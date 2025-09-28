Thứ Ba, 14/10/2025 10:23 (GMT+7)
Dự báo đường đi bão số 12 vào Quảng Trị - Huế là không chính thống
HNN.VN - Ngày 14/10, ngành chức năng TP. Huế lưu ý đến người dân trên địa bàn, không chia sẻ những thông tin không chính thống về dự báo bão số 12 đi vào địa bàn Quảng Trị - Huế dễ bị vi phạm quy định truyền tin cảnh báo thiên tai.
|Đây là các dự báo chưa có tin dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn
|Đây là dự báo không chính thống
Cụ thể, trên trang YouTube thời tiết 24H ngày 12/10/2025, có phát thông tin khẩn cấp: Siêu bão số 12 đổ bộ miền Bắc - miền Trung nguy cơ mưa bão. Theo nội dung bản tin này, bão rất mạnh, áp sát Việt Nam gây mưa giông, gió giật mạnh; trong đó có ảnh hưởng đến TP. Huế, gây hoang mang dư luận.
Từ thực tế này, ngành chức năng TP. Huế lưu ý, hiện tại, có một số trang mạng dự báo bão số 12, đường đi vào Quảng Trị - Huế là dự báo không chính thống. Đây là các dự báo chưa có tin dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, kể cả Philippines (gần với vùng thấp), nên chúng ta không chia sẻ, dễ bị vi phạm quy định cảnh báo thiên tai.
Tin, ảnh: PHONG ANH