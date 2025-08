Phát huy lợi thế, hướng đến đô thị hiện đại, thông minh

Tuyến đường đi bộ hai bên bờ sông Hương ngày càng hoàn thiện và thu hút khách

Phát huy sức mạnh tổng hợp

Phường Thuận Hóa được thành lập từ việc sáp nhập 6 phường trung tâm cũ (Phú Hội, Phú Nhuận, Vĩnh Ninh, Phước Vĩnh, Trường An và Phường Đúc) với quy mô gần 99.000 dân. Từ nền tảng ấy, Đảng bộ phường Thuận Hóa đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp cán bộ, ổn định hoạt động, phát huy sức mạnh tổng hợp trong toàn hệ thống chính trị.

Theo đó, công tác xây dựng Đảng được chú trọng toàn diện. Việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị, đặc biệt là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tổ chức bài bản, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, đảm bảo kỷ luật trong nội bộ, xử lý kịp thời các vi phạm..., qua đó, tiếp tục củng cố, góp phần giữ gìn kỷ cương, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Cùng với đó, hệ thống chính quyền được kiện toàn, vận hành hiệu quả theo mô hình chính quyền đô thị 2 cấp. Các hoạt động tiếp dân, giải quyết đơn thư, cải cách hành chính được triển khai đồng bộ. Tỷ lệ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn đạt 100%, dịch vụ công mức độ 3, 4 tăng nhanh, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo trong quản lý và phục vụ người dân.

Tổng thu ngân sách giai đoạn 2020 - 2024 của phường đạt hơn 301 tỷ đồng, tăng bình quân 8%/năm. Cơ cấu kinh tế dịch vụ - thương mại tiếp tục phát triển mạnh với các không gian phố đi bộ, phố ẩm thực, phố đêm... tạo không khí sôi động cho kinh tế đêm, góp phần tăng thu nhập người dân, kích cầu du lịch và giữ gìn trật tự đô thị.

Công tác chỉnh trang đô thị, quản lý đất đai, môi trường được quan tâm. Nhiều tuyến kiệt trên địa bàn được mở rộng nhờ vận động người dân hiến đất; các điểm đen về vệ sinh, lấn chiếm vỉa hè được xử lý; mô hình “Ngày Chủ nhật xanh”, “Chủ nhật vì cộng đồng” được triển khai sâu rộng, tạo chuyển biến trong ý thức cộng đồng.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm toàn diện. Các hoạt động lễ hội, thể dục thể thao, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, bảo trợ xã hội đều đạt kết quả tích cực. Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế gần 100%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,07%; các hoạt động chăm lo cho người có công, người cao tuổi, trẻ em đặc biệt được triển khai đầy đủ và kịp thời; an ninh - quốc phòng được giữ vững. Trong đó, Công an phường và lực lượng chức năng tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công tội phạm, xử lý kịp thời các tình huống phức tạp, đảm bảo trật tự xã hội, an toàn du khách, ổn định đời sống Nhân dân.

Đặt nền móng cho giai đoạn bứt phá

Bước sang nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ phường Thuận Hóa xác định phát triển nhanh, bền vững, toàn diện trên nền tảng chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phát triển đô thị xanh, văn minh, hiện đại, xứng tầm đô thị trung tâm của TP. Huế trực thuộc Trung ương.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thuận Hóa, bà Lê Thị Thanh Bình, mục tiêu tổng quát đặt ra trong nhiệm kỳ tới đó là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả; phát huy sức mạnh toàn dân; nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân; tạo đột phá về phát triển dịch vụ - du lịch - đô thị thông minh - kinh tế đêm. Trong đó, 5 chương trình trọng điểm sẽ là hạt nhân của toàn bộ chiến lược, gồm: Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân, chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng giáo dục và nâng cao đời sống Nhân dân.

Để thực hiện nhiệm vụ trên, phường tập trung phát triển các tuyến phố đêm, phố ẩm thực, không gian đi bộ gắn với hoạt động nghệ thuật ánh sáng, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, hướng đến xây dựng môi trường du lịch thân thiện, hấp dẫn. Đồng thời, sẽ hoàn thiện quy hoạch đô thị theo hướng thông minh, mở rộng các tuyến giao thông, đầu tư bãi đỗ xe ngầm, xử lý điểm ngập úng, phát triển điểm xanh, cải tạo hạ tầng phục vụ dân sinh và du lịch.

Trong giáo dục - đào tạo, phường định hướng phát triển hệ thống trường trọng điểm với cơ chế đặc thù, mở rộng quy mô trường lớp, đầu tư lớp học thông minh, giáo dục kỹ năng, phát triển toàn diện học sinh và đẩy mạnh dạy ngoại ngữ. Lĩnh vực y tế, an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo với các chỉ tiêu cụ thể, trong đó tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên 99,7%, không còn hộ nghèo vào năm 2027...

Từ những kết quả đạt được và sự đồng thuận trong toàn hệ thống chính trị và Nhân dân, phường Thuận Hóa bước vào nhiệm kỳ mới với khí thế mới, khát vọng mới. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân sẽ là chủ thể của sự thay đổi, sáng tạo và phát triển, góp phần xây dựng Thuận Hóa trở thành đô thị văn minh - hiện đại - thông minh - xanh và đáng sống.