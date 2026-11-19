Lực lượng quản lý thị trường thành phố kiểm tra hàng hóa nhập lậu.

Tăng cường kiểm tra, xử lý

Dạo qua một số tuyến phố ở phường Phú Xuân, các cửa hàng thời trang, mỹ phẩm bày bán nhiều chủng loại hàng hóa với mẫu mã, nhãn hiệu bắt mắt. Ghé một cửa tiệm kinh doanh quần áo, túi xách trên đường T.H.Đ., chúng tôi dễ dàng bắt gặp nhiều sản phẩm có kiểu dáng, nhãn hiệu nổi tiếng nhưng giá chỉ bằng một nửa so với các cửa hàng uy tín. Khi được hỏi về nguồn gốc, xuất xứ, người bán chỉ cười, giải thích khá chung chung.

Thực tế này cho thấy nguy cơ hàng giả, hàng nhái, hàng hóa không rõ nguồn gốc vẫn hiện hữu trên thị trường, nhất là ở các nhóm hàng thời trang, mỹ phẩm, phụ kiện. Đáng chú ý, khi hoạt động kinh doanh ngày càng đa dạng, từ cửa hàng truyền thống đến sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và hình thức livestream, khiến công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường đặt ra nhiều yêu cầu mới.

Ông Nguyễn Chánh Vũ, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Huế cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và UBND thành phố về đấu tranh chống hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đơn vị đã triển khai các đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường; đồng thời tham mưu thành lập tổ công tác liên ngành, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm.

Trên cơ sở đó, các đội quản lý thị trường chủ động nắm tình hình địa bàn, rà soát những cơ sở sản xuất, kinh doanh có dấu hiệu vi phạm. Các nhóm hàng được tập trung kiểm tra, gồm hàng tiêu dùng thiết yếu, mỹ phẩm, thực phẩm, thời trang, phụ kiện, thiết bị điện tử và sản phẩm mang nhãn hiệu nổi tiếng có nguy cơ bị làm giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và hình thức livestream cũng được chú trọng giám sát.

Lực lượng chức năng trao đổi thông tin để nhận diện hàng không rõ nguồn gốc các cơ sở kinh doanh hàng hóa .

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng quản lý thị trường thành phố đã phát hiện, xử lý 280 vụ vi phạm, với tổng số tiền xử phạt hơn 2,5 tỷ đồng; trị giá hàng hóa vi phạm gần 1,94 tỷ đồng. Trong đó, có 78 vụ liên quan đến hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; 38 vụ kinh doanh hàng nhập lậu và 5 vụ kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Các vi phạm khác chủ yếu liên quan đến an toàn thực phẩm, niêm yết giá, đăng ký kinh doanh, thương mại điện tử, lĩnh vực y tế.

Riêng đối với hành vi vi phạm về niêm yết giá, từ cuối tháng 10 đến ngày 14/11, cơ quan chức năng đã xử lý 34 vụ, phạt gần 29 triệu đồng.

Những con số này cho thấy, hoạt động kiểm tra, kiểm soát được triển khai trên nhiều lĩnh vực, góp phần chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đẩy mạnh tuyên truyền

Bên cạnh kiểm tra, xử lý, Chi cục Quản lý thị trường thành phố chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở. Nội dung tập trung vào các quy định trong sản xuất, kinh doanh; không buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và thực phẩm không bảo đảm an toàn; đồng thời chấp hành quy định về niêm yết giá, các lĩnh vực liên quan.

Trong năm 2026, Chi cục đã tổ chức 2 hội nghị tuyên truyền tập trung, phát tờ rơi đến 593 lượt cơ sở và vận động 488 lượt cơ sở ký cam kết chấp hành quy định pháp luật. Đáng chú ý, đơn vị phối hợp với Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (VACIP) tổ chức 2 hội thảo phân biệt hàng thật, hàng giả. Qua đó, các tổ chức, cá nhân kinh doanh được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng nhận diện hàng hóa vi phạm, nhất là những sản phẩm mang nhãn hiệu nổi tiếng.

Tập huấn nhận diện hàng giả, hàng nhái do Chi cục quản lý thị trường phối hợp tổ chức.

Công tác tuyên truyền cũng được lồng ghép trong quá trình kiểm tra, kiểm soát thị trường. Tại các cơ sở kinh doanh, lực lượng chức năng trực tiếp nhắc nhở, chấn chỉnh những thiếu sót; đồng thời hướng dẫn chủ cơ sở kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, thực hiện đúng quy định trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.

Thời gian tới, nhất là trong cao điểm dịp Tết Đinh Mùi năm 2027, Chi cục Quản lý thị trường thành phố tiếp tục tăng cường kiểm tra các nhóm hàng có nguy cơ vi phạm cao như thực phẩm, sữa, thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và dược liệu; đồng thời chú trọng giám sát hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử. Những hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ được tập trung phát hiện, xử lý nghiêm.

Ông Phan Hùng Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương chia sẻ, cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng, việc nâng cao ý thức của các tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng cũng có ý nghĩa quan trọng. Người tiêu dùng cần thông thái, chủ động tìm hiểu nguồn gốc, xuất xứ, lựa chọn hàng hóa có thông tin rõ ràng; đồng thời kịp thời phản ánh dấu hiệu vi phạm để góp phần hạn chế hàng giả, hàng nhái, từng bước xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn thành phố.