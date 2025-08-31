Siết quản lý hành lang đường bộ, phòng cháy chữa cháy sau vụ cháy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy

Hiện trường vụ cháy cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) hôm 30/8 vừa qua.

Ngày 2/9, Bộ Xây dựng ban hành một chỉ thị khẩn cấp yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, rà soát công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ và các biện pháp phòng cháy, chữa cháy cho kết cấu hạ tầng đường bộ.

Chỉ thị nêu rõ, mặc dù quy định pháp luật về quản lý hành lang an toàn đường bộ, an toàn công trình đường bộ và phòng cháy chữa cháy đã đầy đủ tại Luật Đường bộ 2024, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng các văn bản hướng dẫn, nhưng công tác quản lý tại một số địa phương vẫn còn tồn tại, dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông và an toàn công trình.

Để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ và đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chỉ đạo rà soát toàn bộ công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ trong phạm vi quản lý, đặc biệt là việc sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác. Phải bảo đảm không sử dụng lòng đường, vỉa hè trái với quy định tại Điều 21 Nghị định 165/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Kịp thời xử lý các trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ, đất của đường bộ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm toàn diện nếu để tồn tại trong công tác quản lý gây uy hiếp an toàn công trình đường bộ.

Không để xảy ra tình trạng hỏa hoạn liên quan đến kết cấu hạ tầng đường bộ như vụ cháy gầm cầu Vĩnh Tuy.

Kiểm tra các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy liên quan sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông nói chung và đường bộ nói riêng, tuân thủ Nghị định 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ.

Chỉ đạo các đơn vị quản lý kết cấu hạ tầng giao thông phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Cảnh sát phòng cháy chữa cháy để tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, bao gồm cả việc sử dụng gầm cầu cạn làm bãi trông giữ xe trái phép.

Lập kế hoạch di dời ngay các bãi trông giữ xe ra khỏi phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ (nếu có) trước ngày 30/10/2025, đồng thời ưu tiên đầu tư xây dựng các bãi trông giữ xe đạt tiêu chuẩn theo quy hoạch.

Các tỉnh, thành phố có trách nhiệm báo cáo kết quả rà soát về Bộ Xây dựng trước ngày 25/9/2025 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị chuyên môn

Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng sẽ phối hợp các cơ quan chuyên môn của thành phố Hà Nội để kiểm định, đánh giá sự ảnh hưởng của vụ hỏa hoạn đến chất lượng và khả năng khai thác công trình cầu Vĩnh Tuy, đề xuất giải pháp khắc phục nếu cần thiết.

Báo cáo kết quả về Bộ Xây dựng trước ngày 15/9/2025.

Cục Kết cấu Hạ tầng Xây dựng chủ trì, phối hợp Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và Vật liệu xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương tổ chức, hướng dẫn, phối hợp các cơ quan liên quan ở địa phương rà soát toàn bộ công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ và biện pháp bảo đảm phòng cháy chữa cháy kết cấu hạ tầng đường bộ.

Các đơn vị này có trách nhiệm báo cáo kết quả về Bộ Xây dựng trước ngày 25/9/2025.

Tại Chỉ thị, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, việc chấp hành các quy định về quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, phương tiện và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan cần thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và đồng bộ các quy định của pháp luật, không để tái diễn các vụ việc tương tự như vụ hỏa hoạn dưới gầm cầu Vĩnh Tuy. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật