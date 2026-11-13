Từ nền tảng 50 năm quan hệ, Việt Nam-Thái Lan mở rộng hợp tác kinh tế

Hội thảo “Kết nối Việt Nam-Thái Lan 2026: 50 năm đồng hành-Cùng kiến tạo chương mới”. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Tham dự hội thảo, có Thứ trưởng Ngoại giao Thái Lan Vijavat Isarabhakdi và đại diện các Vụ Đông Á, Các vấn đề kinh tế quốc tế; bà Jariya Chirathivat, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Thái Lan-Việt Nam (TVBC); ông Hồ Văn Lâm, Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Thái Lan-Việt Nam toàn Thái Lan; lãnh đạo Hội Hữu nghị Thái Lan-Việt Nam, Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI), Phòng Thương mại Thái Lan; cùng đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp hai nước, Đại học Thammasat…

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thái Lan (6/8/1976-6/8/2026), hội thảo là diễn đàn trao đổi về triển vọng kinh tế và cơ hội hợp tác kinh doanh giữa hai nước, dịp để những cá nhân, tổ chức đã và đang đóng góp cho quan hệ song phương gặp gỡ, chia sẻ và cùng hướng tới tương lai.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng nhấn mạnh, 50 năm qua là hành trình quan hệ hai nước không ngừng được vun đắp và phát triển, từ nền tảng hữu nghị, tin cậy chính trị đến hợp tác ngày càng sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện tháng 5/2025 đã mở ra một chương mới, tạo khuôn khổ và động lực để hai nước đưa hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Đại sứ khẳng định, kinh tế, thương mại và đầu tư là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Cộng đồng doanh nghiệp hai nước đã và đang đóng góp vào công trình hợp tác chung, thông qua hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, chuyển giao công nghệ và kết nối thị trường.

Theo Đại sứ, ý nghĩa của hợp tác kinh tế không chỉ nằm ở những con số tăng trưởng hay quy mô vốn đầu tư, mà quan trọng hơn là khả năng hình thành các mối liên kết bền vững giữa doanh nghiệp, các ngành sản xuất và chuỗi cung ứng của hai nền kinh tế, sự phối hợp nâng cao khả năng chống chịu trước những tác động tiêu cực trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động.

Phát biểu định hướng tại hội thảo, Thứ trưởng Ngoại giao Vijavat Isarabhakdi đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện bằng những sáng kiến hợp tác thiết thực, mang lại kết quả cụ thể.

Theo Thứ trưởng Vijavat Isarabhakdi, chiến lược “Ba kết nối” (Three Connects) là định hướng quan trọng nhằm khai thác hiệu quả hơn tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế.

Trọng tâm đầu tiên là kết nối chuỗi cung ứng, thông qua phát triển hạ tầng giao thông, logistics, các tuyến vận tải liên kết hai nước qua Lào, tăng cường kết nối hàng không và hợp tác trong những ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao. Trong đó, bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu máy bay (MRO), công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn là những lĩnh vực có nhiều triển vọng hợp tác.

Kết nối các nền kinh tế địa phương là trụ cột thứ hai, nhằm phát huy tiềm năng và thế mạnh của từng địa phương, đồng thời mở rộng liên kết giữa doanh nghiệp và người dân hai nước. Hiện Việt Nam và Thái Lan có mạng lưới 20 thỏa thuận kết nghĩa và biên bản ghi nhớ giữa các địa phương. Bên cạnh đó, khoảng 250 chuyến bay trực tiếp mỗi tuần giữa hai nước góp phần thúc đẩy giao thương, du lịch và giao lưu nhân dân.

Đáng chú ý, Thai Airways dự kiến khai thác đường bay Bangkok-Đà Nẵng từ ngày 1/12/2026 với tần suất hai chuyến mỗi ngày, tạo thêm điều kiện thuận lợi cho kết nối giữa hai nước.

Trụ cột thứ ba là kết nối các chiến lược phát triển bền vững, tập trung vào năng lượng tái tạo, kinh tế số và dịch vụ tài chính xuyên biên giới. Theo thông tin được Thứ trưởng Vijavat Isarabhakdi chia sẻ, các nhà đầu tư Thái Lan đã tham gia 37 dự án điện mặt trời và điện gió tại Việt Nam, với tổng công suất gần 2.600 MW và vốn đầu tư ước tính 2,64 tỷ USD. Trong lĩnh vực tài chính, kết nối thanh toán bằng mã QR giữa hai nước, được triển khai từ năm 2021, đang góp phần tạo thuận lợi cho người dân, du khách và hoạt động thương mại xuyên biên giới.

