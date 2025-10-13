Hệ thống xuất nhập cảnh kỹ thuật số của EU chính thức có hiệu lực

  • Huế ngày nay Online
Ngày 12/10, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã bắt đầu triển khai một hệ thống xuất nhập cảnh mới tại các biên giới bên ngoài của họ. Hệ thống này bao gồm việc đăng ký điện tử dữ liệu của các công dân nước thứ ba.

 Hành khách xếp hàng tại quầy làm thủ tục ở sân bay Schwechat, gần Vienna, Áo. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, EU đã bắt đầu triển khai dần dần một hệ thống kiểm soát biên giới điện tử mới, được gọi là Hệ thống Xuất nhập cảnh (EES), bao gồm việc đăng ký dấu vân tay và chụp ảnh những người đến từ các nước thứ ba trước khi nhập cảnh vào 29 quốc gia châu Âu.

Dù việc triển khai hệ thống tự động đã bắt đầu vào ngày 12/10, nhưng toàn bộ quá trình sẽ cần khoảng 6 tháng để được triển khai đầy đủ trên tất cả các quốc gia thành viên EU.

Những sân bay lớn ở Italy, gồm sân bay Fiumicino và Malpensa cùng các cảng Genoa và Civitavecchia, đã bắt đầu sử dụng hệ thống mới vào ngày 12/10, trong khi Đức bắt đầu giai đoạn triển khai dần dần tại Stuttgart.

Theo Ủy ban châu Âu (EC), hệ thống kỹ thuật số mới nhằm mục đích xác định người ở lại quá hạn thị thực và chống di cư bất hợp pháp cũng như gian lận danh tính. Việc ra mắt hệ thống là kết quả của áp lực chính trị ngày càng tăng ở nhiều nước EU kêu gọi EU có một lập trường cứng rắn hơn về các vấn đề di cư.

Ủy viên châu Âu về Nội vụ và Di cư Magnus Brunner cho biết trong một tuyên bố: "Hệ thống Xuất nhập cảnh là xương sống kỹ thuật số của khuôn khổ chung châu Âu mới của chúng ta về di cư và tị nạn". Cũng theo ông Brunner, "bất kỳ công dân nước thứ ba nào đi qua biên giới bên ngoài sẽ phải chịu sự xác minh danh tính, kiểm tra an ninh và đăng ký vào các cơ sở dữ liệu của EU".

Ông nhấn mạnh rằng "giai đoạn triển khai 6 tháng sẽ cho các quốc gia thành viên, du khách và doanh nghiệp có thời gian để điều chỉnh thích ứng một cách suôn sẻ với các thủ tục mới".

Việc triển khai chương trình này có nghĩa là từ nay công dân không thuộc EU sẽ phải đăng ký dữ liệu sinh trắc học khi lần đầu tiên nhập cảnh vào khu vực Schengen.

Hệ thống sẽ bao gồm tất cả các nước EU, ngoại trừ Ireland và CH Síp, cũng như Iceland, Na Uy, Thụy Sĩ và Liechtenstein. Đối với các chuyến đi sau đó, chỉ cần xác minh danh tính bằng sinh trắc học.

EES dự kiến sẽ đi vào hoạt động đầy đủ vào ngày 10/4/2026, khi đó việc đóng dấu truyền thống vào hộ chiếu sẽ được thay thế hoàn toàn bằng các mục nhập điện tử.

Theo baotintuc.vn
