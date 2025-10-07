Mở bán nhà ở xã hội thuộc Dự án Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2

Theo đó, Liên danh Công ty Cổ phần tập đoàn COTANA - Công ty Cổ phần tập đoàn TELIN - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản COTANA CAPITAL cung cấp thông tin về Khối nhà XH4 thuộc Khu nhà ở xã hội – Chung cư cao tầng OXH1, thuộc Dự án khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2, thuộc Khu B, Đô thị mới An Vân Dương, thành phố Huế như sau:

1. Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng: Khối nhà XH4 thuộc Khu nhà ở xã hội – Chung cư cao tầng OXH1 thuộc dự án Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2, thuộc khu B – Đô thị mới An Vân Dương, thành phố Huế.

2. Địa điểm xây dựng: Dự án Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2, thuộc khu B – Đô thị mới An Vân Dương - Phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.

3. Tên và địa chỉ của chủ đầu tư:

- Tên nhà đầu tư: Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana – Công ty Cổ phần Tập đoàn Telin – Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital;

- Đại diện Liên danh:

+ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital

+ Giấy ĐKKD: Số 3301604829 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Huế cấp đăng ký lần đầu ngày 25/01/2017 và các lần thay đổi;

+ Địa chỉ: CM3-03 Camellia Khu đô thị mới An Vân Dương, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế;

+ Điện thoại: 0846 50 6886

4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua Nhà ở xã hội:

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đăng ký mua nhà ở xã hội liên hệ trực tiếp chủ đầu tư để được hướng dẫn và nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội:

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital

+ Địa chỉ: CM3-03 Camellia, Khu ĐTM An Vân Dương, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.

+ Văn phòng giao dịch: Khu nhà mẫu nhà ở xã hội, Khu ĐTM An Vân Dương, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 09/10/2025 đến hết ngày 09/11/2025.

5. Tiến độ thực hiện dự án: Dự kiến từ tháng 07/2025 đến tháng 10/2026

6. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng:

* Khối nhà XH4:

- Tầng cao: 01 tầng hầm + 15 tầng nổi;

- Chiều cao: 55,1m (tính từ sân đường nội bộ); trong đó tầng hầm cao 2,9m, tầng 01 cao 4,2m, tầng 2 đến tầng 15 cao 3,3m/tầng, tầng tum cao 3,8m.

- Diện tích xây dựng: 915m2;

- Tổng diện tích sàn xây dựng: 14.603m2;

- Số lượng căn hộ: 149 căn;

- Diện tích đỗ xe: 1.678m2; trong đó diện tích đỗ xe trong nhà là 1.313 m2, diện tích đỗ xe ngoài nhà là 365m2;

- Diện tích sàn sử dụng căn hộ: 8.981,6m2;

- Diện tích sinh hoạt cộng đồng: 83m2;

* Phương án thiết kế:

- Thiết kế kết cấu móng dưới cột và khu vực bố trí thang máy theo phương án móng cọc bê tông ly tâm ứng suất trước, cọc BTCT sử dụng cọc PHC loại A; sức chịu tải theo thiết kế; Hệ đài móng, giằng móng, nền tầng hầm, vách tầng hầm sử dụng bê tông cốt thép.

- Kết cấu phần thân: Hệ kết cấu khung dầm, cột, vách, lõi sàn toàn khối, sử dụng bê tông cốt thép.

* Phương án phòng cháy, chữa cháy: Bao gồm hệ thống chữa cháy tự động Sprinker, hệ thống báo cháy, hệ thống thông gió và hút khói, thiết kế hệ thống điện động lực và điều kiển.

7. Thông tin căn hộ mở bán:

- Số lượng: 149/149 căn hộ, diện tích căn hộ: (32,9 ÷ 75,5) m2 chi tiết theo bảng đính kèm.

- Giá bán bình quân căn hộ (đã bao gồm thuế GTGT 5% và chưa bao gồm chi phí bảo trì 2%): 16.962.258 đồng/m2 sử dụng căn hộ.

8. Đối tượng được đăng ký mua nhà ở xã hội:

1. Người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thuộc trường hợp được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

2. Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;

3. Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị;

4. Công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp;

5. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, công nhân công an, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ tại ngũ; người làm công tác cơ yếu, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước đang công tác;

6. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

7. Đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 4 Điều 125 của Luật Nhà ở, trừ trường hợp bị thu hồi nhà ở công vụ do vi phạm quy định của Luật này;

8. Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

9. Điều kiện được đăng ký mua nhà ở xã hội:

- Điều kiện về nhà ở: Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa có quyền sử dụng đất ở, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội; chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại Huế.

- Điều kiện về thu nhập:

+ Trường hợp người đứng đơn là người độc thân thì có thu nhập hàng tháng thực nhận không quá 15 triệu đồng. Trường hợp người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập hàng tháng thực nhận không quá 30 triệu đồng.

+ Thời gian xác định điều kiện về thu nhập trong 01 năm liền kề, tính từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ cho chủ đầu tư để đăng ký mua nhà ở xã hội.

10. Thành phần hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội:

Thành phần hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2024/NĐ-CP.

