Kiểm tra hàng hóa trên môi trường thương mại điện tử. Ảnh Văn Cường

Nhiều cạm bẫy

Sự phát triển mạnh mẽ của TMĐT đã thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng. Tuy nhiên, đây cũng là môi trường để các đối tượng lợi dụng kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Việc giao dịch chủ yếu diễn ra trên không gian mạng khiến công tác xác minh, truy tìm và xử lý vi phạm gặp không ít khó khăn.

Theo Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (VACIP), bên cạnh những lợi ích, TMĐT cũng bị nhiều đối tượng lợi dụng để tiêu thụ hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, gây thiệt hại cho người tiêu dùng, doanh nghiệp và môi trường cạnh tranh lành mạnh. Vì vậy, các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ cần tăng cường hoạt động bảo vệ, thực thi quyền trong môi trường này.

Chị Lê Thu Hương (phường Phú Xuân) cho biết, chị thường xuyên mua hàng qua các kênh TMĐT nhưng không khỏi băn khoăn khi bắt gặp nhiều gian hàng rao bán mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, yến sào… với giá chỉ bằng một nửa, thậm chí một phần ba so với sản phẩm chính hãng.

“Giá bán quá thấp khiến tôi nghi ngại về chất lượng và nguồn gốc sản phẩm. Tuy nhiên, nếu chỉ xem hình ảnh, thông tin quảng cáo trên mạng thì rất khó nhận biết đâu là hàng thật, hàng giả”, chị Hương chia sẻ.

Theo Chi cục Quản lý thị trường thành phố, trong gần 11 tháng năm 2026, lực lượng quản lý thị trường đã xử lý 280 vụ vi phạm, xử phạt hơn 2,5 tỷ đồng; trị giá hàng hóa vi phạm gần 1,94 tỷ đồng. Trong đó, có 78 vụ hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; 42 vụ hàng nhập lậu, 5 vụ hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Một số vi phạm liên quan đến hoạt động TMĐT, như không thông báo website bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa không rõ nguồn gốc khá lớn. Các mặt hàng vi phạm khá đa dạng, từ quần áo, phụ kiện thời trang, mỹ phẩm, thuốc lá điện tử, linh kiện điện tử, thực phẩm chức năng…

Các đối tượng thường sử dụng mạng xã hội để livestream, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, thỏa thuận giao dịch hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc nhằm thu lợi bất chính.

Một số còn lập nhóm kín trên Facebook, Zalo, Telegram, TikTok để trao đổi phương thức hoạt động, tìm cách đối phó với cơ quan chức năng, hoặc sử dụng tài khoản ảo để buôn bán hàng giả, hàng cấm.

Ông Nguyễn Chánh Vũ, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố cho rằng, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu ngày càng được sản xuất tinh vi, mẫu mã, bao bì có nhiều điểm tương đồng với sản phẩm chính hãng. Trong khi đó, người mua chủ yếu tiếp cận sản phẩm qua hình ảnh, thông tin quảng cáo nên khó kiểm chứng chất lượng và nguồn gốc. Thực tế này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm.

Trao đổi thông tin nhận diện sản phẩm giả trên môi trường mạng.

Nâng cao kỹ năng nhận diện hàng thật, hàng giả

Mới đây, Sở Công Thương - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) thành phố phối hợp với Hiệp hội VACIP tổ chức hội nghị tập huấn phân biệt hàng thật, hàng giả nhãn hiệu trong hoạt động TMĐT.

Dịp này, đại diện các doanh nghiệp thành viên VACIP trực tiếp giới thiệu sản phẩm, hướng dẫn nhận diện hàng thật, hàng giả thông qua bao bì, nhãn mác và đặc điểm nhận dạng của một số thương hiệu quốc tế, như Dulux, Eagle Brand, P&G, Unilever, L'Oréal…Thông qua việc tiếp cận sản phẩm thực tế, lực lượng chức năng có ơ sở nhận biết dấu hiệu hàng giả, đồng thời được doanh nghiệp chia sẻ thông tin về tình trạng vi phạm, cách thức làm giả từng nhãn hiệu.

Cũng tại hội nghị tập huấn về Luật Sở hữu trí tuệ và kỹ năng nhận diện hàng thật, hàng giả tại thành phố Huế vào đầu tháng 7/2026, các chuyên gia pháp lý thuộc Công ty Honda Việt Nam chia sẻ, việc phối hợp tập huấn giúp doanh nghiệp cung cấp thông tin, hướng dẫn nhận diện sản phẩm giả mạo, hỗ trợ lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm, qua đó bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quyền lợi người tiêu dùng.

Lực lượng chức năng chia sẻ với các hộ kinh doanh về kỹ năng nhận diện hàng giả trên môi trường thương mại điện tử. Ảnh: Văn Cường

Phó Giám đốc Sở Công Thương Phan Hùng Sơn nhấn mạnh, việc tổ chức các chương trình tập huấn phân biệt hàng thật, hàng giả có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng cho lực lượng thực thi trong quá trình kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, nhất là trên các kênh TMĐT.

Song, với sự tinh vi của hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, việc nhận diện bằng mắt thường ngày càng khó khăn, nhất là trên môi trường TMĐT. Vì vậy, bên cạnh tăng cường kiểm tra, xử lý, cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng nhận biết hàng thật, hàng giả cho người tiêu dùng.

Người dân cần lựa chọn mua hàng tại các đại lý, nhà nhập khẩu, nhà phân phối chính hãng hoặc đơn vị được chủ sở hữu nhãn hiệu ủy quyền. Với những sản phẩm có giá bán thấp bất thường, thông tin quảng cáo thiếu rõ ràng, không có địa chỉ, nguồn gốc cụ thể, cần thận trọng trước khi đặt mua.

Về phía doanh nghiệp, VACIP và các thành viên tiếp tục phối hợp với cơ quan thực thi trong hoạt động tập huấn, cung cấp thông tin và xác định dấu hiệu hàng giả mạo nhãn hiệu. Việc kịp thời phân tích, xác nhận bằng văn bản từ chủ thể quyền sở hữu trí tuệ sẽ tạo thêm căn cứ phục vụ quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực này.