Thúc đẩy sử dụng dịch vụ số với tên miền “.vn”

Nhiều doanh nghiệp đăng ký website với tên miền mang thương hiệu Việt nhằm tăng sự tin cậy trong quảng bá, giao dịch thương mại

Nâng cao hiện diện số quốc gia

Kế hoạch số 44 ngày 7/3/2026 của UBND thành phố Huế đã cụ thể hóa chương trình thúc đẩy, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hiện diện trực tuyến tin cậy, an toàn với các dịch vụ số sử dụng tên miền quốc gia ".vn" giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn. Một trong những mục tiêu cốt lõi của chương trình là nâng cao nhận thức và hành động về hiện diện trực tuyến. Thay vì chỉ hoạt động theo phương thức truyền thống, người dân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh được khuyến khích xây dựng "địa chỉ số" chính thức thông qua tên miền ".vn" cùng các dịch vụ đi kèm như website, email, hệ thống lưu trữ.

Việc sử dụng tên miền quốc gia mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Trước hết, đây là công cụ giúp khẳng định thương hiệu trên môi trường Internet một cách rõ ràng, chuyên nghiệp. Một website hay email gắn với ".vn" không chỉ tạo dựng niềm tin đối với khách hàng trong nước mà còn góp phần nâng cao uy tín khi tiếp cận thị trường quốc tế.

Chị Hoàng Thị Cẩm Nhung, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp xanh Mộc An cho biết, Công ty đã xây dựng website của đơn vị là "ngucocmocan.vn" để phục vụ kinh doanh, quảng bá thương hiệu. Việc Công ty đăng ký tên miền ".vn" nhằm xác thực danh tính chủ thể, giúp tăng tính minh bạch và an toàn trong giao dịch trực tuyến. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển nhanh, kéo theo nhiều rủi ro về giả mạo, lừa đảo.

Theo đại diện Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh Huế (IOC Huế), việc phổ cập tên miền ".vn" không đơn thuần là gia tăng số lượng website, mà quan trọng hơn là xây dựng một hệ sinh thái số an toàn, tin cậy, có kiểm chứng. Đây cũng là một trong những chỉ tiêu quan trọng góp phần nâng cao chỉ số chuyển đổi số của địa phương, đặc biệt là chỉ số kinh tế số.

Chương trình đặt ra mục tiêu đến năm 2030, tối thiểu 50% doanh nghiệp, 30% hộ kinh doanh và 50% sinh viên trên địa bàn sử dụng tên miền ".vn" cùng các dịch vụ số. Đồng thời, số lượng tên miền đạt khoảng 9 - 10 tên miền/1.000 dân. Đây là con số thể hiện mức độ phổ cập và trưởng thành của môi trường số địa phương.

Không chỉ dừng lại ở doanh nghiệp, chương trình còn hướng đến giới trẻ, lực lượng nòng cốt trong tương lai số. Thông qua tên miền "id.vn", sinh viên và thanh niên có thể xây dựng website cá nhân, CV online, blog… như một "hồ sơ số" chuyên nghiệp, phục vụ học tập, khởi nghiệp và tìm kiếm việc làm.

Phạm Minh Quang, sinh viên vừa tốt nghiệp chuyên ngành marketing, Trường Đại học Kinh tế Huế chia sẻ: "Việc có một website cá nhân với tên miền riêng giúp em giới thiệu bản thân một cách chuyên nghiệp hơn. Đây là lợi thế rất lớn để nhà tuyển dụng có thể dễ dàng tiếp cận thông tin, sản phẩm, kỹ năng của bản thân".

Đồng bộ giải pháp, lan tỏa lợi ích

Để chương trình thúc đẩy, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hiện diện trực tuyến tin cậy, an toàn với các dịch vụ số sử dụng tên miền quốc gia ".vn" thực sự đi vào cuộc sống, thành phố Huế xác định công tác tuyên truyền, vận động đóng vai trò then chốt. Các hoạt động truyền thông được triển khai đa dạng, từ báo chí, hệ thống thông tin cơ sở đến mạng xã hội, các tổ công nghệ số cộng đồng và phong trào "Bình dân học vụ số".

Thông qua các hội thảo, lớp tập huấn, người dân và doanh nghiệp được hướng dẫn cụ thể cách đăng ký, thiết lập và vận hành website, email gắn với tên miền ".vn". Đặc biệt, việc phối hợp với các trường đại học, cao đẳng giúp lan tỏa chương trình sâu rộng trong cộng đồng sinh viên.

Một điểm đáng chú ý là chính sách hỗ trợ thiết thực trong giai đoạn đầu. Doanh nghiệp mới thành lập và hộ kinh doanh được miễn phí 2 năm sử dụng tên miền "biz.vn" cùng các dịch vụ đi kèm. Tương tự, thanh niên từ 18 - 23 tuổi được hỗ trợ tên miền "id.vn" miễn phí trong 2 năm. Đây là cú hích quan trọng giúp giảm chi phí ban đầu, tạo động lực tham gia chương trình của nhiều thành phần.

Một số doanh nghiệp khởi nghiệp tại Huế cho rằng, chính sách này mang lại lợi ích rất rõ ràng. Bởi khi mới thành lập, chi phí đầu tư cho công nghệ là một rào cản. Do đó, việc được hỗ trợ tên miền và website giúp doanh nghiệp khởi nghiệp nhanh chóng xây dựng kênh bán hàng trực tuyến, tiếp cận khách hàng mà không tốn quá nhiều chi phí.

Ở góc độ quản lý nhà nước, việc phát triển hệ thống tên miền ".vn" giúp cơ quan chức năng dễ dàng quản lý, giám sát và đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng. Dữ liệu được xác thực, liên thông góp phần hạn chế các hành vi vi phạm, đồng thời hỗ trợ hoạch định chính sách phát triển kinh tế số hiệu quả hơn.

Không chỉ vậy, chương trình còn tạo ra lợi ích lan tỏa cho toàn xã hội. Người dân được tiếp cận các dịch vụ số tiện ích, nâng cao kỹ năng số; doanh nghiệp mở rộng thị trường, tăng năng lực cạnh tranh; còn chính quyền nâng cao hiệu quả quản lý, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Trong bối cảnh chuyển đổi số là xu thế tất yếu, việc thúc đẩy sử dụng tên miền quốc gia ".vn" không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà còn là bước đi chiến lược nhằm xây dựng một không gian số an toàn, tin cậy và mang đậm bản sắc Việt. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp, Huế đang từng bước khẳng định vị thế là một địa phương năng động, hiện đại trên hành trình phát triển kinh tế số, xã hội số.