CHÍNH SÁCH NĂNG LƯỢNG: Giải pháp ứng phó 'biến động xăng dầu' của các nước Đông Nam Á

Đẩy nhanh chuyển dịch năng lượng sạch tại Indonesia

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan của nước này đẩy nhanh việc chuyển đổi các nhà máy điện chạy dầu diesel sang điện Mặt Trời nhằm giảm chi phí và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng bền vững, trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng cao.

Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Airlangga Hartarto cho biết Tổng thống yêu cầu khẩn trương đánh giá và triển khai chính sách này. Ông nhấn mạnh việc phụ thuộc vào các nhà máy điện diesel không chỉ khiến chi phí sản xuất điện tăng cao mà còn gây áp lực lên ngân sách trợ giá.

Quỹ đầu tư quốc gia Danantara được giao xử lý các vấn đề liên quan đến hệ thống điện diesel hiện tại. Trong khi đó, Bộ trưởng Giáo dục Đại học, Khoa học và Công nghệ Brian Yuliarto nhấn mạnh các nhà máy điện diesel vẫn đang được sử dụng rộng rãi, song cần từng bước thay thế bằng các nguồn năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện Mặt Trời, do hiệu quả kinh tế và lợi ích môi trường vượt trội.

Chính phủ Indonesia cũng thành lập Tổ công tác tăng tốc chuyển dịch năng lượng, do Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Bahlil Lahadalia đứng đầu. Theo ông Bahlil, chương trình phát triển năng lượng sạch, trong đó có kế hoạch đạt công suất điện Mặt Trời lên tới 100 GW, đang được thúc đẩy mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, Indonesia sẽ ưu tiên triển khai điện Mặt Trời tại các trường học, làng xã và khu vực vùng sâu, vùng xa, nơi việc tiếp cận điện lưới còn hạn chế. Chính sách này không chỉ góp phần mở rộng độ phủ điện năng mà còn hỗ trợ mục tiêu giảm trợ cấp điện, đồng thời tạo nền tảng cho việc phát triển các phương tiện sử dụng điện như xe máy điện và ô tô điện.

Bộ trưởng Điều phối các vấn đề về kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto cho biết chính phủ nước này sẽ thực hiện chính sách làm việc linh hoạt với mỗi tuần có một ngày làm việc tại nhà do giá năng lượng tăng cao trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông.

Theo ông Airlangga, chính phủ Indonesia hiện đang theo dõi sát sao các diễn biến trên thế giới, từ giá dầu đến xung đột ở khu vực trên và sẽ tiếp tục điều chỉnh các biện pháp của nước này sao cho phù hợp với sự thay đổi tình hình.

Ông cho biết thêm chính sách trên sẽ được áp dụng đối với các công chức, nhưng cũng có thể được áp dụng cho khu vực tư nhân. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn thiện các khía cạnh kỹ thuật để chính sách sớm có hiệu lực trong tương lai không xa.

Singapore chuẩn bị nguồn dự trữ, tăng cường tiết kiệm năng lượng

Tại Singapore, Quốc vụ khanh phụ trách Năng lượng và Khoa học – Công nghệ Tan See Leng cho biết nước này hiện chưa cần sử dụng nguồn dự trữ năng lượng, song đã chuẩn bị sẵn sàng cho nhiều kịch bản trong trường hợp tình hình xấu đi.

Ông nhận định các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở dầu mỏ tại đảo Kharg của Iran và cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng Ras Laffan của Qatar đã gây gián đoạn nghiêm trọng chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, với thời gian phục hồi có thể kéo dài từ 3 - 5 năm.

Singapore hiện phụ thuộc lớn vào khí tự nhiên nhập khẩu, chiếm khoảng 95% sản lượng điện. Nhà ga khí tự nhiên hóa lỏng quốc gia có thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu trong trường hợp khẩn cấp, trong khi lượng dự trữ hiện tại đủ dùng trong nhiều tháng. Tuy nhiên, giới chức cảnh báo giá điện và các sản phẩm liên quan như phân bón, heli có thể tăng nếu nguồn cung bị gián đoạn. Chính phủ kêu gọi người dân và doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng, tăng sử dụng phương tiện công cộng và đẩy mạnh chuyển đổi sang năng lượng sạch.

Campuchia giảm thuế, bình ổn thị trường nhiên liệu

Trong khi đó, Campuchia đã áp dụng biện pháp mạnh tay nhằm "hạ nhiệt" giá nhiên liệu trong nước khi đưa thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với xăng và dầu diesel về mức 0%. Chính phủ nước này cũng điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng xuống còn 15,71 cent/lít và về 0% đối với dầu diesel. Động thái diễn ra trong bối cảnh giá xăng tại Campuchia đã tăng khoảng 40% và dầu diesel tăng tới 74% kể từ khi xung đột bùng phát, trong khi hơn 400 trạm xăng phải tạm ngừng hoạt động do thiếu nguồn cung. Là quốc gia phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu nhiên liệu, Campuchia đang chịu áp lực lớn từ biến động giá quốc tế.

Lào áp dụng giải pháp linh hoạt nhằm giảm chi phí xã hội

Tại Lào, chính phủ đã quyết định giảm số ngày học trực tiếp tại trường từ 5 xuống còn 3 ngày mỗi tuần nhằm giảm chi phí đi lại cho người dân trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động mạnh.

Các cơ sở giáo dục vẫn phải đảm bảo hoàn thành chương trình học, thông qua việc kéo dài năm học hoặc chuyển sang hình thức học trực tuyến nếu cần thiết. Đây được xem là giải pháp tình thế nhằm cân bằng giữa yêu cầu duy trì giáo dục và giảm gánh nặng kinh tế cho các hộ gia đình.