“Nối vốn” cho những công trình giảm nghèo

Tuyến đường liên xã A Ngo, Sơn Thủy, Quảng Nhâm đã cơ bản hoàn thành.

11 dự án được bổ sung vốn

Đến nay, tuyến đường liên xã A Ngo, Sơn Thủy, Quảng Nhâm đã cơ bản hoàn thành. Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) khu vực 2, công trình hiện đã đạt khoảng 99% khối lượng. Với người dân sống dọc tuyến đường này, con đường mới tạo nên sự kết nối liền mạch với các trục giao thông chính, thuận tiện cho việc đi lại, lưu thông hàng hóa.

Ông Hồ Đắc Kim, thôn Hồng Quảng, xã A Lưới 2 cho hay, con đường này trước đây là đường cụt. Người dân từ trong thôn đi ra đường Hồ Chí Minh phải đi đường vòng mất khoảng 3,5 - 4km. Tuyến đường mới được đầu tư giúp rút ngắn khoảng cách chỉ còn tầm 1km. Đường rộng, đẹp giúp bà con đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi hơn.

DA đường liên xã A Ngo, Sơn Thủy, Quảng Nhâm được phê duyệt đầu tư từ tháng 8/2023, với tổng mức đầu tư gần 84 tỷ đồng, nằm trong nhóm DA chuyển tiếp phải điều chỉnh nguồn vốn khi huyện A Lưới (cũ) thoát khỏi danh sách huyện nghèo. Theo tờ trình của UBND thành phố Huế, đến ngày 30/5/2026, DA đã được bố trí hơn 77 tỷ đồng và giải ngân hơn 72 tỷ đồng, đạt 93,6% số vốn được giao. Chủ đầu tư đề nghị bố trí thêm hơn 3,4 tỷ đồng để hoàn thành công trình và cam kết giải ngân toàn bộ nguồn vốn bổ sung.

Mới đây, HĐND thành phố đã thông qua nghị quyết giao 60 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026 từ nguồn tăng thu, dự toán chi còn lại của ngân sách thành phố năm 2025 để tiếp tục thực hiện các DA thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có DA này.

Ngoài ra, có 5 DA khác do Ban QLDA ĐTXD khu vực 2 làm chủ đầu tư thực hiện trên địa bàn huyện A Lưới cũ; 3 DA tại phường Phong Phú và Phong Dinh; 3 DA ở khu vực ven biển, ven phá thuộc các xã: Phú Lộc và Chân Mây - Lăng Cô cũng được phân bổ vốn trong đợt này. Việc sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương thay thế cho nguồn ngân sách trung ương giúp hạn chế tình trạng DA phải dừng khi điều kiện thụ hưởng vốn thay đổi. Quyết định giao vốn cũng tạo căn cứ để chủ đầu tư điều chỉnh tiến độ và làm việc với nhà thầu nhằm đẩy nhanh tiến độ các DA.

Đẩy nhanh tiến độ thi công

Ông Hồ Văn Miên, Phó Giám đốc BQLDA ĐTXD khu vực 2 cho hay: Ban có 6 DA được phân bổ trong đợt này với số vốn bố trí hơn 55 tỷ đồng; bao gồm các DA: Hồ A Tia; đường vào cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp A Lưới; đường Lâm Đớt, Đông Sơn; đường Trung Sơn, Hồng Vân; đường A Ngo, Sơn Thủy, Quảng Nhâm và đường từ thị trấn A Lưới đi Quảng Nhâm. Nguồn vốn được bố trí có ý nghĩa thiết thực vì các DA đều đã triển khai, nhiều công trình đạt khối lượng thi công lớn. Việc phân bổ vốn kịp thời tạo thuận lợi cho ban khi làm việc với nhà thầu, đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại.

Ban QLDA ĐTXD khu vực 2 cũng đang đẩy nhanh tiến độ các DA, ưu tiên những công trình đã có khối lượng thực hiện lớn để sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng. Tuy nhiên thời điểm này, việc tổ chức thi công vẫn gặp không ít khó khăn do một số DA có khối lượng thi công lớn, trong khi thời gian còn lại của năm không nhiều.

Theo ông Hồ Văn Miên, trong số 6 DA được phân bổ vốn, 4 DA cơ bản hoàn thành và bảo đảm tiến độ đề ra. Song, còn 2 DA là hồ A Tia và đường Trung Sơn, Hồng Vân có khối lượng thi công chưa bảo đảm, mới đạt khoảng 60% khối lượng. Hai công trình này còn nhiều phần việc quan trọng chưa triển khai, trong đó có các hạng mục liên quan đến đầu tư hệ thống cầu, cống cần thời gian, khối lượng thi công lớn. Trong khi mùa mưa bão đang đến gần, mưa lớn, mực nước và dòng chảy thay đổi sẽ ảnh hưởng đến thời gian thi công, đồng thời tăng yêu cầu bảo đảm an toàn cho người và máy móc. Cùng với đó, giá vật liệu và chi phí nhân công tăng cao cũng ảnh hưởng đến khả năng huy động nguồn lực và tiến độ các DA này.