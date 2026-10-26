Nâng hiệu quả hoạt động các tổ chuyên đề

Tổ số hóa hồ sơ đảng viên ở phường Phú Xuân thực hiện đảm bảo tiến độ số hóa hồ sơ.

Thu gọn đầu mối, giảm áp lực cho cơ sở

Phường Thuận Hóa hiện có 30 tổ công nghệ số cộng đồng tại 30 TDP, với 238 thành viên. Các tổ đã phát huy hiệu quả khi tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng Hue-S, VNeID, eTax Mobile, Sổ tay Đảng viên điện tử, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt; triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”.

Bên cạnh tổ công nghệ số cộng đồng, ở Thuận Hóa còn nhiều tổ chuyên đề khác, như an ninh cơ sở, dân vận khéo… Thực tế cho thấy, nếu mỗi lĩnh vực đều tổ chức một tổ riêng, lực lượng ở TDP phải tham gia nhiều đầu mối, trong khi người có thể đảm đương công việc thực tế không nhiều.

Đồng chí Nguyễn Thị Dịu, Bí thư Chi bộ TDP 11, phường Thuận Hóa, cho biết lực lượng đảm nhận các mô hình, tổ chuyên đề chủ yếu là cán bộ hưu trí, đảng viên. Những người này có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết nhưng phải kiêm nhiệm nhiều phần việc từ chuyển đổi số, dân vận đến an ninh trật tự nên áp lực ngày càng lớn.

“Có khi tìm người đảm nhiệm báo cáo chuyên đề rất khó, nếu không ai nhận thì bí thư chi bộ lại phải tự thực hiện. Cán bộ lớn tuổi ở cơ sở khó làm bài bản, chuyên nghiệp bằng lực lượng trẻ hay các đơn vị chuyên môn”, đồng chí Dịu chia sẻ.

Phường Thuận Hóa sau sắp xếp số TDP từ 53 giảm xuống còn 30. Địa phương đang hướng đến việc tập hợp lực lượng, các tổ chuyên đề tại từng TDP về một đầu mối chung dưới sự điều hành của cấp ủy và Ban công tác Mặt trận. Các thành viên được phân nhóm theo từng mảng an ninh cơ sở, công nghệ số, mặt trận - dân vận, văn hóa; khi cần có thể huy động lực lượng khác cùng tham gia.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hoa Tranh, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa cho biết, địa phương đã rà soát để đưa các tổ về chung một đầu mối do bí thư chi bộ hoặc tổ trưởng TDP phụ trách chung. Cách làm này hướng đến mục tiêu không bỏ sót nhiệm vụ, khắc phục chồng chéo, đồng thời giúp lực lượng an ninh cơ sở bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa, ở mỗi TDP có nhiều tổ tự quản. Nếu duy trì riêng lẻ, lực lượng bị chia nhỏ, trong khi cùng một địa bàn lại có nhiều người cùng tham gia các phần việc khác nhau. Vì vậy, phường đang tính đến phương án gộp thành một tổ tự quản chung, tập hợp lực lượng và phân công theo từng phần việc. Khi phát sinh vụ việc có thể huy động đúng người, đúng nhiệm vụ để xử lý, tránh chồng chéo và bỏ sót công việc.

Nâng chất, sát việc ở cơ sở

Sau sắp xếp TDP, phường Phong Phú kiện toàn ba tổ chuyên đề, gồm: tổ chuyển đổi số cộng đồng, tổ hòa giải và tổ phản ứng nhanh. Với tổ phản ứng nhanh, địa phương lựa chọn lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ làm hạt nhân; đồng thời phân công nhiệm vụ, ứng trực và chuẩn bị phương tiện cứu hộ, cứu nạn.

Đồng chí Hồ Xuân Lộc, Bí thư Chi bộ TDP Điền Lộc 1, phường Phong Phú cho biết, địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ lụt nên việc đưa tổ phản ứng nhanh vào vận hành trước mùa mưa bão là cần thiết. “Đây sẽ là lực lượng xung kích tại chỗ, sẵn sàng túc trực 24/7 để ứng phó kịp thời, hỗ trợ di dời hộ dân và bảo vệ tối đa tính mạng, tài sản của Nhân dân”, đồng chí Hồ Xuân Lộc nói.

Trở lại phường Thuận Hóa, việc sắp xếp đầu mối còn gắn với mục tiêu đổi mới cách đưa thông tin đến người dân. Địa phương xây dựng ứng dụng trên nền tảng Hue-S kết nối đảng viên, người dân với các bộ phận liên quan. Trong bối cảnh có TDP lên tới khoảng 1.000 hộ, 4.000 - 5.000 nhân khẩu, việc chỉ truyền đạt thông tin qua các cuộc họp khó đáp ứng yêu cầu.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình cho rằng, cùng với việc tinh gọn đầu mối, phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ để tổ chức lực lượng phù hợp. Thuận Hóa là phường trung tâm, có nhiều di tích, không gian văn hóa, hoạt động dịch vụ, du lịch. Do đó, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, cần tính đến những tổ, nhóm chuyên trách về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa, di sản, hỗ trợ khai thác hiệu quả các nguồn lực du lịch. Quan trọng là mỗi tổ phải có chức năng rõ, lực lượng phù hợp và gắn với việc cụ thể, để khi giao nhiệm vụ có người làm, làm đến nơi đến chốn và tạo được kết quả trên địa bàn.

Từ thực tế cơ sở, việc sắp xếp tổ chuyên đề không chỉ dừng ở việc giảm số lượng đầu mối mà phải gắn với người thực hiện và cách phối hợp. Người trực tiếp làm việc cần được hướng dẫn, tập huấn để nắm chắc nội dung, cách làm; mỗi nhiệm vụ phải có người phụ trách, có lực lượng phối hợp và sản phẩm, kết quả cụ thể.

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, thành phố xác định phương châm “Nắm chắc địa bàn - Chủ động từ cơ sở - Giải quyết ngay tại chỗ”, thực hiện “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Các tổ, nhóm ở cơ sở cần tiếp tục được rà soát; mỗi nhiệm vụ phải có người phụ trách, có phối hợp, có kết quả cụ thể, đồng thời cần hướng dẫn, tập huấn để cán bộ, thành viên các tổ nắm chắc nhiệm vụ và cách triển khai. Từ thành phố đến từng TDP, phân công rõ ràng, phối hợp càng thực chất thì lực lượng ở cơ sở càng có điều kiện tập trung vào việc cần làm, thay vì bị phân tán bởi quá nhiều đầu mối.