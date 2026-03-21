Quản lý tốt nguồn vốn tín dụng chính sách

Mô hình trồng chanh không hạt của gia đình anh Hồ Viết Phước, thôn Vinh Lợi, xã A Lưới 3

Cầu nối tín dụng

Hơn 10 năm gắn bó với nghề trồng rừng, anh Hồ Viết Phước, thôn Vinh Lợi, xã A Lưới 3 quyết định chuyển hướng sang mô hình trồng cây ăn quả và chăn nuôi.

Theo anh Phước, trước đây, thông qua Hội Nông dân xã, gia đình anh tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển kinh tế rừng, rồi vay vốn từ chương trình phát triển nhà ở xã hội để làm nhà ở. Sau này khi sức khỏe không tốt, việc trồng rừng trở nên khó khăn hơn, sẵn trong vườn nhà có diện tích đất rộng, vợ chồng anh quyết định chuyển hướng phát triển trồng một số loại cây ăn quả kết hợp mô hình chăn nuôi. "Ban đầu, tôi khá lo lắng vì nguồn vốn đầu tư giai đoạn đầu khá lớn. Tuy nhiên, mới đây, thông qua Hội Nông dân xã, gia đình tôi tiếp tục được hỗ trợ vay 200 triệu đồng từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội A Lưới để đầu tư thêm hệ thống chuồng trại, phát triển đàn lợn giống, lợn thịt và thức ăn chăn nuôi nên chúng tôi khá yên tâm phát triển kinh tế gia đình", anh Hồ Viết Phước chia sẻ.

Hiện trong vườn nhà anh Phước trồng nhiều loại cây ăn quả như vú sữa, ổi, chanh không hạt... Ngoài ra, anh còn nuôi 2 con lợn nái và 20 con lợn thịt với hệ thống chuồng trại khép kín cùng đàn gà, vịt 300 con/lứa được quay vòng liên tục, tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Không riêng gia đình anh Hồ Văn Phước, 1.346 hội viên nông dân sinh hoạt trên 20 chi hội thuộc HND xã A Lưới 3 cũng nhận được sự hỗ trợ, đồng hành từ Hội Nông dân xã. Ngoài hỗ trợ tiếp cận vốn, cán bộ HND xã còn thường xuyên hỗ trợ gia đình tham gia các hoạt động tập huấn nâng cao năng lực trồng trọt, chăn nuôi, tiếp cận với nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, kết nối tiêu thụ sản phẩm, giúp tăng thu nhập cho người dân.

Giám sát mục đích sử dụng vốn

Ông Trần Công Hai, Chủ tịch HND xã A Lưới 3 chia sẻ, xã A Lưới 3 được hình thành trên cơ sở sáp nhập toàn bộ quy mô dân số và diện tích của 4 xã Sơn Thủy, Hồng Thái, Hồng Thượng và Phú Vinh. Toàn xã có 2.456 hộ/8.976 nhân khẩu, trong đó có 129 hộ nghèo/538 khẩu, chiếm 5,23%; 166 hộ cận nghèo/633 khẩu, chiếm 6,73%. Để tạo điều kiện cho hội viên có thêm nguồn lực phát triển kinh tế, Hội tăng cường phối hợp cùng Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội A Lưới hướng dẫn và giúp hội viên nông dân tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Một trong những điểm sáng trong quản lý vốn của HND xã A Lưới 3 chính là phương án tổ chức quản lý vốn theo hướng chặt chẽ nhưng linh hoạt. Cũng theo ông Trần Công Hai, để nguồn vốn sử dụng vốn đúng mục đích và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, trước khi hội viên đăng ký vay, Hội thường tổ chức khảo sát nắm tình hình nhu cầu vay vốn, đảm bảo hộ vay có phương án sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Sau khi vay, Hội sẽ kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời các rủi ro phát sinh; hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, tập huấn nâng cao năng lực đảm bảo nguồn vốn phát huy hiệu quả. Cùng với đó, Hội cũng tích cực hỗ trợ hội viên tham gia giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp góp phần nâng cao giá trị cho sản phẩm địa phương... Nhờ đó, chất lượng tín dụng trên địa bàn luôn duy trì mức tốt.