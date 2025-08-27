Dembele vượt qua Yamal, giành danh hiệu Quả bóng Vàng 2025

Ousmane Dembele giành danh hiệu Quả bóng Vàng 2025. (Nguồn: Getty Images)

Ousmane Dembele đã vượt qua các ứng viên cạnh tranh khác trong danh sách đề cử để trở thành chủ nhân của giải thưởng Quả bóng Vàng 2025 dành cho cầu thủ nam xuất sắc nhất năm do tạp chí France Football tổ chức bầu chọn.

Chân sút 28 tuổi người Pháp xếp trên Lamine Yamal (Tây Ban Nha, Barcelona) và đồng đội trong màu áo Paris Saint-Germain Vitinha (Bồ Đào Nha) trong top 3 bình chọn.

Với danh hiệu này, Dembele trở thành cầu thủ Pháp thứ 6 trong lịch sử bước lên bục nhận giải, sau Michel Platini, Raymond Kopa, Zinedine Zindane, Jean-Pierre Papin và Karim Benzema.

Quả bóng Vàng 2025 là phần thưởng xứng đáng dành cho Ousmane Dembele sau những gì mà anh đã thể hiện trong mùa giải 2024-25

Anh chính là một trong những nhân tố đóng vai trò quan trọng giúp PSG vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử ở mùa 2024-25, đồng thời bảo vệ thành công chức vô địch Ligue 1 và Cúp Quốc gia Pháp.

Ở mùa giải vừa qua, tiền đạo này đã thi đấu ấn tượng khi ghi đến 35 bàn thắng và có 16 kiến tạo sau 53 trận trên mọi đấu trường trong màu áo PSG.

Riêng ở đấu trường Champions League, Dembele đã có 8 lần "nổ súng," để góp công lớn giúp gã nhà giàu nước Pháp lần đầu tiên đăng quang ở giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ.

Ở Champions League mùa giải vừa qua, Ousmane Dembele cũng đã được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Tại Ligue 1, Dembele kết thúc mùa giải với danh hiệu đồng Vua phá lưới (21 bàn/29 trận), giúp PSG chỉ thua hai trận cả mùa và bảo vệ chức vô địch. Anh còn được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1 mùa 2024-25.

Dembele trải qua mùa giải vô cùng thành công cùng PSG. (Nguồn: Getty Images)

Trong khi đó, Lamine Yamal cầu thủ được xem là đối trọng lớn với Ousmane Dembele trong cuộc cạnh tranh cũng đã có mùa giải ấn tượng. Cầu thủ này đã ghi 18 bàn, 25 kiến tạo sau 55 trận, mang về cú ăn ba quốc nội (La Liga, Copa del Rey, Siêu cúp Tây Ban Nha) cho Barcelona và về nhì tại Nations League cùng tuyển Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, những gì mà Lamine Yamal đã làm là chưa đủ để anh có thể vượt qua Ousmane Dembele trong cuộc bầu chọn cuối cùng cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2025.

Aitana Bonmati lập hat-trick Quả bóng Vàng

Còn ở hạng mục nữ, Aitana Bonmati - cầu thủ đang thi đấu cho Barcelona và Đội tuyển Tây Ban Nha tiếp tục được vinh danh giải thưởng Quả Bóng Vàng 2025.

Đây là lần thứ ba liên tiếp nữ cầu thủ 27 tuổi này giành Quả bóng Vàng - một kỷ lục mới ở hạng mục dành cho phái đẹp. Cô là nữ cầu thủ duy nhất đạt được thành tích này kể từ khi hạng mục Quả Bóng Vàng nữ ra đời năm 2018.

Tiền vệ 27 tuổi đóng vai trò dẫn dắt Barca giành "cú ăn ba" quốc nội (bao gồm danh hiệu Liga F lần thứ 6 liên tiếp) và lọt vào chung kết Champions League. Cô đã ghi được 15 bàn thắng sau 44 lần ra sân cho Barcelona ở mùa giải vừa qua.

Trong màu áo Đội tuyển quốc gia, Aitana Bonmati cũng đã đóng góp quan trọng trong hành trình tiến vào tới chung kết EURO nữ 2025 và chỉ thua Anh trên chấm luân lưu.

Với danh hiệu vừa được trao, Aitana Bonmati trở thành cầu thủ thứ ba trong lịch sử bóng đá giành Quả Bóng Vàng ba năm liên tiếp, sau Lionel Messi (2009-2012) và Michel Platini (1983-85).

Aitana Bonmati lần thứ ba liên tiếp giành Quả bóng Vàng. (Nguồn: Getty Images)

Các giải thưởng đáng chú ý khác

Ngoài Quả bóng Bạc 2025, Lamine Yamal còn đoạt giải Kopa Trophy dành cho cầu thủ U21 hay nhất thế giới năm thứ hai liên tiếp, qua đó trở thành cầu thủ đầu tiên giành Kopa Trophy hai lần.

Ở hạng mục Kopa Trophy nữ, Vicky Lopez là người được vinh danh, qua đó giúp Barcelona giành phần lớn danh hiệu ở lễ trao thưởng năm nay.

Ở giải Johan Cruyff, "thuyền trưởng" của Paris Saint-Germain Luis Enrique đã được vinh danh cho giải thưởng Huấn luyện viên nam xuất sắc nhất.

Đây là kết quả hoàn toàn hợp lý sau những gì mà vị chiến lược gia này đã giúp đội bóng nước Pháp giành "cú ăn 5" với các danh hiệu Siêu cúp châu Âu, Siêu cúp Pháp, Cúp Quốc gia Pháp, Ligue 1 và Champions League.

Trong khi đó, giải thưởng Huấn luyện viên nữ xuất sắc nhất đã được trao cho Sarina Wiegman - người đã dẫn dắt Đội tuyển nữ Anh giành chức vô địch EURO./.