Hàng nghìn thuê bao cần hoàn tất xác thực

Hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao trên VNeID cho khách hàng.

Triển khai Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN, các doanh nghiệp viễn thông đang đối soát dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm bảo đảm thông tin chính xác, hạn chế sim rác và phòng, chống lừa đảo. Tại Huế, phần lớn thuê bao đã được xác thực, song vẫn còn hàng nghìn số cần hoàn tất trước thời hạn.

Linh hoạt nhiều giải pháp hỗ trợ

Ông Nguyễn Huy Quang, Giám đốc Viettel Huế cho biết, đơn vị hiện còn gần 6.000 thuê bao chưa hoàn thành xác thực trên tổng số khoảng 600.000 khách hàng đang sử dụng dịch vụ tại địa phương.

Những thuê bao này đã bị khóa một chiều từ ngày 15/6. Trong hai tháng cao điểm (15/4 - 15/6), Viettel Huế đã huy động lực lượng hỗ trợ chuẩn hóa gần 300.000 thuê bao. Gần 6.000 thuê bao còn lại là nhóm khó tiếp cận nhất. Phần lớn các trường hợp này không phản hồi khi nhà mạng liên hệ.

Đến ngày 15/8, Viettel dự kiến có thêm khoảng 1.000 thuê bao hoàn tất xác thực. Khoảng 5.000 số còn lại chủ yếu là thuê bao không còn sử dụng, sim phụ ít dùng, sim rác hoặc chưa hoàn tất thông tin chính chủ.

“Nếu đến ngày 15/8 khách hàng vẫn chưa xác thực, nhà mạng sẽ tiếp tục xử lý và thu hồi số sau thời hạn quy định”, ông Quang thông tin.

MobiFone và VinaPhone cũng đang đẩy nhanh tiến độ rà soát các thuê bao chưa hoàn tất chuẩn hóa. Từ ngày 15/6, các thuê bao thuộc diện phải xác thực nhưng chưa thực hiện đều đã bị khóa một chiều; những trường hợp hoàn tất xác thực sau đó được khôi phục dịch vụ.

Ông Phan Văn Hoài, Phó Giám đốc phụ trách MobiFone Huế cho biết, đơn vị đã chuẩn hóa khoảng 86% số thuê bao. Nhóm còn lại chủ yếu là người ít sử dụng sim, dùng sim phụ hoặc có dữ liệu cá nhân chưa đồng nhất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. “Khó khăn lớn nhất hiện nay là nhiều khách hàng có thông tin cá nhân chưa trùng khớp với dữ liệu quốc gia. Bên cạnh đó, một số người dân ở vùng sâu, vùng xa hoặc người lớn tuổi gặp nhiều trở ngại trong việc tiếp cận các hình thức xác thực điện tử”, ông Hoài chia sẻ.

Để hỗ trợ người dân, MobiFone Huế tiếp tục nhắn tin, gọi điện, tổ chức các điểm xác thực lưu động tại khu dân cư và kéo dài thời gian phục vụ tại một số cửa hàng khi cần. Doanh nghiệp cũng phối hợp với chính quyền, công an và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, hỗ trợ tại các điểm hành chính công và các đợt xác thực lưu động.

Đại diện VNPT Huế cho biết đã chuẩn hóa 150.000 thuê bao VinaPhone, đạt 95%. Số còn lại chủ yếu là sim gắn trên ô tô, bộ phát Wifi, sim thay thế ít sử dụng, người dân vùng sâu, vùng xa và một bộ phận người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài.

Chủ động xác thực

Theo ông Nguyễn Huy Quang, người dân có thể truy cập VNeID để kiểm tra quyền sử dụng các số thuê bao đứng tên mình, đồng thời theo dõi thông báo chính thức từ doanh nghiệp viễn thông.

Đối với các thuê bao đã bị khóa một chiều, người dùng cần cập nhật thông tin để được khôi phục dịch vụ. Thông tin được đối chiếu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua số định danh cá nhân, họ tên, ngày tháng năm sinh và dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt. Người dùng có thể xác thực trên VNeID hoặc ứng dụng My Viettel, My VNPT và My MobiFone.

Với các thuê bao chưa đứng tên chính chủ, người sử dụng cần thực hiện theo hướng dẫn của nhà mạng hoặc đến cửa hàng giao dịch để cập nhật, đối soát thông tin.

“Bên cạnh ứng dụng của nhà mạng, người dân đã có tài khoản định danh điện tử cũng có thể xác thực trực tiếp trên VNeID. Sau khi hoàn tất đối chiếu thông tin, dữ liệu sẽ được đồng bộ với nhà mạng để xử lý yêu cầu khôi phục dịch vụ”, ông Phan Văn Hoài cho biết.

Trong trường hợp không thể xác thực trực tuyến, khách hàng chỉ cần mang căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ đến điểm giao dịch gần nhất để được hỗ trợ.

Các doanh nghiệp vẫn duy trì hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật và người dân vùng xa. Trước đó, Viettel đã bố trí hơn 40 điểm xác thực tại các xã, phường và huy động hơn 200 nhân viên hỗ trợ tận nhà những trường hợp đi lại khó khăn.

Các nhà mạng lưu ý, việc thuê bao bị khóa có thể ảnh hưởng đến việc nhận mã OTP ngân hàng, giao dịch ví điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đối với các hộ kinh doanh, chủ cửa hàng trực tuyến hay người thường xuyên giao dịch với khách hàng qua điện thoại, việc gián đoạn liên lạc dù chỉ trong thời gian ngắn cũng có thể gây thiệt hại.

Việc chuẩn hóa dữ liệu thuê bao không chỉ giúp quản lý minh bạch hơn mà còn góp phần hạn chế sim rác, nâng cao hiệu quả phòng, chống lừa đảo và tạo nền tảng phát triển các dịch vụ số an toàn.