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ClockThứ Năm, 29/10/2026 15:35

Đề xuất hỗ trợ lắp đặt điện mặt trời mái nhà tối đa 3 triệu đồng/hộ

HNN.VN - Ngày 29/10, lãnh đạo Sở Công Thương cho biết, đơn vị đã tham mưu UBND thành phố xây dựng dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện. Dự thảo dự kiến trình HĐND thành phố xem xét, thông qua vào cuối năm 2026.

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Nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình đã lắp đặt điện mặt trời mái nhà. 

Theo dự thảo, tổng kinh phí hỗ trợ giai đoạn 2027 - 2030 dự kiến là 52 tỷ đồng, với mức hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng/hộ. Cụ thể, hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) được đề xuất hỗ trợ 500 nghìn đồng/kWp tổng công suất định mức của các tấm quang điện lắp đặt trong hệ thống, nhưng tối đa không vượt 1,5 triệu đồng. Trường hợp lắp đặt đồng bộ thêm hệ thống lưu trữ điện, hộ gia đình được hỗ trợ thêm tối đa 1,5 triệu đồng. Toàn thành phố dự kiến có khoảng 17.380 hộ được hưởng chính sách trong giai đoạn này.

Theo Công ty Điện lực Huế, sau khi Nghị định số 58/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 3/3/2025, đơn vị đã tuyên truyền, hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện thủ tục thông báo, đăng ký phát triển nguồn điện theo quy định.

Qua thống kê, thành phố Huế hiện có 554 hệ thống ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ, tổng công suất lắp đặt hơn 33.335 MWp; trong đó, 437 hệ thống do hộ gia đình lắp đặt. Có 39 hệ thống bán điện dư lên lưới, với sản lượng điện bán trong 9 tháng năm 2026 đạt hơn 11.617 kWh.

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Chế biến khoáng sản Phenikaa Huế lắp đặt điện mặt trời mái nhà để phục vụ sản xuất.

Ngày 26/6/2026, Nghị định số 243/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2025/NĐ-CP có hiệu lực. Đến nay, thành phố có 4 chủ đầu tư thông báo phát triển ĐMTMN theo quy định mới nhưng các hệ thống này chưa bán điện dư lên lưới.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương, khi nghị quyết trên được HĐND thành phố thông qua, sẽ tạo thêm động lực mới để người dân quan tâm đầu tư ĐMTMN, chủ động sử dụng điện tại chỗ, góp phần tiết kiệm chi phí và giảm áp lực lên lưới điện địa phương.

Song Minh
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