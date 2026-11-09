Hiệu quả bước đầu từ mô hình trồng tre tứ quý

Từ diện tích trồng keo, tràm hiệu quả kinh tế không cao, anh Nguyễn Văn Ý đã chuyển sang trồng tre tứ quý để lấy măng.

Tăng thu nhập từ cây trồng mới

Trên diện tích khoảng 2.000m², vườn tre tứ quý của anh Nguyễn Văn Ý đang phát triển xanh tốt và đã cho thu hoạch măng. Đây là giống tre được anh Ý đưa về trồng thử nghiệm từ sau tết Nguyên đán năm 2025. Sau khoảng một năm chăm sóc, đến tháng 2/2026, vườn tre bắt đầu cho lứa măng đầu tiên.

Theo anh Ý, so với cây keo, tràm vốn là cây trồng truyền thống tại địa phương, tre tứ quý cho hiệu quả kinh tế cao hơn khoảng 4 - 5 lần. “Trước đây với diện tích này, tôi trồng keo, tràm, sau 4 đến 5 năm trồng thu hoạch chỉ được 15 đến 17 triệu đồng. Từ khi trồng tre tứ quý để lấy măng, mới chỉ hơn 1 năm, tôi đã thu gần 50 triệu đồng từ tiền bán măng”, anh Ý chia sẻ.

Để tre sinh trưởng tốt và cho sản lượng ổn định, người trồng cần chú trọng kỹ thuật ngay từ khâu xuống giống. Hố trồng phải được đào sâu, rộng khoảng 40 - 50cm, kết hợp phân chuồng và phân lân để bổ sung dinh dưỡng. Trong quá trình chăm sóc, cần thường xuyên cắt tỉa, mỗi bụi duy trì khoảng 3 - 5 cây trưởng thành nhằm tập trung dinh dưỡng nuôi măng. Việc kiểm soát chiều cao và tạo độ thông thoáng cho bụi tre cũng góp phần nâng cao hiệu quả thu hoạch.

Với quy mô vườn hiện tại, anh Ý tổ chức thu hoạch theo tuần. Trung bình, khoảng 30 bụi tre đang cho măng có thể cung cấp từ 70 - 80kg mỗi tuần. Măng được bán với giá bình quân khoảng 12.000 đồng/kg. Ưu điểm của giống tre này là khả năng cho măng kéo dài từ tháng 3 đến tháng 8, đồng thời vẫn có măng ở những thời điểm khác trong năm. Nhờ đó, người trồng có thể chủ động nguồn thu thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào một vụ thu hoạch ngắn.

Bên cạnh bán măng thương phẩm, anh Ý còn tận dụng khả năng sinh trưởng, nhân giống của tre tứ quý để phát triển thêm nguồn thu từ cây giống. Hiện số lượng cây giống chưa nhiều nên anh chủ yếu chiết bán theo đơn đặt hàng của người quen và hội viên nông dân.

Vùng nguyên liệu đa giá trị

Điều đáng chú ý ở mô hình của Nguyễn Văn Ý không chỉ là nguồn thu từ măng và cây giống mà còn ở định hướng khai thác giá trị lâu dài của cây tre. Từ kết quả bước đầu, anh Ý dự định tiếp tục mở rộng diện tích, đồng thời vận động, kết nối những hộ dân có nhu cầu cùng tham gia trồng tre. Khi hình thành được vùng nguyên liệu, anh sẽ tổ chức thu mua măng cho các hộ, tạo đầu ra ổn định và khuyến khích người dân phát triển mô hình.

Xa hơn, anh hướng đến phát triển Bình Điền thành vùng nguyên liệu tre đa dạng. Ngoài tre lấy măng, địa phương có thể nghiên cứu phát triển các giống tre lấy gỗ, kết hợp du lịch sinh thái và chế biến sản phẩm từ tre. Nguyên liệu tre có thể được sử dụng để sản xuất bàn ghế, đồ nội thất, than sinh học (biochar) và nhiều vật dụng phục vụ đời sống. Đây là hướng khai thác tiềm năng của cây tre theo chuỗi giá trị, thay vì chỉ dừng lại ở sản phẩm măng tươi.

Ngoài mô hình này, anh Ý còn phát triển vườn cây bonsai, tham gia thiết kế, thi công các công trình homestay tại Bình Điền và dịch vụ bứng, tạo dáng cây cảnh. Việc kết hợp nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh giúp anh chủ động khai thác lợi thế đất đai, cảnh quan và mở rộng cơ hội phát triển kinh tế.

Ông Nguyễn Đình Vũ Hạ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Điền cho biết: Hội từng bước định hướng cho hội viên chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang xây dựng các mô hình sản xuất có tổ chức, gắn với nhu cầu thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm. Trong đó, mô hình trồng tre tứ quý lấy măng của hội viên Nguyễn Văn Ý bước đầu cho thấy hiệu quả kinh tế tích cực. Không chỉ có nguồn thu từ măng thương phẩm, việc nhân giống, cung ứng cây giống còn mở thêm hướng phát triển sản xuất. Đây là mô hình phù hợp với điều kiện địa phương, có tiềm năng nhân rộng nếu được tổ chức liên kết sản xuất và tiêu thụ ổn định.