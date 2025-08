Quyết liệt gỡ “thẻ vàng” IUU

Luồng lạch bị bồi lắng, ngư dân khó neo đậu tàu thuyền

Một số điểm cục bộ luồng tuyến tại khu vực Cảng cá Thuận An (phường Thuận An) và cửa biển Tư Hiền lên phía trước chợ Vinh Hiền (xã Vinh Lộc) bị bồi lắng, không đủ độ sâu gây khó khăn cho ngư dân trong việc lưu thông và neo đậu tàu thuyền. Do đó, các cơ quan chức năng đã tiến hành nạo vét cũng như bổ sung danh mục đầu tư dự án khơi thông luồng tuyến nhằm giúp việc neo đậu tàu thuyền thuận lợi hơn.