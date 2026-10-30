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ClockChủ Nhật, 08/11/2026 14:47

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt mốc 1.000 tỷ USD: Đâu là những thị trường chủ yếu của Việt Nam?

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 10 tháng năm 2026, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 159,40 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 212,46 tỷ USD.

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Mười tháng qua, kim ngạch xuất khẩu tăng 27,5%; nhập khẩu tăng 37,4%. (Ảnh: CTV) 

Số liệu thống kê cho thấy, tính chung 10 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 1.010,55 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng trong tháng 10, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 122,03 tỷ USD, tăng 3,7% so với tháng trước và tăng 47,4% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, cán cân thương mại hàng hóa tháng 10 xuất siêu 7,31 tỷ USD, sau khi xuất siêu 1,30 tỷ USD trong tháng 9. Đây là tháng thứ hai liên tiếp ghi nhận xuất siêu trong năm 2026. 

Tính chung 10 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu tăng 27,5%; nhập khẩu tăng 37,4%. Do nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 12,07 tỷ USD.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 10 đạt 64,67 tỷ USD, tăng 8,7% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 9,94 tỷ USD, tăng 4,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 54,73 tỷ USD, tăng 9,5%. So với cùng kỳ năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 10 tăng 51,4%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 13,5%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 61,2%. 

Tính chung mười tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 499,24 tỷ USD, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 93,93 tỷ USD, tăng 8,2%, chiếm 18,8% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 405,31 tỷ USD, tăng 33,0%, chiếm 81,2%.

Trong 10 tháng năm 2026 có 37 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 1 tỷ USD, chiếm 94,9% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 8 mặt hàng xuất khẩu hơn 10 tỷ USD, chiếm 73,4%). 

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 10 tháng năm 2026, nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt 452,74 tỷ USD, chiếm 90,7%; nhóm hàng nông sản, lâm sản đạt 33,48 tỷ USD, chiếm 6,7%; nhóm hàng thủy sản đạt 10,36 tỷ USD, chiếm 2,1%; nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản đạt 2,66 tỷ USD, chiếm 0,5%.

Số liệu thống kê cho thấy, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 10 đạt 57,36 tỷ USD, giảm 1,4% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm 2025, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 10 tăng 43,1%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 17,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 53,2%.

Tính chung mười tháng năm 2026, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 511,31 tỷ USD, tăng 37,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 131,76 tỷ USD, tăng 23,0%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 379,55 tỷ USD, tăng 43,2%. 

Trong mười tháng năm 2026 có 47 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 95,0% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 8 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 67,3%).

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 10 tháng năm 2026, nhóm hàng tư liệu sản xuất đạt 481,03 tỷ USD, chiếm 94,1%, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 58,5%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 35,6%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng đạt 30,28 tỷ USD, chiếm 5,9%.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 10 tháng năm 2026, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 159,40 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 212,46 tỷ USD. Trong 10 tháng qua, xuất siêu sang Hoa Kỳ đạt 140,10 tỷ USD tăng 26,2% so với cùng kỳ năm 2025; xuất siêu sang Liên minh châu Âu (EU) 40,84 tỷ USD, tăng 26,8%; xuất siêu sang Nhật Bản 3,42 tỷ USD, tăng 110,4%; nhập siêu từ Trung Quốc 134,94 tỷ USD, tăng 43,2%; nhập siêu từ Hàn Quốc 48,63 tỷ USD, tăng 91,1%; nhập siêu từ ASEAN 16,93 tỷ USD, tăng 46,0%. 

Theo số liệu sơ bộ, cán cân thương mại hàng hóa tháng 10 xuất siêu 7,31 tỷ USD. Tính chung 10 tháng năm 2026, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 12,07 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 19,49 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 37,83 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 25,76 tỷ USD.

https://nhandan.vn/tong-kim-ngach-xuat-nhap-khau-vuot-moc-1000-ty-usd-dau-la-nhung-thi-truong-chu-yeu-cua-viet-nam-post1001013.html?gidzl=QceRCFJDimXeTn8m-jUp3MDt4pVcWUKAUon6ChNPv0L_UKSpvDsoNtWe43NZYx0AUtaJP3Ihb90FyCs-2W

Theo nhandan.vn
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