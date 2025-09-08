Thông báo V/v mời tham gia hạng mục: “Cho thuê mặt bằng dịch vụ giữ xe 2 bánh tại Cảng HKQT Phú Bài”

Cảng hàng không quốc tế Phú Bài thông báo kế hoạch tổ chức lựa chọn đối tác cho thuê mặt bằng để làm dịch vụ giữ xe 2 bánh tại Cảng HKQT Phú Bài, kế hoạch tổ chức lựa chọn như sau:

1. Thời gian

- Phát hành hồ sơ mời tham gia lựa chọn: từ 15 giờ 00 phút ngày 10/9/2025 – đến 15 giờ 00 phút 18/9/2025.

- Tiếp nhận hồ sơ đề xuất: từ 15 giờ 00 phút ngày 10/9/2025.

- Hạn nộp hồ sơ đề xuất và nộp tiền đảm bảo tham gia lựa chọn: Trước 15 giờ 00 phút ngày 18/9/2025.

2. Địa điểm phát hành Hồ sơ mời tham gia và nộp Hồ sơ đề xuất

Các đơn vị có nhu cầu tham gia chào giá nhận Hồ sơ mời tham gia (miễn phí) trực tiếp tại Phòng Tài chính Kế hoạch (Tầng 2, Văn phòng Cảng – Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, tổ 10, phường Phú Bài, thành phố Huế).

Người liên hệ: Ông Nguyễn Thái Hoàng (093.383.5115)

Lưu ý: Khi đến nhận HSMTG cần mang theo: Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền), CMND/CCCD người nhận hồ sơ.

Cảng HKQT Phú Bài thông báo để các đơn vị, tổ chức quan tâm được biết nhằm chủ động sắp xếp kế hoạch và đăng ký tham gia lựa chọn.

Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác cùng Quý đơn vị.

Trân trọng!