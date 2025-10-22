Thúc đẩy phát triển kinh tế xanh

Ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất giống cây lâm nghiệp tại nhiều địa phương cho hiệu quả kinh tế, môi trường cao

Nông nghiệp xanh

Các phường Phong Điền, Phong Dinh... là những địa phương phát triển tương đối đa dạng các lĩnh vực với khoảng 20 HTX, từ nông nghiệp, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giao thông vận tải, dược liệu. Có thể thấy, việc phát triển đa dạng lĩnh vực hoạt động của HTX là một lợi thế của phường trong việc liên kết, hợp tác giữa HTX với HTX, HTX với doanh nghiệp, một số mô hình đã ứng dụng cơ giới hóa, chuyển đổi số bước đầu. Các HTX đã góp phần liên kết hộ nông dân, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, xây dựng sản phẩm OCOP, như sản phẩm tinh dầu, thanh trà, sen... Một số mô hình HTX liên kết với doanh nghiệp trong tiêu thụ nông sản, từng bước hình thành chuỗi giá trị, như: Liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa, gạo hữu cơ, các giống lúa mới, giống lúa có chất lượng cao, bưởi, thanh trà, liên kết nuôi gia cầm...

Tại phường Thủy Xuân, mô hình trồng thanh trà hữu cơ kết hợp du lịch trải nghiệm cho thu nhập gấp 1,5 - 2 lần so với canh tác truyền thống cũng đang được nhiều hộ dân, nhà vườn triển khai. Nhiều hộ dân ở Thủy Xuân nhờ áp dụng quy trình sản xuất hữu cơ, sử dụng chế phẩm vi sinh và hệ thống tưới thông minh, sản phẩm thanh trà đạt chuẩn VietGAP đã được ký kết đưa vào tiêu thụ tại các kênh siêu thị, phục vụ du khách ở các điểm nghỉ dưỡng...

Cùng với đó, các mô hình trồng rau thủy canh, nấm sạch, chăn nuôi tuần hoàn được Sở KH&CN hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật đang lan tỏa rộng rãi ở nhiều vùng ngoại thành. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở KH&CN cho biết, những năm gần đây, ngành chức năng và chính quyền địa phương tập trung hỗ trợ các mô hình ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ số và chuyển đổi số trong nông nghiệp, vừa nâng cao năng suất, vừa giảm phát thải khí nhà kính, phù hợp định hướng phát triển kinh tế xanh. Hiện nay, trên địa bàn có hơn 70% HTX nông nghiệp đã triển khai ứng dụng KH&CN ở các mức độ khác nhau. Một số cơ sở sản xuất áp dụng truy xuất nguồn gốc điện tử, quản lý vùng trồng bằng mã QR, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và niềm tin của người tiêu dùng.

Hướng tới kinh tế tuần hoàn

Kinh tế xanh ở Huế không chỉ dừng ở sản xuất nông nghiệp sạch mà đang mở rộng sang hướng kinh tế tuần hoàn thông qua việc tận dụng tối đa tài nguyên, giảm thiểu chất thải, tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp. Nhiều doanh nghiệp và HTX đã triển khai mô hình tái chế rơm rạ, vỏ trấu, phế phẩm nông nghiệp thành phân hữu cơ, chất đốt sinh học, vừa bảo vệ môi trường, vừa tạo thêm sinh kế.

Tại phường Phong Thái, mô hình chăn nuôi kết hợp ủ phân hữu cơ sinh học từ phụ phẩm đã giúp giảm 30% lượng chất thải ra môi trường. Đại diện HTX Nông nghiệp An Lỗ cho biết, trước đây, chất thải chăn nuôi là vấn đề nan giải, nay được xử lý và quay lại làm phân cho cây trồng. Vừa tiết kiệm, vừa sạch sẽ, hiệu quả thấy rõ. Ngoài ra, mô hình sản xuất phân hữu cơ từ rơm rạ sau thu hoạch được các dự án chuyển giao công nghệ cũng giúp nhiều hội viên HTX xử lý được rơm rạ, phế phẩm nông nghiệp sau thu hoạch.

Nhiều chuyên gia cho rằng, ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt là công nghệ số, chính là chìa khóa phát triển kinh tế xanh, mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp Huế. Thông qua nền tảng bản đồ số nông nghiệp, các vùng trồng, sản phẩm đặc trưng được cập nhật dữ liệu để phục vụ truy xuất, quảng bá và kết nối tiêu thụ. Một số doanh nghiệp đã sử dụng thương mại điện tử để đưa sản phẩm OCOP, nông sản sạch lên sàn giao dịch trực tuyến, tiếp cận người tiêu dùng trong và ngoài thành phố.

Định hướng đến năm 2030, Huế đặt mục tiêu trở thành đô thị di sản xanh, thông minh và phát thải thấp, trong đó KHCN và đổi mới sáng tạo được xem là động lực trung tâm. Thành phố đang triển khai nhiều dự án trọng điểm như phát triển năng lượng mặt trời áp mái, xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo, thúc đẩy khởi nghiệp xanh và số hóa quy trình sản xuất.

Theo Sở KH&CN, mỗi năm thành phố dành hàng chục tỷ đồng cho các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trong nông nghiệp, môi trường, năng lượng tái tạo và chuyển đổi số. Nhiều sản phẩm KH&CN từ các trường đại học, viện nghiên cứu tại Huế đã được chuyển giao vào thực tế, góp phần hình thành chuỗi giá trị xanh, bền vững. Thành phố đang xây dựng cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển mô hình kinh tế xanh và tuần hoàn. Đây không chỉ là xu thế tất yếu, mà còn là con đường để Huế phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa và môi trường.