Những dẫn chứng này cho thấy hợp tác Việt Nam-Thái Lan đang mở rộng cả về lĩnh vực và phương thức triển khai, từ thương mại, đầu tư truyền thống sang kết nối chuỗi cung ứng, công nghệ và phát triển bền vững. Đây cũng là những hướng hợp tác có ý nghĩa lâu dài, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường khả năng thích ứng của hai nền kinh tế trước những biến động của khu vực và thế giới.

Các tham luận tại hội thảo của đại diện Hội đồng Doanh nghiệp Thái Lan-Việt Nam, Đại học Thammasat và doanh nghiệp hai nước đã mang đến những góc nhìn đa chiều, từ xu hướng kinh tế khu vực đến cơ hội hợp tác cụ thể trong từng ngành, lĩnh vực.

Đại diện Hội đồng Doanh nghiệp Thái Lan-Việt Nam phân tích những chuyển dịch trong cấu trúc chuỗi cung ứng và xu hướng cạnh tranh thu hút đầu tư, việc làm trong khu vực; chỉ ra dư địa hợp tác giữa hai nước trong phát triển mạng lưới nhà cung ứng, ứng dụng AI trong công nghiệp, thương mại số và thương mại xanh. Những lợi thế bổ trợ giữa hai nền kinh tế trong các lĩnh vực công nghiệp ô-tô, năng lượng, nông nghiệp-thực phẩm, sản xuất và công nghệ được đánh giá là cơ sở quan trọng để mở rộng hợp tác và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực.

Từ góc độ nghiên cứu, đại diện Đại học Thammasat nhấn mạnh, Việt Nam và Thái Lan cần vượt qua tư duy cạnh tranh trong thu hút đầu tư, thị trường và việc làm, hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh chung trong nền kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh ASEAN thu hút khoảng 244 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tương đương 15% dòng vốn toàn cầu, hai nước cần phát huy thế mạnh bổ trợ, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, phát triển mạng lưới nhà cung ứng và đào tạo nhân lực. Theo đó, hợp tác cần hướng tới ba mục tiêu: cạnh tranh để nâng cao hiệu quả, phối hợp để tối ưu hóa nguồn lực và cùng kiến tạo những năng lực phát triển mới.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Phước Linh, Tổng Giám đốc FPT tại Thái Lan, chia sẻ về vai trò của AI và chuyển đổi số trong nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh. Kinh nghiệm hợp tác giữa FPT và C.P. Group trong ứng dụng AI, Internet vạn vật (IoT) vào chuỗi giá trị từ thức ăn chăn nuôi, trang trại đến chế biến thực phẩm là minh chứng cho tiềm năng kết hợp năng lực công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam với thế mạnh sản xuất của doanh nghiệp Thái Lan. Sự kết hợp này góp phần tối ưu hóa vận hành, tiết giảm chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Cũng tại hội thảo, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế (Kim Long Motor) Đào Viết Ánh chia sẻ kinh nghiệm và định hướng mở rộng hoạt động tại thị trường Thái Lan. Từ tháng 5/2026, thông qua hợp tác với các đối tác sở tại, doanh nghiệp hướng tới chuyển từ xuất khẩu xe nguyên chiếc sang lắp ráp theo hình thức CKD (linh kiện đồng bộ), với mục tiêu nội địa hóa hơn 50%; định hướng phát triển Thái Lan thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu chiến lược tại ASEAN trong giai đoạn 2027-2030. Câu chuyện của Kim Long Motor không chỉ phản ánh nỗ lực mở rộng thị trường của một doanh nghiệp Việt Nam, mà còn cho thấy triển vọng chuyển từ quan hệ mua bán sang hợp tác đầu tư, sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực.

Bên cạnh các phân tích về chính sách, số liệu và cơ hội đầu tư, hội thảo còn là dịp để các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thẳng thắn, cởi mở, thân tình, cùng nhau vun đắp cho quan hệ tin cậy, thấu hiểu và những kết nối thực chất giữa con người với con người.

https://nhandan.vn/tu-nen-tang-50-nam-quan-he-viet-nam-thai-lan-mo-rong-hop-tac-kinh-te-post1002182.html