng kiến áp lực chốt lời mạnh mẽ cùng với đà bán ròng kỷ lục từ khối ngoại. Theo đó, các chuyên gia nhận định dù xu hướng tăng trưởng vẫn được duy trì, nhà đầu tư vẫn nên thận trọng và xem xét cơ cấu lại danh mục để ứng phó với khả năng điều chỉnh trong ngắn hạn.

VN-Index vượt đỉnh kèm thanh khoản kỷ lục

Tuần qua, VN-Index liên tiếp chinh phục các ngưỡng kháng cự quan trọng. Ông Phan Tấn Nhật, Trưởng nhóm Phân tích Công ty Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS) cho biết sau tuần tăng điểm mạnh đột biến, chỉ số đã vượt qua vùng đỉnh lịch sử năm 2022. Theo đó, thị trường duy trì tuần giao dịch tích cực với thanh khoản gia tăng. Cụ thể, VN-Index tăng điểm trong 4 phiên liên tiếp, vượt qua mốc tâm lý 1.600 điểm và hướng đến vùng giá 1.660 điểm. Cùng với đó, áp lực bán xuất hiện khiến VN-Index điều chỉnh về trong sắc đỏ tại phiên cuối tuần.

Thị trường đóng cửa, VN-Index tăng 2,84%, lên mức 1.630 điểm (trên mốc tâm lý 1.600 điểm) và VN30 tăng 3,13%, lên mức 1.783,25 điểm (sau khi chịu áp lực điều chỉnh trong phiên cuối tuần ở vùng giá 1.820 điểm).

Đáng chú ý, thanh khoản thị trường lập kỷ lục mới với giá trị 259,5 nghìn tỷ đồng trên sàn HoSE với khối lượng giao dịch trung bình hơn 1,75 tỷ cổ phiếu/phiên. Trong đó, các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng mạnh với 8.217 tỷ đồng tại đây.

Theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), giá trị giao dịch trung bình hàng ngày cũng lên tới khoảng 47.500 tỷ đồng/phiên, tăng khoảng 5% so với tuần trước đó, qua đó cho thấy dòng tiền nội vẫn rất mạnh mẽ.

Hiện, độ rộng thị trường vẫn nghiêng về tích cực với sự luân chuyển dòng tiền với các nhóm ngành nổi bật bao gồm bảo hiểm, chứng khoán, ngân hàng và dầu khí. Ngược lại, nhóm công nghệ, hóa chất, dệt may, thủy sản đang chịu áp lực điều chỉnh và đặc biệt là nhóm bất động sản bị bán ra rất mạnh trong phiên cuối tuần.

Áp lực chốt lời và rủi ro điều chỉnh

Về kỹ thuật, Phan Tấn Nhật cho rằng xu hướng ngắn hạn của VN-Index vẫn duy trì tăng trưởng trên vùng hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm với ngưỡng tiếp theo tại 1.565 điểm. Tuy nhiên, chỉ số này đang chịu áp lực bán ở vùng giá quanh 1.650 điểm. Đặc biệt, ông Nhật nhấn mạnh rằng rổ cổ phiếu VN30 đang chịu áp lực bán ở vùng giá 1.800-1.830 điểm, tương ứng mức tăng hơn 60% tính từ đáy tháng 4/2024.

"Trong lịch sử, chưa có nhịp tăng giá liên tiếp nào với mức tăng mạnh quanh 60% của chỉ số VN-Index, VN30 mà không chịu một nhịp điều chỉnh khá mạnh," ông Nhật nhấn mạnh.

Do đó, ông Nhật khuyến nghị các nhà đầu tư cần hết sức thận trọng và theo dõi sát diễn biến thị trường hiện nay. Mặc dù, VN-Index vẫn tăng trưởng nhưng khá nhiều mã chứng khoán sau giai đoạn tăng mạnh đang có rủi ro tạo vùng đỉnh và có khả năng kết thúc xu hướng tăng giá mạnh đột biến.

Nhóm phân tích của VCBS cung cấp cái nhìn chi tiết hơn về diễn biến giao dịch trong phiên cuối tuần. Thị trường mở cửa buổi sáng đã tăng hơn 18 điểm và vượt qua mốc 1.660 nhờ lực cầu mạnh từ nhóm cổ phiếu Vingroup, ngân hàng, thép và đầu tư công

Tuy nhiên, áp lực chốt lời bất ngờ dâng cao, đặc biệt là ở các mã đã ghi nhận đà tăng mạnh. Điều này đã khiến chỉ số chung thu hẹp đà tăng. Sau đó, sắc đỏ chiếm ưu thế chủ đạo với 266 mã giảm và 68 mã tăng cùng với thanh khoản duy trì ở ngưỡng cao so với trung bình 20 phiên, cho thấy diễn biến chốt lời ngắn hạn ở vùng cao của thị trường. Đến cuối buổi chiều, VN-Index ghi nhận nhịp giảm gần 18 điểm và lùi về mốc 1.620 điểm trước khi thu hẹp biên độ giảm nhờ một số mã vốn hóa lớn, như MBB, VJC và BSR duy trì sắc xanh.

Về phân tích cơ bản, nhóm chuyên gia của VCBS chỉ ra “room ngoại” tại các ngân hàng đang là điểm đáng chú ý. Các ngân hàng lớn có nền tảng tài chính vững mạnh và thanh khoản cổ phiếu cao tiếp tục thu hút vốn nước ngoài khi phần lớn đã kín room hoặc tiệm cận mức tối đa 30%. Ngược lại, nhiều ngân hàng quy mô nhỏ gần như vắng bóng cổ đông nước ngoài, để lại dư địa còn khá lớn. Một số ngân hàng khóa room ngoại ở mức thấp so với quy định tối đa (30%) nhằm mục đích tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài, mở ra tiềm năng thu hút dòng vốn chất lượng cao trong tương lai.

Bên cạnh đó, VCBS cũng đề cập đến dự án Đường sắt cao tốc Bắc–Nam, một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 67,34 tỷ USD (ước tính chiếm khoảng 10% GDP tại năm 2027), tổng chiều dài tuyến khoảng 1.541 km đi qua 20 tỉnh thành. Dự án này, dù có quy mô khổng lồ và còn nhiều thách thức về cơ chế triển khai song vẫn được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho nền kinh tế và nhiều ngành nghề liên quan trong dài hạn, từ vật liệu xây dựng đến dịch vụ và du lịch, định hình tiềm năng tăng trưởng bền vững cho thị trường chứng khoán trong tương lai.

Trước những diễn biến phức tạp và các tín hiệu cảnh báo, ông Phan Tấn Nhật khuyến nghị nhà đầu tư nên theo dõi sát diễn biến thị trường. Đối với các vị thế đầu cơ và việc cơ cấu danh mục đầu tư cần đánh giá kỹ lưỡng từng mã cổ phiếu, xem xét bán các mã suy yếu. Bên cạnh đó, nhà đầu tư kiểm soát chặt chẽ các vị thế ngắn hạn đồng thời luân chuyển dòng tiền hợp lý, ngay cả khi xu hướng tăng của VN-Index vẫn duy trì.

Nhóm phân tích VCBS cũng đồng quan điểm về việc quản trị rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh áp lực chốt lời ngắn hạn gia tăng. VCBS khuyến nghị mặc dù thị trường đã có một tuần tăng điểm ấn tượng, việc xuất hiện áp lực bán mạnh trong phiên cuối tuần cho thấy sự cần thiết của việc điều chỉnh chiến lược đầu tư, tránh việc "đu đỉnh" những mã đã tăng nóng và ưu tiên bảo toàn lợi nhuận./.