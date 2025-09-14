Ra mắt mô hình “Đặt cọc - Hoàn trả” giảm rác thải nhựa

Tương tác với máy thu hồi vỏ chai, giảm rác thải nhựa

Mô hình Đặt cọc - Hoàn trả (viết tắt DRS) là công cụ quản lý hiện đại, được xem là giải pháp thực thi hiệu quả trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất. Theo đó, khi mua đồ uống đóng chai hoặc đóng lon, người tiêu dùng sẽ trả thêm một khoản tiền đặt cọc nhỏ. Khi trả lại vỏ chai/lon đã sử dụng tại điểm thu hồi, họ sẽ nhận lại số tiền này.

Mô hình được áp dụng thành công tại hơn 40 quốc gia trên thế giới như ở Châu Âu, Mỹ, Trung Đông, Châu Phi. Đây là lần đầu tiên TP. Huế được chọn để thí điểm mô hình này.

Mục tiêu chính của việc thí điểm mô hình DRS tại Huế nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ trong việc phân loại rác tại nguồn, thực hiện thu gom đúng cách, thúc đẩy mua sắm có trách nhiệm và tăng tỷ lệ thu hồi rác tái chế. Thử nghiệm mô hình DRS cho bao bì đồ uống, đặc biệt là chai nhựa và rút ra các bài học kinh nghiệm, khó khăn và thuận lợi để làm cơ sở nhân rộng, góp phần giảm thất thoát rác thải nhựa ra môi trường. Mô hình DRS được thí điểm đầu tiên tại Huế với máy thu hồi vỏ chai thứ nhất được đặt tại sảnh E, Trường Đại học Khoa học Huế. Máy thứ hai sẽ được vận hành tại chung cư Nera Garden, dự kiến khởi động mô hình vào ngày 20/9 tới.

Dịp này, cũng diễn ra hoạt động ra quân ngày Chủ nhật Xanh với sự tham gia của hơn 100 đoàn viên, sinh viên của trường và các tình nguyện viên, tổ chức xóa điểm nóng rác thải tại khu vực quy hoạch Đại học Huế, đường Hồ Đắc Di, TP. Huế.

Dự án TVA do WWF-Na Uy tài trợ thông qua Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) và được UBND TP. Huế tiếp nhận, nhằm mục tiêu hỗ trợ thành phố bảo vệ các dòng sông và hệ sinh thái các vùng đất ngập nước và ven biển không bị ô nhiễm bởi rác thải nhựa.