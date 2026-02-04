Cơ hội vươn tầm

Những trận đấu có tính cạnh tranh cao buộc các đội tuyển, trong đó có Việt Nam (áo trắng), phải tiếp cận với tinh thần thi đấu nghiêm túc hơn. Ảnh: VFF

Từ lâu, bóng đá châu Á vẫn đi theo quỹ đạo quen thuộc: Vòng loại World Cup, Asian Cup, xen kẽ là những trận đấu giao hữu mang tính thủ tục với các đối thủ chênh lệch trình độ, hoặc những giải đấu khu vực với những đối thủ đã “nhẵn mặt” nhau, thiếu giá trị cọ xát. AFC Nations League được xây dựng dựa theo mô hình của UEFA Nations League (châu Âu) hứa hẹn một sân chơi mới sẽ thay đổi “guồng quay” của bóng đá châu Á.

Mô hình Nations League hiện đang được áp dụng tại châu Âu (UEFA) và Bắc - Trung Mỹ (CONCACAF). Sự ra đời của mô hình này đã thay thế phần lớn các trận giao hữu bằng hệ thống giải đấu có sự lên, xuống hạng. Thông qua mô hình Nations League, các đội tuyển được thi đấu nhiều hơn, đồng thời có thêm cơ hội lọt vào các vòng Play-off tranh vé dự giải châu lục hay World Cup.

AFC Nations League dự kiến sẽ bao gồm 47 đội tuyển thành viên thuộc AFC. Hiện AFC đang cân nhắc 2 phương án phân hạng dựa trên bảng xếp hạng FIFA. Phương án đầu tiên sẽ chia giải đấu thành 4 hạng A, B, C (mỗi hạng 12 đội), và D (11 đội). Phương án thứ hai được giới chuyên môn đồng tình hơn khi chia giải đấu thành 3 hạng đấu, trong đó hạng A, B bao gồm 16 đội mỗi hạng và hạng C gồm 15 đội còn lại. Với thứ hạng 107 trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Việt Nam đang ở nhóm giữa của khu vực. Nhiều khả năng thầy trò huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik sẽ góp mặt tại hạng League B.

Giải đấu mới hình thành sẽ là cơ hội nâng cao chất lượng thi đấu của đội tuyển quốc gia. Thay vì những trận giao hữu mang tính thử nghiệm, đội tuyển được cọ xát thường xuyên với các đối thủ có trình độ tương đồng hoặc nhỉnh hơn, đồng thời áp lực về kết quả của đội tuyển cũng sẽ cao hơn.

Ở góc độ chiến lược, giải đấu mới tạo ra áp lực thay đổi tư duy làm bóng đá. Trong nhiều năm, người hâm mộ bóng đá Việt Nam quen với những đỉnh cao ngắn hạn: Một kỳ AFF Cup thăng hoa, trở thành “ngựa ô” ở một vòng chung kết châu Á, hay một chiếc huy chương vàng SEA Games… AFC Nations League đặt đội tuyển vào một chu kỳ thi đấu liên tục, yêu cầu sự ổn định cao. Điều này buộc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Ban huấn luyện đội tuyển phải nỗ lực để duy trì chất lượng đội tuyển trong nhiều năm liên tục, bởi bóng đá Việt Nam sẽ không thể mãi trông chờ vào một “thế hệ vàng” hay một HLV mang tính biểu tượng mà đội tuyển phải tính kế thừa, tính hệ thống và sự nhất quán trong triết lý chơi bóng.

Đối với các cầu thủ, AFC Nations League sẽ là cơ hội cọ xát quý báu, từ đó trui rèn bản lĩnh và kinh nghiệm dành cho “Những chiến binh sao vàng”. Việc được thi đấu với những đối thủ khác nhau mang phong cách chiến thuật đa dạng sẽ giúp các cầu thủ nâng tầm, từ đó tìm thấy những cơ hội xuất ngoại, giúp bóng đá Việt Nam ngày càng đi lên.

Không thể loại trừ kịch bản đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều thất bại hơn khi tham gia AFC Nations League. Khoảng cách giữa bóng đá Việt Nam với các nền bóng đá hàng đầu châu Á là thực tế đã được chỉ ra qua nhiều giải đấu. Tuy nhiên, trong một hệ thống thi đấu có tính lặp lại và cạnh tranh liên tục như mô hình Nations League, thất bại không hẳn là điều tiêu cực, mà là bài học để điều chỉnh lối chơi, con người theo hướng tích cực.

AFC Nations League không phải “chiếc đũa thần” mang lại thành công tức thì, nhưng là thước đo trung thực cho vị thế của bóng đá Việt Nam. Cách Việt Nam bước vào sân chơi này, với tâm thế cầu thị hay dè dặt, sẽ phần nào quyết định diện mạo của bóng đá nước nhà trong nhiều năm tới.