Ra mắt Hội đồng Chuyên gia giải quyết tranh chấp fintech và kinh tế số

VIAC chính thức ra mắt Hội đồng Chuyên gia tranh chấp fintech và kinh tế số.

Ngày 29/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp Hội Luật gia Việt Nam và Câu lạc bộ Luật sư Thương mại Quốc tế tổ chức Lễ ra mắt Hội đồng Chuyên gia tranh chấp fintech và kinh tế số VIAC.

Phát biểu ý kiến tại sự kiện, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hồng Hạnh, Chủ tịch VIAC cho rằng, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của tài chính số, fintech (công nghệ tài chính) và các giao dịch xuyên biên giới, tranh chấp trong lĩnh vực tài chính ngày càng phức tạp, đòi hỏi cơ chế giải quyết có tính chuyên môn hóa cao.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hồng Hạnh, việc xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam không chỉ cần hạ tầng tài chính và công nghệ hiện đại mà còn đòi hỏi hạ tầng pháp lý minh bạch, cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả, tiệm cận thông lệ quốc tế nhằm nâng cao niềm tin của nhà đầu tư và năng lực cạnh tranh của Việt Nam.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh, sự xuất hiện của các mô hình tài chính số, tài sản số và giao dịch xuyên biên giới đang làm phát sinh nhiều dạng tranh chấp mới với cấu trúc phức tạp hơn. Trong bối cảnh đó, trọng tài và các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) được đánh giá có nhiều ưu thế nhờ tính linh hoạt, bảo mật và chuyên môn hóa.

Tại sự kiện, VIAC chính thức ra mắt Hội đồng Chuyên gia tranh chấp fintech và kinh tế số nhằm chuẩn bị nguồn lực chuyên môn cho các lĩnh vực tranh chấp mới nổi gắn với tài chính, công nghệ và kinh tế số.

Hội đồng có 15 thành viên chuyên gia tranh chấp được kỳ vọng sẽ hỗ trợ phát triển các cơ chế giải quyết tranh chấp chuyên sâu, phù hợp với đặc thù của các giao dịch tài chính hiện đại.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, VIAC ký kết thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) và Hiệp hội Blockchain và tài sản số Việt Nam (VBA) nhằm tăng cường phối hợp trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp tài chính, fintech và tài sản số.

Theo các chuyên gia, cùng với quá trình hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam, việc xây dựng cơ chế giải quyết tranh chấp hiện đại, minh bạch và có khả năng dự đoán cao sẽ là yếu tố quan trọng để thu hút dòng vốn quốc tế, thúc đẩy phát triển thị trường tài chính số và nâng cao vị thế cạnh tranh của Việt Nam trong khu vực.

Ông Hoàng Huy Trường, Trưởng Ban Pháp chế Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết VIFC hướng tới trở thành cửa ngõ kết nối dòng vốn quốc tế với Việt Nam, trong đó hạ tầng giải quyết tranh chấp được xem là một trong những yếu tố quan trọng. Các thiết chế như Tòa án chuyên biệt, Trung tâm trọng tài quốc tế tại VIFC và trung tâm trọng tài khác đều có thể được áp dụng để giải quyết tranh chấp.

“Sự đa dạng và chuyên môn hóa của hệ sinh thái giải quyết tranh chấp sẽ là nền tảng quan trọng giúp VIFC nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút nhà đầu tư quốc tế” - ông Hoàng Huy Trường nhấn mạnh.

Trong các phiên thảo luận chuyên sâu, nhiều ý kiến tập trung vào cơ chế sandbox pháp lý cho lĩnh vực tài chính số, vai trò của tòa án chuyên biệt, hỗ trợ tư pháp và thi hành xuyên biên giới, cũng như mô hình phối hợp giữa trọng tài và tòa án trong giải quyết tranh chấp tài chính.

Các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và hạ tầng giải quyết tranh chấp theo hướng linh hoạt, hiện đại, tiệm cận chuẩn mực quốc tế để đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường tài chính trong giai đoạn mới.

