Vị thế Việt Nam hôm nay

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đến thăm Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Đây là lời khẳng định và cũng là lời kết trong bản Tuyên ngôn Độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc vào chiều 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam).

Tinh thần tất cả vì độc lập ấy đã đưa Nhân dân Việt Nam vượt qua những cuộc chiến tranh khốc liệt, đi tới thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, Đại thắng mùa Xuân năm 1975, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Sau ngày đất nước thống nhất, đặc biệt từ công cuộc đổi mới năm 1986, Việt Nam bước vào một cuộc trường chinh khác, không kém phần cam go, để thoát nghèo, phá thế bao vây, mở cửa với thế giới và biến nền độc lập chính trị thành sức mạnh phát triển.

Độc lập - nền tảng cho hội nhập

Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên vươn mình tới thịnh vượng, hùng cường, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” đòi hỏi phải có tâm thế, vị thế mới và tư duy, cách tiếp cận mới về hội nhập quốc tế.

Đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế chính là sự tiếp nối tinh thần ngày 2/9/1945 trong điều kiện mới. Nếu Tuyên ngôn Độc lập xác lập quyền bình đẳng của Việt Nam trước thế giới, thì đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới từng bước chuyển quyền bình đẳng ấy thành quan hệ hợp tác rộng mở, thành không gian phát triển và thành khả năng tham gia vào việc giải quyết những công việc chung.

Việt Nam đã chứng tỏ bản lĩnh quốc gia với khả năng mở rộng hợp tác mà vẫn giữ vững những nguyên tắc của mình, tranh thủ ngoại lực nhưng biết dựa vào nội lực, tôn trọng lợi ích chính đáng của đối tác trong khi kiên định lợi ích quốc gia - dân tộc.

Sự chuyển dịch đi lên về vị thế của Việt Nam có thể nhìn thấy bằng những con số cụ thể. Tính đến tháng 8/2026, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, xây dựng quan hệ Đối tác chiến lược và Đối tác toàn diện với 45 nước, trong đó có toàn bộ 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Việt Nam tham gia 17 hiệp định thương mại tự do, kết nối với các đối tác chiếm khoảng 95% GDP toàn cầu. Quy mô nền kinh tế đã lên nhóm 32 thế giới. Từ tháng 7/2026, Ngân hàng Thế giới xếp Việt Nam vào nhóm thu nhập trung bình cao.

Việt Nam cũng trở thành mắt xích ngày càng quan trọng trong nhiều chuỗi liên kết kinh tế. Từ chỗ cần sự công nhận và ủng hộ của bạn bè, Việt Nam trở thành đối tác mà nhiều quốc gia tìm đến để cùng hợp tác lâu dài. Giá trị sâu xa nhất không nằm ở số lượng các khuôn khổ quan hệ Việt Nam đã có được, mà ở lòng tin chiến lược được tích lũy qua nhiều thập niên hành xử nhất quán, có nguyên tắc và có trách nhiệm của một dân tộc vươn lên từ đống đổ nát chiến tranh.

Vị thế được chứng minh bằng trách nhiệm

Việt Nam đã hai lần đảm nhiệm cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; nhiều lần hoàn thành vai trò Chủ tịch ASEAN, chủ nhà APEC và đăng cai những hội nghị quốc tế quan trọng.

Có thể thấy, Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ từ vai trò “tham gia” sang chủ động định hình chiến lược tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ ASEAN, đóng góp thực chất vào các quy tắc khu vực và toàn cầu về các lĩnh vực khác nhau.

Tại Nam Sudan, khu vực Abyei và các địa bàn phái bộ gìn giữ hòa bình khắc nghiệt, các sĩ quan, bác sĩ, chiến sĩ công binh mũ nồi xanh Việt Nam chữa bệnh, mở đường, xây cầu, cứu hộ, cấp nước sạch và giúp người dân sở tại chống chọi với thiên tai, góp phần làm thay đổi diện mạo ở mảnh đất xung đột. Vị thế Việt Nam được bạn bè quốc tế tôn vinh thông qua việc tham gia ngày càng tích cực và chủ động vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Một dân tộc từng phải cầm súng trong nhiều thập niên để bảo vệ nền độc lập của mình, hôm nay đã có đủ khả năng chung tay, góp sức vào sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Từng trải qua chiến tranh, nên hơn ai hết Việt Nam rất hiểu giá trị của hòa bình và luôn nêu cao trách nhiệm gìn giữ hòa bình.

