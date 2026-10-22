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ClockThứ Hai, 26/10/2026 05:51

Quản lý, khai thác hiệu quả quỹ đất

HNN - Tại TP. Huế, việc vận động người dân hiến đất mở đường, tạo quỹ đất đấu giá và tháo gỡ khó khăn cho các dự án đang góp phần khơi thông nguồn lực đất đai, tạo thêm nguồn thu và dư địa đầu tư phát triển hạ tầng.

Vận dụng cơ chế, phát huy nguồn lực đô thị di sảnCần tính đường dài cho không gian phát triểnRà soát công tác quản lý, sử dụng quỹ đất và xử lý tài sản trên đất sau thu hồi

 Người dân hiến đất góp phần chỉnh trang khu dân cư.

Linh hoạt các giải pháp

Do đường nhỏ hẹp, đi lại khó khăn, người dân phường Thủy Xuân đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào, cổng ngõ để mở rộng lối đi và góp phần chỉnh trang khu dân cư.

Tại kiệt 100 Lê Ngô Cát và kiệt 18 Đặng Đức Tuấn (phường Thủy Xuân), người dân đã hiến tổng cộng 538m² đất để mở rộng đường. Nhờ đó, kiệt 100 Lê Ngô Cát được mở rộng từ 3 đến 4m lên 4 - 5m; kiệt 18 Đặng Đức Tuấn rộng 5m.

“Trước đây, đường kiệt rất nhỏ hẹp. Việc hiến đất có thể làm giảm một phần diện tích đất của gia đình nhưng khi đường được mở rộng ai cũng được hưởng lợi nên tôi rất đồng tình”, ông Bùi Ngọc Toàn, người dân phường Thủy Xuân chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Mạnh Đại Lân, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân, địa phương bố trí kinh phí làm đường, đồng thời vận động người dân hiến đất mở rộng các tuyến kiệt, đường xóm. Sự đồng thuận của người dân góp phần cải thiện giao thông, chỉnh trang khu dân cư.

Nếu việc hiến đất ở Thủy Xuân góp phần mở rộng đường sá, thì tại phường Hóa Châu, khai thác quỹ đất thông qua đấu giá tạo thêm nguồn thu cho ngân sách. Năm 2026, địa phương đấu giá thành công 22 lô đất, thu hơn 18 tỷ đồng, vượt kế hoạch thành phố giao.

Ông Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch UBND phường Hóa Châu cho biết, năm 2027 và những năm tiếp theo, địa phương tiếp tục rà soát các quỹ đất dôi dư, đánh giá khả năng khai thác và tìm kiếm những khu đất phù hợp để đưa vào kế hoạch đấu giá. Công tác chuẩn bị quỹ đất gắn với rà soát quy hoạch, hoàn thiện thủ tục, bảo đảm công khai, minh bạch trong quá trình đấu giá. Qua đó, phường hướng đến tăng nguồn thu ngân sách, tạo thêm nguồn lực đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội...

Ngoài các địa phương nêu trên, nhiều phường, xã khác trên địa bàn cũng đang triển khai các giải pháp nhằm khơi thông nguồn lực đất đai, tạo dư địa phát triển mới.

Nâng cao hiệu quả sử dụng đất

Cùng với việc tạo quỹ đất mới, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án là nhiệm vụ quan trọng trong quản lý, khai thác nguồn lực đất đai của thành phố. Theo ông Trần Thanh Quang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, thành phố đã tập trung rà soát, tháo gỡ vướng mắc cho 168/177 dự án, đạt tỷ lệ 95%. Việc xử lý các dự án tồn đọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, đưa đất đai vào khai thác hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát quy hoạch sử dụng đất, chuẩn bị quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu dự án có sử dụng đất. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng cần được đẩy nhanh, vừa bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, vừa đáp ứng tiến độ thực hiện các dự án.

Việc tháo gỡ vướng mắc cần gắn với tiến độ triển khai thực tế, tránh tình trạng đất đã có quy hoạch nhưng chậm được đưa vào sử dụng. Trong đó, giải phóng mặt bằng là khâu cần được chú trọng, bởi tiến độ thực hiện ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng triển khai dự án và khai thác hiệu quả quỹ đất. Bên cạnh đó, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai cũng là yêu cầu đặt ra nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Theo số liệu cập nhật đến ngày 28/9 của UBND thành phố, thành phố đã tích hợp 1.132.102 thửa đất vào cơ sở dữ liệu đất đai; trong đó, 703.889 thửa đã được xây dựng cơ sở dữ liệu, đạt 62,2% tổng số thửa đất. Thành phố tiếp tục chuẩn hóa, hoàn thiện và liên thông dữ liệu đất đai với dữ liệu dân cư, quy hoạch, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận thông tin và thực hiện thủ tục hành chính.

Bà Võ Thị Quế Hương, Phó Giám đốc Sở Tài chính đề nghị, các địa phương cần đẩy nhanh công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch để tổ chức đấu giá công khai, minh bạch. Nguồn thu từ đất cần được ưu tiên tái đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 23/9 vừa qua, trong chuyến khảo sát các khu vực ven biển, đầm phá Tam Giang - Cầu Hai và kiểm tra các dự án đang triển khai, chuẩn bị đầu tư, kêu gọi đầu tư trên địa bàn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh nhấn mạnh, việc xem xét nhu cầu của nhà đầu tư phải gắn với tổng thể quy hoạch; quản lý, sử dụng đất sau khi lựa chọn nhà đầu tư cũng phải tuân thủ phương án được phê duyệt. Các địa phương, đơn vị liên quan cũng cần nghiên cứu các tuyến giao thông kết nối, nhất là tại những khu vực còn phụ thuộc vào đường độc đạo nhằm hoàn thiện hạ tầng và phát huy hiệu quả quỹ đất.

Bài, ảnh: Nguyễn Hiếu
 Từ khóa:
Quản lýkhai tháchiệu quảquỹ đất
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