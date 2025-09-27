Bộ Xây dựng ra Công điện khẩn, yêu cầu "quyết liệt, từ sớm, từ xa" ứng phó bão số 10

Bão số 5 gây sạt lở ta-luy tràn xuống đường Quốc lộ tại tỉnh Nghệ An.

Công điện được gửi tới các Cục quản lý chuyên ngành (Đường bộ, Đường sắt, Hàng hải và Đường thủy, Hàng không, Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng, Kết cấu hạ tầng xây dựng), Sở Xây dựng các địa phương từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và Gia Lai, cùng với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các đơn vị trực thuộc Bộ.

Nguy cơ bão mạnh, di chuyển nhanh và phạm vi ảnh hưởng rộng

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cơn bão số 10 đã đi vào biển Đông với sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 11, giật cấp 14 và có khả năng mạnh thêm.

Bộ Xây dựng cảnh báo, đây là cơn bão di chuyển rất nhanh, khoảng 35km/giờ (gấp 2 lần tốc độ di chuyển của các cơn bão thông thường), cường độ bão rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng. Bão có thể gây tác động tổ hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển. Hoàn lưu bão dự kiến gây mưa lớn khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Để chủ động ứng phó, Bộ Xây dựng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị rà soát, cập nhật phương án và sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp ứng phó với bão số 10với tinh thần quyết liệt, từ sớm, từ xa.

Yêu cầu cụ thể với các lĩnh vực giao thông và xây dựng

Lĩnh vực Giao thông đường bộ (Cục Đường bộ Việt Nam và Sở Xây dựng):

Cục Đường bộ Việt Nam được chỉ đạo phối hợp với các Sở Xây dựng và lực lượng chức năng địa phương để rà soát, hoàn thiện kịch bản ứng trực và phân luồng giao thông.

Kiểm soát và cấm đường: Cử người canh gác, cắm phao tiêu, rào chắn, báo hiệu tại những vị trí bị ngập nước, ngầm tràn, sạt lở. Kiên quyết cấm đường tại các vị trí nguy hiểm (ngầm tràn, cầu, phà...) trên các tuyến quốc lộ trong vùng chịu ảnh hưởng, không cho người và phương tiện đi vào.

Khắc phục sự cố: Chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, bố trí máy móc, thiết bị và nhân lực tại các vị trí trọng yếu thường xuyên bị sụt trượt để chủ động khắc phục, bảo đảm giao thông thông suốt trong thời gian nhanh nhất.

Lĩnh vực Đường sắt (Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam):

Các đơn vị đường sắt phải thực hiện nghiêm chế độ tuần tra, chốt gác các công trình xung yếu, khu vực trọng điểm như cầu, đường yếu, dễ bị ngập nước, và các đoạn đường đèo dốc, khu vực hay xảy ra lũ quét, đá rơi, đất sụt.

Điều chỉnh vận hành: Có kế hoạch dừng tàu, giãn tàu, tăng bo, chuyển tải hành khách khi tình hình mưa lũ gây ngập úng, sụt trượt tại các khu gian phải dừng tàu.

Khắc phục: Tập trung phương tiện, vật tư, thiết bị và nhân lực khắc phục hậu quả mưa lũ và bảo đảm giao thông thông suốt trong thời gian nhanh nhất.

Lĩnh vực Hàng hải và Đường thủy (Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam):

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam yêu cầu các Cảng vụ nắm chắc số lượng tàu, thuyền đang neo đậu và hướng dẫn tàu, thuyền vào khu neo đậu an toàn.

Kiểm đếm và kiểm soát: Tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi và giữ liên lạc thường xuyên với các tàu, thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão. Kiên quyết yêu cầu các tàu, thuyền vận tải di chuyển về nơi tránh trú an toàn hoặc chủ động di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.

Tìm kiếm cứu nạn: Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam phải bố trí phương tiện tại các khu vực trọng điểm dự báo bão số 10 ảnh hưởng trực tiếp để sẵn sàng triển khai nhanh nhất công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn.

Đường thủy nội địa: Đôn đốc các đơn vị quản lý, bảo trì đường thủy nội địa kịp thời thu hồi phao tiêu, báo hiệu trước khi lũ về hoặc khi có thông báo xả lũ.

Lĩnh vực Hàng không (Cục Hàng không Việt Nam):

Lịch bay: Chỉ đạo các Hãng hàng không, Công ty Bay dịch vụ hàng không theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để điều chỉnh hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối hoạt động bay.

Kiểm tra cơ sở hạ tầng: Tăng cường công tác kiểm tra sân bay, nhà ga, hệ thống thông tin liên lạc, công tác điều hành, chỉ huy bay để kịp thời phát hiện và xử lý khắc phục các sự cố.

Công tác quản lý đô thị và xây dựng (Sở Xây dựng các tỉnh và các Cục quản lý):

Ngập úng đô thị: Sở Xây dựng các tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát các vị trí có nguy cơ ngập úng, gây ách tắc giao thông để có phương án thoát nước nhanh, chống ngập úng.

Cây xanh: Thực hiện kiểm tra và có phương án cắt, tỉa đối với các cây xanh có nguy cơ gãy, đổ gây mất an toàn giao thông và an toàn công trình xây dựng.

Công trình thi công: Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng chỉ đạo các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu thi công triển khai ngay công tác ứng phó, chuẩn bị điều kiện để kịp thời khắc phục các sự cố công trình.

Hệ thống thông tin cảnh báo:

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam phải chỉ đạo hệ thống đài thông tin duyên hải tăng cường thời lượng phát sóng thông báo, cảnh báo thông tin về hướng di chuyển của bão số 10; hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền di chuyển không đi vào hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Cuối cùng, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu trên tổ chức trực ban 24/24 giờ và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng.