Khát vọng thương hiệu trăm năm

HNN - Mới đây, trong chuyến công tác lên Đà Lạt, chúng tôi may mắn được đến thăm một trong những cơ sở sản xuất hoa tươi nổi tiếng thế giới: Dalat Hasfarm.

 Quy trình sản xuất bánh lọc đưa sang thị trường Mỹ của công ty Hue One food

Đó là một buổi chiều, Đà Lạt trong xanh bỗng ảm đạm và thưa vắng sau những ngày lũ dữ dội. Hai tuyến đường huyết mạch lên thành phố tắc nghẽn do sạt lở. Những vựa hoa thiệt hại. Những chuyến xe chở rau về xuôi ứ đọng chờ thông tuyến…

Nhưng nỗi lo của người Đà Lạt sau lũ như phần nào lắng dịu trong lòng khách phương xa khi chúng tôi bước vào xưởng ươm hoa của Dalat Hasfarm. Sự ấm áp bừng lên từ những giàn hoa dài tít tắp được áp dụng công nghệ sản xuất của Israel. Một cách trân trọng, người quản lý giới thiệu với chúng tôi những loài hoa mới được công ty nhân giống thành công - phiên bản mới của giống hoa cẩm tú cầu - mảnh khảnh, yêu kiều với màu xanh đặc trưng của cốm non gợi lên vẻ đẹp mong manh, trang nhã. Người quản lý vui mừng thông tin, giống hoa mới này vừa được thị trường Hà Nội chấp nhận. Và để làm mới sản phẩm, công ty phải mất nhiều năm nghiên cứu, thử nghiệm, ươm trồng nhưng không phải mẫu mới nào cũng được thị trường chấp nhận.

Người quản lý cũng đưa chúng tôi tham quan khu vực kiểm hoa trước khi xuất sang thị trường Nhật Bản. Hàng triệu bông hoa xuất khẩu phải được sàng lọc kỹ lưỡng. Những cánh hoa dù chỉ một chút tì vết về màu, một chút nghiêng nụ đều phải được loại bỏ. Và hoa tươi vốn là một sản phẩm đặc biệt nhạy cảm với ánh sáng, thay đổi nhiệt độ, môi trường, nên công nghệ bảo quản hoa sau hàng tuần lênh đênh trên biển để đến Nhật là một thách thức. Công ty cũng phải đảm bảo cam kết hoa sau khi đến tay khách hàng, phải giữ được độ tươi trong bao nhiêu ngày. Chỉ cần một chút sai lệch, hoa héo trước thời điểm cam kết, cũng có thể khiến cả hợp đồng bị hủy.

Khó đến thế nhưng đến nay, sau hơn 30 năm, Dalat Hasfarm đã có hơn 4.000 nhân viên, gần 320ha hoa nhà kính, mỗi năm sản xuất trên 200 triệu cành hoa và 250 triệu ngọn giống phân phối cho nhiều thị trường, trở thành thương hiệu cung cấp hoa lớn nhất Đông Nam Á.

Mới đây nhất, tháng 9/2025, Hasfarm Holdings - công ty mẹ của Dalat Hasfarm, đã hoàn thành thương vụ trị giá 270 triệu AUD (4.600 tỷ đồng) để thâu tóm Lynch Group - tập đoàn hoa tươi có lịch sử hoạt động hơn 100 năm được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Úc. 

Thương vụ giúp Hasfarm Holdings chạm đến thị phần và kênh phân phối tại Úc, cũng là cánh cửa củng cố hoạt động của Tập đoàn tại thị trường Trung Quốc rộng lớn, đưa Dalat Hasfarm trở thành một trong những công ty hoa tươi lớn nhất thế giới.

Câu chuyện thành công của Dalat Hasfarm hôm nay khiến người nghe nhớ đến ông Thomas Hooft, một người Hà Lan, vì phải lòng Đà Lạt, đã đến Việt Nam từ năm 1990 với khát vọng dựng nhà kính để trồng hoa giữa cao nguyên. Ước mơ của ông Thomas Hooft khi ấy được cho là một “ảo mộng” điên rồ. Nhưng tình yêu cháy bỏng đã giúp ông trở thành “người trồng hoa số 1 Đông Nam Á”, để lại di sản triệu đô cho thương hiệu Dalat Hasfarm.

Trở về Huế, mang theo cảm hứng từ Dalat Hasfarm, tôi lại miên man nghĩ, tiềm năng đất đai, khí hậu được thiên nhiên ưu đãi bốn mùa tươi mát là đặc ân muôn đời của Đà Lạt, cũng như Huế đã có đặc ân của di sản, của cảnh quan thiên nhiên, của vùng cây trái đặc hữu lưu dấu từ thời tiến vua dưới Kinh đô Triều Nguyễn.

Cũng có không ít người con của Huế, vì yêu Huế đã trở về, như câu chuyện của vợ chồng chị Trương Thị Mỹ Dung, sau hành trình đi xa, đã trở về với dự án táo bạo, đầy rủi ro và thách thức: nuôi ngọc trai trên sông Hương. Hay câu chuyện của anh Ngô Đức Vương - Giám đốc Công ty cổ phần Huế One Food đã mang bánh ép Thuận An đến Mỹ. Và mới đây nhất, là câu chuyện của một doanh nghiệp Huế, đã đóng gói xuất khẩu bánh lọc, bánh nậm sang Hoa Kỳ…

Cũng như Dalat Hasfarm, hy vọng, những tình yêu Huế nồng cháy ấy sẽ đủ sức bền để Huế có được những thương hiệu trăm năm.

Nhật Nguyên
