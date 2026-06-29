Chợ online ở chung cư: Mua bán bằng niềm tin

Chợ online trên nhóm Zalo Cộng đồng cư dân Eco Garden. Ảnh: Minh Anh

Nhóm Zalo Cộng đồng cư dân West - Sky (thuộc chung cư Eco Garden) hiện có khoảng 500 thành viên. Khoảng 9 giờ sáng, khi các bài đăng bắt đầu xuất hiện, nhiều cư dân tranh thủ lựa chọn thực đơn cho cả ngày. Chỉ cần vài thao tác bình luận hoặc nhắn tin, người mua đã có thể đặt hàng. Hình ảnh những túi rau, hộp cơm hay ly chè được treo trước cửa căn hộ đã trở nên quen thuộc ở nhiều tầng của khu chung cư. Người bán chỉ cần nhắn một dòng “Em để trước cửa chị nhé”, còn chủ nhà sau khi tan làm về sẽ nhận hàng rồi chuyển khoản. Những giao dịch diễn ra nhanh gọn nhưng vẫn đầy sự tin tưởng giữa những người hàng xóm.

Là cư dân Eco Garden, chị Trần Thị Thu chia sẻ: “Từ khi tham gia nhóm mua bán của khu chung cư, việc chuẩn bị bữa cơm gia đình trở nên nhẹ nhàng hơn. Tôi đi làm về khá muộn, trước đây phải ghé chợ hoặc siêu thị nên nhiều hôm về đến nhà đã gần 19 giờ. Bây giờ chỉ cần mở nhóm cư dân xem hôm nay có gì rồi đặt luôn. Khoảng 15 - 20 phút sau là có người mang đến tận cửa.

Bên cạnh sự thuận tiện trong mua sắm, “chợ online” còn tạo thêm nguồn thu nhập cho nhiều cư dân. Nhiều người tận dụng nguồn nông sản của gia đình ở quê để bán rau, trái cây hay đặc sản quê. Không cần thuê mặt bằng, không mất nhiều chi phí quảng bá, khách hàng lại ở ngay trong cùng khu chung cư nên việc kinh doanh khá thuận lợi.

Tận dụng sở thích nấu ăn, chị Đỗ Thị Lý bắt đầu bán các món ăn gia đình. Ban đầu chỉ là chè, xôi và bánh ngọt, sau đó mở rộng sang cơm văn phòng cùng nhiều món ăn chế biến sẵn. Mỗi buổi sáng, chị đăng thực đơn lên nhóm cư dân để mọi người đặt trước.

“Tôi không đặt nặng chuyện lợi nhuận. Điều vui nhất là món ăn được hàng xóm yêu thích. Có những gia đình đặt gần như mỗi tuần nên tôi cũng có thêm động lực để nấu những bữa ăn ngon hơn”, chị Lý cho biết.

Khác với các sàn thương mại điện tử, “chợ online” ở chung cư được hình thành từ chính cộng đồng. Theo nhiều cư dân, gần như không có chuyện “bom hàng”. Có người đi làm chưa về kịp vẫn nhờ người bán treo túi hàng trước cửa căn hộ, tối về mới chuyển khoản. Có người quên thanh toán cũng chỉ cần nhắn lại để trả sau. Những giao dịch ấy diễn ra tự nhiên bởi giữa người mua và người bán đã có sự tin tưởng nhất định.

Để “chợ online” hoạt động nền nếp, ban quản trị nhóm cũng đưa ra những quy định chung như đăng bài đúng khung giờ, hạn chế quảng cáo tràn lan và khuyến khích người bán công khai giá cả, nguồn gốc sản phẩm. Khi có phản ánh về chất lượng hàng hóa hoặc cách phục vụ, các ý kiến đều được trao đổi công khai trong nhóm để cùng rút kinh nghiệm. Chính sự minh bạch ấy góp phần duy trì niềm tin giữa người bán và người mua. Từ việc mua bó rau, hộp cơm hay vài cân trái cây, những người hàng xóm vốn chỉ gặp nhau ở thang máy nay có thêm dịp trò chuyện, hỏi han và hỗ trợ nhau trong cuộc sống.

Trong nhịp sống đô thị ngày càng bận rộn, “chợ online” ở chung cư không đơn thuần là một cách mua sắm mới. Đó còn là sự thay đổi trong cách kết nối của cộng đồng cư dân, nơi công nghệ giúp những người hàng xóm đến gần nhau hơn. Mỗi đơn hàng được giao tận cửa không chỉ mang theo thực phẩm hay nhu yếu phẩm, mà còn mang theo sự tin cậy và sẻ chia - những giá trị đang làm nên sức sống của “khu chợ” đặc biệt giữa lòng chung cư.