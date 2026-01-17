Nhận diện những mũi đột phá tăng trưởng

Khu vực cảng Chân Mây vẫn còn dư địa lớn để phát triển Ảnh: Cảng Chân Mây cung cấp

Phát triển công nghiệp, hạ tầng chiến lược

Trong bức tranh tăng trưởng giai đoạn tới, công nghiệp - xây dựng được xác định là động lực chủ lực, với tốc độ tăng dự kiến từ 13 - 15,5%/năm. Đây là bước chuyển quan trọng nếu đặt trong bối cảnh Huế nhiều năm liền được nhìn nhận là địa phương thiên về dịch vụ, di sản.

Cuối năm 2025, dấu mốc mang tính biểu tượng cho sự phát triển vượt bậc của công nghiệp Huế là việc khánh thành Nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ YUCHAI tại Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế. Với vốn đầu tư giai đoạn đầu 260 triệu USD, mức độ tự động hóa lên đến 90%, đây là nhà máy đầu tiên tại Việt Nam làm chủ dây chuyền chế tạo và sản xuất động cơ đạt tiêu chuẩn quốc tế. Theo đó, nhà máy không chỉ lắp ráp mà từng bước nội địa hóa các linh kiện cốt lõi của động cơ, hướng tới tỷ lệ nội địa hóa lên đến 80%. Toàn bộ dây chuyền vận hành trên nền tảng “nhà máy thông minh”, cho phép truy xuất 100% dữ liệu kỹ thuật theo từng mã động cơ, một yêu cầu then chốt để tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Đào Viết Ánh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế khẳng định, sự vận hành đồng bộ của nhà máy động cơ YUCHAI cùng hệ thống công nghiệp phụ trợ sẽ tạo bước đột phá mạnh mẽ trong năng lực sản xuất công nghiệp nội địa, không chỉ nâng cao hàm lượng khoa học - công nghệ, mà còn tăng tính tự chủ của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam.

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương đánh giá, đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ với doanh nghiệp mà với chiến lược phát triển công nghiệp của thành phố. Nhà máy động cơ YUCHAI góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, đồng thời tạo sức lan tỏa để thu hút các dự án công nghiệp phụ trợ, công nghiệp công nghệ cao đầu tư vào Huế.

Thực tế cho thấy, chỉ riêng Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế đã giải ngân hơn 12.000 tỷ đồng để đầu tư vào các dự án, tạo việc làm cho gần 3.200 lao động, nộp ngân sách khoảng 1.850 tỷ đồng trong thời gian ngắn, những con số phản ánh rõ vai trò “đầu kéo” của công nghiệp đối với tăng trưởng GRDP.

Song song với công nghiệp, đầu tư hạ tầng chiến lược được xác định là mũi đột phá thứ hai, đóng vai trò “vốn mồi” cho tăng trưởng dài hạn. Giai đoạn 2026 - 2030, tổng vốn đầu tư toàn xã hội của Huế dự kiến đạt khoảng 270.000 tỷ đồng, bình quân 54.000 tỷ đồng mỗi năm.

Nguồn lực này được ưu tiên cho các dự án tạo không gian phát triển mới như: Cao tốc La Sơn - Hòa Liên, Cam Lộ - La Sơn mở rộng, hệ thống đường ven biển, các cây cầu vượt sông Hương, kết nối phá Tam Giang, hạ tầng Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Việc hoàn thiện các trục giao thông chiến lược không chỉ rút ngắn khoảng cách không gian, mà còn kích hoạt chuỗi giá trị mới gắn với logistics - cảng biển, công nghiệp ven biển, đô thị sinh thái đầm phá.

Ngành công nghiệp ô tô đang có đóng góp lớn vào tăng trưởng chung của thành phố. Ảnh: Kim Long Motor

Mở đột phá từ thể chế, kinh tế số và du lịch giá trị cao

Theo đại diện cơ quan thống kê, dù chỉ số ICOR (là chỉ số đo lường lượng vốn đầu tư cần thiết để tạo ra thêm một đơn vị sản lượng, phản ánh hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của nền kinh tế hoặc doanh nghiệp; ICOR càng thấp, hiệu quả đầu tư càng cao) của Huế đã cải thiện rõ rệt, song nhu cầu vốn để đạt tăng trưởng hai con số vẫn rất lớn. Giai đoạn 2026 - 2030, tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển ước khoảng 252.000 tỷ đồng là một thách thức không nhỏ.

Điều này đòi hỏi Huế phải tiếp tục cải cách thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải thiện môi trường đầu tư, triển khai hiệu quả Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, tháo gỡ dứt điểm các dự án chậm tiến độ, giải phóng nguồn lực cho các nhà đầu tư có năng lực thực sự.

Một điểm nhấn đáng chú ý trong chiến lược tăng trưởng giai đoạn 2026 - 2030 là việc xác định kinh tế số là động lực tăng trưởng mới, với mục tiêu đến năm 2030 lĩnh vực này chiếm khoảng 30% GRDP. Việc gắn chuyển đổi số với quản trị đô thị, dịch vụ du lịch, công nghiệp văn hóa và logistics được xem là “đòn bẩy mềm” giúp Huế tăng trưởng nhanh nhưng không đánh đổi môi trường và bản sắc.

Nhìn tổng thể, các mũi đột phá tăng trưởng của Huế đã được nhận diện khá rõ, ngoài công nghiệp quy mô lớn, hạ tầng chiến lược, kinh tế số và cải cách thể chế, du lịch - dịch vụ tiếp tục là mũi nhọn truyền thống nhưng cách tiếp cận đang được điều chỉnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng. Huế cũng định hướng phát triển mạnh các khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, hệ thống khách sạn 4 - 5 sao, trung tâm hội nghị quốc tế, du lịch tàu biển và kinh tế đêm.

Quan trọng hơn, thành phố đang đẩy mạnh chuyển hóa di sản thành nguồn lực phát triển thông qua công nghiệp văn hóa và các chuỗi dịch vụ gắn với sáng tạo, trải nghiệm. Festival Huế và các sự kiện văn hóa được tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, không chỉ thu hút khách mà còn kích thích tiêu dùng và sáng tạo văn hóa.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn cho biết, để du lịch - dịch vụ thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Huế sẽ huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội, tăng cường liên kết vùng, mở rộng thị trường quốc tế, phát triển thêm các đường bay trực tiếp và nghiên cứu hình thành Khu thương mại tự do Chân Mây - Lăng Cô.