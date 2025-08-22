  • Huế ngày nay Online
Thị trường chứng khoán sáng 10/9: VN-Index giảm gần 4 điểm, nhà đầu tư thận trọng

Thị trường chứng khoán sáng 10/9 diễn biến giằng co, thể hiện rõ tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

 Ảnh minh họa: Hải Yên/Báo Tin tức và Dân tộc

Kết thúc phiên sáng, VN-Index giảm 3,78 điểm xuống 1.633,54 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 503,6 triệu đơn vị, tương ứng hơn 15.197,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 109 mã tăng, 189 mã giảm và 60 mã đứng giá.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,27 điểm xuống 274,55 điểm, với khối lượng giao dịch hơn 39,9 triệu đơn vị, trị giá hơn 955,2 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 55 mã tăng, 71 mã giảm và 52 mã đứng giá.

Ngược chiều, UPCOM-Index tăng 0,29 điểm lên 110,18 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 18,2 triệu đơn vị, tương ứng hơn 282,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 115 mã tăng, 58 mã giảm và 104 mã đứng giá.

Diễn biến chung cho thấy sự phân hóa rõ nét, sắc xanh – đỏ đan xen. Trong rổ VN30, có 18 mã giảm và 10 mã tăng, biên độ dao động không lớn, không mã nào biến động đến 2%.

Ở nhóm dầu khí, sắc xanh chiếm ưu thế, nổi bật là PTV tăng 2,56%, tiếp đến là PVC (1,72%), PVD (1,13%); các mã TOS, PVS, BSR tăng nhẹ dưới 1%. Ngược lại, nhóm chứng khoán chịu áp lực điều chỉnh, các mã lớn như HCM, SHS, VND đều giảm, song SSI vẫn giữ được mức tăng nhẹ.

Như vậy, thị trường chứng khoán sáng 10/9 tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Các nhóm cổ phiếu phân hóa rõ nét, trong khi dòng tiền vẫn duy trì sự thăm dò, chờ đợi thêm tín hiệu hỗ trợ từ chính sách và kinh tế vĩ mô.

