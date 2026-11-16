Công an phường Thuận Hóa tăng cường tuần tra, kiểm soát, góp phần lập lại trật tự đô thị.

Phường Thuận Hóa được thành lập trên cơ sở sáp nhập 6 phường: Phường Đúc, Phú Hội, Phú Nhuận, Phước Vĩnh, Vĩnh Ninh và Trường An, với diện tích khoảng 7,58km², dân số hơn 72.000 người. Là địa bàn trung tâm của thành phố, tập trung nhiều cơ quan, bệnh viện, trường học, chợ truyền thống, cơ sở kinh doanh và các tuyến phố thương mại, phường có hoạt động giao thương, dịch vụ, du lịch sôi động, mật độ dân cư, phương tiện lớn. Đây cũng là những yếu tố làm gia tăng áp lực quản lý trật tự đô thị, nhất là tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, dừng, đỗ xe sai quy định.

Trước thực tế đó, UBND phường Thuận Hóa đã chỉ đạo các ban, ngành, đơn vị chức năng phối hợp triển khai nhiều giải pháp lập lại trật tự đô thị. Công an phường giữ vai trò nòng cốt trong nắm tình hình, tham mưu, tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai đến từng hộ kinh doanh, yêu cầu chấp hành nghiêm quy định về sử dụng lòng đường, vỉa hè; không lấn chiếm không gian công cộng để buôn bán, kinh doanh.

“Việc Công an phường và chính quyền thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, đỗ xe không đúng quy định là rất cần thiết. Chúng tôi mong muốn các lực lượng tiếp tục duy trì thường xuyên để đường phố thông thoáng, việc đi lại thuận lợi hơn, góp phần xây dựng đô thị văn minh, sạch đẹp”, một người dân phường Thuận Hóa chia sẻ.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Công an phường Thuận Hóa đã phối hợp Đội Quản lý đô thị thuộc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công lập biên bản xử lý 3.031 trường hợp vi phạm hành chính. Riêng qua công tác tuần tra, kiểm soát, Công an phường trực tiếp xử lý, lập biên bản và ra quyết định xử phạt 277 trường hợp. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: đỗ xe trên vỉa hè trái quy định, đỗ xe tại nơi có biển cấm đỗ xe, buôn bán hàng rong, sử dụng vỉa hè để kinh doanh và điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm. Kết quả này cho thấy nỗ lực của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trong kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm.

Thiếu tá Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an phường Thuận Hóa cho biết: “Chúng tôi xác định lập lại trật tự đô thị là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, không chỉ tập trung trong các đợt cao điểm. Công an phường sẽ tiếp tục chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đặc biệt, trong cao điểm 60 ngày đêm, chúng tôi tập trung giải quyết những vấn đề nổi lên ngay từ cơ sở, hạn chế tình trạng vi phạm kéo dài, tái diễn; đồng thời vận động người dân tự giác chấp hành, cùng xây dựng địa bàn văn minh, an toàn”.

Lập lại trật tự đô thị là nhiệm vụ đòi hỏi sự kiên trì, quyết liệt và sự đồng thuận của cả cộng đồng. Bên cạnh vai trò của chính quyền và lực lượng chức năng, ý thức tự giác của mỗi người dân, hộ kinh doanh chính là yếu tố quyết định để duy trì những kết quả đạt được. Sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng và người dân sẽ góp phần duy trì trật tự đô thị, xây dựng phường Thuận Hóa văn minh, kỷ cương, sáng, xanh, sạch, đẹp.