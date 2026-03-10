Trồng nấm dược liệu - hướng đi mới cho người dân Nam Đông

Anh Minh bên sản phẩm nấm linh chi đã được sấy khô, hút chân không để đưa ra thị trường

Nhận thấy tiềm năng từ các loại nấm sạch, đặc biệt là nấm linh chi và nấm sò, vợ chồng anh Minh đã đầu tư gần 1 tỷ đồng xây dựng cơ sở trồng nấm mang tên Trại nấm Minh Hải Linh Chi trên diện tích khoảng 500m² tại thôn Phú Nhuận, xã Nam Đông. Hệ thống được đầu tư bài bản với nhà trồng khép kín, kho lạnh phục vụ cấy phôi, cùng tủ sấy chuyên dụng để chế biến nấm dược liệu thương phẩm. Nguyên liệu chính để sản xuất phôi nấm là mùn cưa cây cao su được nhập từ khu vực Tây Nguyên, đảm bảo độ sạch và phù hợp với quy trình nuôi trồng.

Thời gian đầu, do chưa có nhiều kinh nghiệm, anh Minh phải tự mày mò, tìm hiểu kỹ thuật qua sách vở, internet, mạng xã hội và học hỏi từ các mô hình đi trước. Sau nhiều lần thử nghiệm, điều chỉnh quy trình, anh đã làm chủ kỹ thuật, cho ra những mẻ nấm linh chi và nấm sò đạt chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Hiện nay, trung bình mỗi năm anh Minh sản xuất 2 lứa nấm linh chi và 2 lứa nấm sò. Với nấm linh chi, cứ 1.000 phôi cho sản lượng từ 15 - 20kg nấm khô thương phẩm. Mỗi lứa, anh trồng khoảng 5.000 phôi, tương đương sản lượng từ 60 - 100kg. Với giá bán trên thị trường dao động từ 600 - 700.000 đồng/kg, nguồn thu từ nấm linh chi mang lại giá trị kinh tế khá cao cho gia đình anh Minh.

Đối với nấm sò - loại nấm ăn được thị trường ưa chuộng, năng suất đạt từ 35 - 40kg/1.000 phôi. Mỗi lứa với 5.000 phôi cho sản lượng khoảng 300kg, thu hoạch thành 8 đợt. Giá bán dao động từ 40 - 50.000 đồng/kg, tạo nguồn thu ổn định, quay vòng vốn nhanh.

Không chỉ dừng lại ở sản xuất, anh Minh còn tận dụng tối đa phụ phẩm. Sau khi thu hoạch, phôi nấm được bán lại cho nông dân địa phương để làm phân bón hữu cơ, góp phần giảm chi phí sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường.

Mô hình trồng nấm của vợ chồng anh Minh tuy mới bước vào năm thứ 3 nhưng luôn tạo việc làm thường xuyên cho 2 - 5 lao động địa phương, giúp tăng thêm thu nhập cho người dân vùng cao.

Dù bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, song theo anh Minh, khó khăn lớn nhất hiện nay là đầu ra sản phẩm chưa ổn định. Việc tiêu thụ chủ yếu vẫn thông qua hình thức tự giới thiệu, bán lẻ nên sản lượng chưa được khai thác hết tiềm năng. Bên cạnh đó, người tiêu dùng chưa hiểu hết công dụng của các sản phẩm nấm dược liệu như linh chi, dẫn đến thị trường chưa được mở rộng.

“Chúng tôi mong muốn được hỗ trợ thêm về nguồn vốn để mở rộng quy mô, đồng thời có sự kết nối tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu để nấm dược liệu địa phương có thể tiếp cận thị trường rộng hơn”, anh Minh chia sẻ.

Đánh giá về mô hình này, ông Nguyễn Văn Hóa, Chủ tịch UBND xã Nam Đông cho rằng, đây là hướng đi hiệu quả, phù hợp với điều kiện địa phương. Không chỉ mang lại thu nhập cho gia đình, mô hình còn góp phần tạo việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững.

“Anh Minh là cán bộ trẻ năng động, ngoài luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, anh còn dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Mô hình trồng nấm của anh cần được quan tâm hỗ trợ để phát triển, qua đó nhân rộng cho nhiều hộ dân học tập”, ông Hóa nhận định.

Ngoài là cán bộ công chức gương mẫu, vợ chồng anh Võ Nhị Minh còn trở thành tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế tại địa phương. Mô hình trồng nấm không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn mở ra hướng sản xuất mới, phù hợp với xu thế nông nghiệp sạch, bền vững.