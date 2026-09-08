THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA: Giá kim loại quý bật tăng, giá đường giảm mạnh do thanh lý vị thế

Lợi suất trái phiếu và giá dầu cùng hạ nhiệt, giá kim loại quý bật tăng

Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), giá vàng và bạc đồng loạt tăng trong phiên 17/9, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm trở lại sau quyết định nâng lãi suất của Fed, trong khi giá dầu hạ nhiệt, góp phần giảm áp lực lạm phát từ năng lượng.

Kết phiên 17/9, giá bạc COMEX tăng 1,81%, lên quanh mức 66,1 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tăng khoảng 1,8%, lên 4.340 USD/ounce.

Trong cuộc họp ngày 15-16/9, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa biên độ lãi suất mục tiêu lên 3,75-4%, đúng như dự báo của thị trường.

Sau quyết định của Fed, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đồng loạt giảm trên các kỳ hạn, sau nhiều phiên tăng liên tiếp. Chốt phiên 17/9, lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm 6 điểm cơ bản, trong khi kỳ hạn 30 năm giảm 5 điểm cơ bản. Lợi suất giảm làm chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc thấp hơn, qua đó hỗ trợ giá kim loại quý.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm phiên thứ ba liên tiếp khi những lo ngại về rủi ro địa chính trị tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt. Nỗ lực tái khởi động tuyến đường ống chiến lược của Saudi Arabia và việc các tàu chở dầu tiếp tục di chuyển qua eo biển Hormuz góp phần giảm lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung.

Saudi Arabia cũng đề nghị Trung Quốc hỗ trợ thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao với Iran nhằm hạn chế nguy cơ xung đột lan rộng. Trung Quốc kêu gọi các bên tăng cường đối thoại, giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình. Những diễn biến này góp phần làm dịu lo ngại về nguồn cung năng lượng tại Trung Đông, qua đó giảm thêm áp lực lạm phát từ giá dầu.

Theo ông Nguyễn Khánh Long, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giao dịch hàng hóa Phú Quý, Thành viên Kinh doanh 085 của MXV, bạc đang duy trì nhịp hồi phục sau cuộc họp Fed, với giá giao ngay quanh 65,6 USD/ounce vào lúc 10:25 ngày 18/9.

Tuy nhiên, ông Long cho rằng triển vọng chính sách tiền tệ chưa thực sự thuận lợi cho bạc. Fed tiếp tục đánh giá lạm phát ở mức cao, trong khi dự báo trung vị lãi suất cuối năm 2026 được nâng lên 4,1%, hàm ý khả năng còn một đợt tăng lãi suất trước cuối năm. Đây là dự báo của các thành viên Fed, không phải cam kết về quyết định tiếp theo.

Theo ông Long, áp lực giảm đối với bạc trong ngắn hạn đã bớt rõ rệt so với trước cuộc họp Fed, nhưng nhịp tăng hiện tại vẫn là sự hồi phục trong bối cảnh chính sách tiền tệ còn thắt chặt, chưa thể xem là dấu hiệu xác nhận một xu hướng tăng bền vững. Diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc nhiều vào xu hướng của USD và lợi suất trái phiếu.

Nếu giá dầu tiếp tục giảm, qua đó hạn chế lo ngại lạm phát và kỳ vọng Fed tăng lãi suất mạnh hơn, bạc có thể duy trì đà hồi phục. Ngược lại, giá dầu tăng trở lại do căng thẳng Trung Đông có thể gây sức ép lên lợi suất và USD, khiến bạc chịu áp lực điều chỉnh.

Ông Long nhận định bạc có thể tiếp tục hồi phục nhưng còn giằng co, trong khi rủi ro đảo chiều vẫn đáng lưu ý.

Trái ngược với nhóm kim loại quý, giá đường tiếp tục chịu áp lực bán. Giá đường thô kỳ hạn tháng 10 giảm 3%, xuống 384 USD/tấn; giá đường trắng kỳ hạn tháng 12 giảm gần 3%, xuống 508,6 USD/tấn. Cả hai mặt hàng đều ghi nhận mức thấp nhất trong gần một tháng.

Theo MXV, giá đường giảm chủ yếu do giá dầu suy yếu, làm gia tăng lo ngại về nhu cầu tiêu thụ, trong khi hoạt động thanh lý vị thế mua của giới đầu cơ tiếp tục gây áp lực lên thị trường.