Tiến vào kỷ nguyên mới bằng thực lực mới

Theo Tạp chí Fortune, việc Việt Nam được xếp vào nhóm thu nhập trung bình cao là minh chứng cho hiệu quả của chiến lược phát triển kinh tế, đồng thời phản ánh khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc toàn cầu nhờ động lực từ xuất khẩu và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Còn tổ chức Alt Strategy đánh giá thành tựu này càng đáng chú ý khi đặt trong bối cảnh lịch sử phát triển của Việt Nam. Từ một nền kinh tế có thu nhập bình quân đầu người chưa đầy 700 USD sau chiến tranh, đến nay Việt Nam đã tiến gần ngưỡng 5.000 USD/người - bước tiến phản ánh thành quả của gần bốn thập niên đổi mới, hội nhập và cải cách kinh tế.

Việt Nam đang tăng tốc để đi đến đích của kỷ nguyên vươn mình, đó là đất nước giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Cốt lõi của thông điệp ấy là tinh thần hành động, quyết tâm không thể bước vào kỷ nguyên mới bằng phương thức cũ, bộ máy cồng kềnh, thể chế chậm đổi mới…

Những quyết sách chiến lược của Đảng thời gian qua đã tạo ra những động lực mạnh mẽ. Điều quyết định, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh, là phải chuyển mạnh từ “ban hành chủ trương” sang “quản trị thực thi”, lấy kết quả và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Để tiến vào kỷ nguyên vươn mình, Việt Nam đã thực sự vượt lên chính mình, từng bước phá bỏ sức ì của bộ máy, biến chủ trương đúng thành chuyển động thật trong từng cơ quan, doanh nghiệp, địa phương; biến chuyển đổi số thành năng suất, đổi mới sáng tạo thành sản phẩm, hội nhập thành sức cạnh tranh và tăng trưởng thành chất lượng sống của Nhân dân.

Xây dựng năng lực kiến tạo tương lai

Ngày 2/9/1945, Việt Nam tuyên bố với thế giới về quyền được độc lập. Hôm nay, Việt Nam đang dốc sức kiến tạo một đất nước hùng cường, nhân văn và có trách nhiệm. Đó là hành trình đã được viết bằng máu, mồ hôi, trí tuệ của nhiều thế hệ và sẽ còn được viết tiếp bằng năng suất lao động, sức sáng tạo, kỷ cương, liêm chính cùng khát vọng cống hiến của mỗi người Việt Nam.

Hôm nay, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng năng động của khu vực và thế giới. Năm 2025, các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá Việt Nam là một trong những điểm sáng tăng trưởng của châu Á. Trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 5/2026, nữ Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae ví sự phát triển của Việt Nam như “rồng bay lên”, với tốc độ hết sức ấn tượng.

Nhưng vị thế quốc gia của Việt Nam không chỉ nằm trong lời đánh giá của bên ngoài. Nó thực sự đã hiện hữu trong năng lực bảo vệ chủ quyền ngày càng được tăng cường; sức cạnh tranh của nền kinh tế, chất lượng giáo dục, y tế và môi trường sống được cải thiện rõ hơn; mỗi người dân được phát triển và có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Người dân Việt Nam ngày nay có niềm tự hào sâu sắc về quê hương nhờ sự phát triển mạnh mẽ của đất nước trong hòa bình, vị thế quốc tế ngày càng cao và truyền thống đại đoàn kết dân tộc, sẵn sàng chung sức dựng xây đất nước luôn được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Từ Quảng trường Ba Đình mùa thu năm 1945, Việt Nam đã bước ra thế giới với tư thế của một dân tộc tự do. Trong kỷ nguyên phát triển mới, Việt Nam đang tiến về phía trước với một khát vọng lớn hơn: Không chỉ sánh vai cùng bạn bè năm châu, mà còn góp phần xứng đáng vào hòa bình, tiến bộ và tương lai chung của nhân loại. Đó là vị thế Việt Nam hôm nay!