  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Các hãng xe Trung Quốc đang vượt đối thủ châu Âu trên toàn cầu

ClockThứ Hai, 10/11/2025 08:30
Xưởng lắp ráp xe ôtô của hãng BYD, Trung Quốc. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN) 

Ông Lasse Kristoffersen, Giám đốc điều hành hãng vận tải Wallenius Wilhelmsen, cho rằng các hãng xe châu Âu đang đánh mất thị phần toàn cầu do các đối thủ Trung Quốc bước vào giai đoạn tăng trưởng và đổi mới mạnh mẽ.

Trong cuộc trao đổi với The Financial Times, ông cho biết lượng ôtô xuất khẩu từ Trung Quốc sang Mỹ Latinh, châu Âu, châu Phi và Australia đang tăng đáng kể, trong bối cảnh Bắc Kinh kiểm soát chặt chẽ các chương trình giảm giá trong nước.

Ông nhận định các nhà sản xuất Trung Quốc đang chiếm ưu thế nhờ đổi mới công nghệ, khi họ chuyển từ chiến lược giá rẻ sang dẫn đầu về công nghệ. 

Công ty tư vấn AlixPartners cho biết, các hãng xe Trung Quốc có thể chiếm tới 30% thị trường ô tô toàn cầu vào năm 2030 - tăng mạnh so với mức 21% của năm ngoái, nhờ sự phát triển nhanh ở các thị trường mới nổi.

Các thương hiệu như BYD, Chery và SAIC (đơn vị sở hữu MG) đang tăng tốc mở rộng tại Tây Âu.

Trong 9 tháng đầu năm nay, xe Trung Quốc chiếm 5,7% tổng lượng xe mới bán ra tại khu vực này, tăng rõ rệt so với mức 3,2% cùng kỳ năm trước, theo thống kê từ Schmidt Automotive Research.

Các hãng xe châu Âu hiện đang phải đối mặt với ba thách thức lớn: Doanh số bán hàng tại Trung Quốc sụt giảm, nhu cầu tiêu dùng trong nước yếu và mức thuế cao tại thị trường Mỹ.

Ông Kristoffersen nhận định rằng các nhà sản xuất đang gặp khó khăn cả ở thị trường nội địa lẫn các thị trường quốc tế, từ Đông sang Tây, nhưng vẫn đang nỗ lực tìm giải pháp ứng phó.

Một số quốc gia đã siết chặt nhập khẩu ôtô từ Trung Quốc - Mỹ gần như cấm hoàn toàn, còn EU thì tăng thuế với xe điện.

Trong khi đó, do cạnh tranh giá trong nước ngày càng gay gắt, các hãng xe Trung Quốc đang ngày càng chú trọng đến thị trường quốc tế để duy trì doanh số bán hàng./.

Theo vietnamplus.vn
 Từ khóa: hãng xeTrung Quốcđối thủchâu Âutoàn cầu
