Sứ mệnh của biển

Đầm phá trở thành điểm đến trải nghiệm thú vị với nhiều du khách nước ngoài

Với lợi thế của cảng nước sâu Chân Mây, đón khách du lịch tàu biển là một tiềm năng lớn của Huế. Năm 2025, có tổng cộng 46 chuyến tàu du lịch cập cảng với gần 93.000 hành khách và gần 40.000 thủy thủ đoàn. Theo kế hoạch, năm 2026, cảng Chân Mây sẽ đón 88 chuyến tàu du lịch, tăng gấp đôi so với năm 2025, cùng với đó là 286.000 du khách và thuyền viên. Đây thực sự là một tín hiệu vui góp sức vào tăng trưởng kinh tế từ tiềm năng biển.

Sở hữu hơn 120km bờ biển cùng hệ thống đầm phá Tam Giang - Cầu Hai rộng lớn nhất Đông Nam Á (22.000ha), bên cạnh lợi thế về di sản văn hóa, Huế được xem là “cửa ngõ biển” đầy tiềm năng của miền Trung.

Tiềm năng biển của Huế cũng được biết đến với danh vị vịnh đẹp thế giới Lăng Cô, các bãi biển du lịch như Thuận An, Cảnh Dương, Hàm Rồng, Hải Dương, Vinh Thanh...

Đặc biệt, Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô là cửa ngõ kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây đang hướng đến trung tâm logistics và du lịch tàu biển quốc tế. Tại đây đã hình thành khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương, Laguna Huế và sân golf quốc tế.

Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII (2025 - 2030) đã xác định kinh tế biển là trụ cột, hướng đến mục tiêu đưa Huế trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của cả nước, mục tiêu đến năm 2030, kinh tế biển đóng góp 50% GRDP của thành phố.

Để thực hiện mục tiêu này, tháng 4/2023, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) đã thông qua Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai đến năm 2030”.

Đề án nhằm mục tiêu xây dựng vùng Tam Giang - Cầu Hai trở thành vùng động lực phát triển cụm ngành kinh tế biển Trung Trung Bộ, đến năm 2030 trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển phát triển mạnh của cả nước. Qua đó, đưa vùng Tam Giang - Cầu Hai thành trung tâm kinh tế biển mạnh có tầm quốc tế hàng đầu ở Đông Nam Á và trở thành “Công viên đầm phá Quốc gia” có vùng đất ngập nước, khu dự trữ môi trường sinh quyển có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế.

Đề án đưa ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện, như: Phát triển du lịch thành ngành kinh tế chủ lực của vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai; phát triển hệ thống cảng biển, trung tâm logistics; phát triển thủy sản với diện tích nuôi trồng ổn định khoảng 6.000 hecta; phát triển nền nông nghiệp sinh thái phù hợp với đặc thù của vùng; phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tập trung tại các cụm cảng biển, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Tại vùng đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á này sẽ xây dựng từ 2 - 5 khu rừng ngập mặn để bảo vệ đa dạng sinh học, tăng nguồn lợi thủy sản, các loại chim, kết hợp du lịch trải nghiệm; thành lập Khu bảo tồn sinh vật biển Hải Vân - Sơn Chà; thành lập Ban quản lý Khu bảo tồn đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai; nâng cấp Khu bảo tàng thiên nhiên vùng duyên hải miền Trung…

Cùng với đó, đề án đưa ra 5 chương trình trọng điểm để thực hiện, gồm: Chương trình xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, gắn với phòng, chống giảm nhẹ thiên tai; chương trình phát triển thủy sản gắn với bảo tồn gen và bảo vệ môi trường; chương trình phát triển du lịch, dịch vụ vùng đầm phá; chương trình phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; chương trình phát triển hạ tầng đô thị và các khu đô thị vùng đầm phá.

Với lộ trình đã rõ, cùng với nền tảng di sản, kinh tế biển, đầm phá của Huế đang gánh vác trên vai một sứ mệnh lớn. Ở đó, du lịch biển được xác định là hạt nhân kinh tế và du lịch tàu biển là một chiến lược cần xây dựng hướng đi cụ thể để tạo sức hút và tăng nguồn thu từ lượng khách hạng sang này.