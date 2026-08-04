Tăng tốc hoàn tất chuyển đổi thuê bao 2G trước ngày tắt sóng

Nhân viên Viettel hỗ trợ khách hàng chuyển đổi thiết bị 2G lên 4G.

Hỗ trợ người dùng yếu thế

Những ngày đầu tháng 9, tại cửa hàng trung tâm Viettel ở Huế, lượng khách đến giao dịch để được hỗ trợ chuyển đổi từ thiết bị 2G sang điện thoại 4G, smartphone khá đông. Nhà mạng tăng cường nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ đổi sim, kiểm tra thiết bị và tư vấn các dòng máy phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Đến cửa hàng để đổi điện thoại, ông Nguyễn Hữu Cừ (phường Mỹ Thượng) cho biết, lâu nay ông sử dụng điện thoại “cục gạch” chỉ hỗ trợ 2G. Khi được thông báo mạng 2G sẽ dừng hoạt động, ông quyết định chuyển sang smartphone để tiếp tục duy trì liên lạc.

Theo Giám đốc Viettel Huế Nguyễn Huy Quang, Viettel bắt đầu cắt sóng 2G tại 25 phường, xã từ ngày 1/7 và hoàn tất tắt sóng trên toàn địa bàn từ ngày 15/8. Huế là một trong những địa phương được Viettel triển khai tắt sóng 2G sớm.

Quá trình này được nhà mạng thực hiện theo từng bước nhằm hạn chế ảnh hưởng đến khách hàng. Viettel tổ chức ba đợt mở lại mạng để cán bộ, nhân viên liên hệ, gọi điện và trực tiếp đến gặp những khách hàng chưa chuyển đổi, thông báo về lộ trình tắt sóng và hướng dẫn phương án thay thế thiết bị.

Tổng số khách hàng Viettel tại Huế bị ảnh hưởng bởi việc tắt sóng 2G khoảng 35.000 thuê bao. Đến nay, hơn 32.000 thuê bao đã được chuyển đổi, còn gần 3.000 thuê bao chưa thực hiện.

“Chúng tôi hy vọng từ nay đến ngày 15/9 cơ bản sẽ chuyển dịch hết số khách hàng 2G còn lại. Hiện bình quân mỗi ngày có khoảng 150 - 200 khách hàng đến các cửa hàng, kênh của Viettel để chuyển đổi và được hỗ trợ”, ông Quang cho biết.

Để thúc đẩy chuyển đổi, từ ngày 1/7 đến nay, Viettel Huế đã tặng gần 1.500 điện thoại miễn phí cho khách hàng thuộc diện khó khăn trong tổng số hơn 35.000 thuê bao 2G. Nhà mạng đồng thời miễn phí đổi sim, hỗ trợ cập nhật phần mềm, giảm giá điện thoại, tặng phút gọi và data cho khách hàng.

Giám đốc Viettel Huế thông tin, mạng 4G hiện đã phủ khoảng 99,5% dân số trên địa bàn thành phố. Do đó, việc tắt 2G không ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của phần lớn khách hàng đã chuyển đổi.

Sau khi tắt 2G, các thiết bị 2G của Viettel trên địa bàn đã được tháo dỡ. Hạ tầng được giải phóng để nhà mạng tập trung phát triển mạng 5G.

Từ 2G đến 5G

Không riêng Viettel, các nhà mạng khác cũng đang triển khai lộ trình dừng mạng 2G. Ông Phan Văn Hoài, Phó Giám đốc phụ trách MobiFone Huế cho biết, MobiFone đã tắt sóng 2G trên địa bàn từ tháng 9/2025. Hiện thành phố không còn trạm 2G của MobiFone.

Đại diện VNPT Huế thông tin, VinaPhone dự kiến tắt sóng 2G từ ngày 16/9. VNPT Huế có hơn 21.400 khách hàng sử dụng thiết bị 2G; trong đó, khoảng 17.000 thuê bao đã được chuyển đổi, còn hơn 4.000 thuê bao chưa hoàn tất.

Để hỗ trợ nhóm khách hàng này, VNPT Huế đang triển khai chính sách miễn phí đổi sim 2G/3G sang sim 4G đối với những khách hàng đang sử dụng phôi sim cũ.

Theo khuyến nghị của các nhà mạng, người sử dụng điện thoại 4G cần kiểm tra thiết bị có hỗ trợ VoLTE hay không và kích hoạt tính năng này nếu được hỗ trợ. Trường hợp đang sử dụng điện thoại chỉ hỗ trợ 2G, cần chủ động thay thế bằng thiết bị có khả năng kết nối các thế hệ mạng mới.

Theo lộ trình, hệ thống thông tin di động GSM, thường gọi là mạng 2G, sẽ ngừng hoạt động từ ngày 15/9/2026. Tần số được sử dụng cho mạng 2G sẽ từng bước được dành cho các công nghệ di động hiện đại hơn. Với người dân, thay đổi dễ nhận thấy nhất là việc những chiếc điện thoại “cục gạch” chỉ hỗ trợ 2G sẽ không còn khả năng thực hiện cuộc gọi, nhắn tin khi mạng 2G chính thức dừng hoạt động.

Sau 2G, mạng 3G cũng được dự kiến dừng hoạt động từ tháng 9/2028. Lộ trình này tiếp tục thúc đẩy quá trình chuyển dịch người dùng sang 4G và 5G, đồng thời tạo điều kiện để các nhà mạng tái phân bổ nguồn lực cho hạ tầng viễn thông thế hệ mới.