Phát triển kinh tế đêm gắn với văn hóa, di sản

Không gian ven sông Hương sẽ thu hút du khách hơn nữa nếu có nhiều trải nghiệm về đêm

Để du khách có thêm trải nghiệm

Chị Lê Thị Nga (phường Phú Bài) cùng gia đình vừa có chuyến trở về Huế đón Tết. Như bao du khách khác, chị cùng người thân ngắm cảnh bên bờ sông Hương, ghé thăm cầu Trường Tiền, chợ Đông Ba, rồi dạo bộ trên những con phố quen thuộc. Đến khoảng 21 giờ, khi gia đình chị muốn tiếp tục đi dạo và tìm thêm nơi vui chơi, nhiều quầy hàng ven sông đã bắt đầu dọn dẹp. Dòng người thưa dần. Không gian nhộn nhịp nhanh chóng trở lại vẻ tĩnh lặng quen thuộc.

Câu chuyện của chị Nga cũng là cảm nhận chung của không ít du khách khi đến Huế: Thành phố có nhiều di sản và cảnh quan đẹp, nhưng khi đêm xuống, nhịp sống còn khá trầm lắng.

Chính từ những khoảng lặng ấy, câu chuyện về kinh tế đêm của Huế được nhắc đến nhiều hơn.

Một trong những ý tưởng đang được nghiên cứu là dự án phố đêm Trường Tiền, được kỳ vọng tạo thêm sức sống cho khu vực trung tâm hai bên bờ sông Hương.

Theo đề xuất, không gian này sẽ được tổ chức dọc hai bên bờ sông Hương và trên cầu Trường Tiền, kết nối các hoạt động đi bộ, ẩm thực, trưng bày sản phẩm văn hóa - nghệ thuật cùng nhiều trải nghiệm du lịch. Nếu những ý tưởng này trở thành hiện thực, cầu Trường Tiền có thể khoác lên mình một diện mạo khác khi đêm xuống.

Ông Trần Văn Minh, một doanh nghiệp du lịch tại Huế cho rằng, thành phố có nhiều lợi thế để phát triển các sản phẩm du lịch ban đêm. “Huế có di sản, cảnh quan sông Hương rất đẹp nhưng hoạt động ban đêm còn ít ỏi. Nếu hình thành được không gian phố đêm ở khu vực Trường Tiền, chắc chắn sẽ tạo thêm điểm đến hấp dẫn cho du khách”, ông Minh nhận định.

Theo ông Minh, hiện nay nhiều đoàn khách quốc tế lưu trú ở Huế từ một đến hai đêm nhưng buổi tối chủ yếu chỉ đi ăn uống rồi quay về khách sạn. “Nếu có thêm sản phẩm trải nghiệm ban đêm, thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách chắc chắn sẽ tăng lên”, ông Minh nói.

“Đánh thức” không gian di sản

Không chỉ khu vực trung tâm sông Hương, nhiều không gian di sản của Huế cũng đang được tính toán khai thác theo hướng kết hợp bảo tồn với phát triển kinh tế đêm.

Một số ý tưởng khai thác di sản gắn với phát triển du lịch, dịch vụ đang được nghiên cứu theo hướng đa dạng hóa trải nghiệm. Trong đó, định hướng kết hợp không gian lưu trú với khu trưng bày, giới thiệu các hiện vật, tư liệu có giá trị lịch sử nhằm tạo mô hình trải nghiệm văn hóa đặc thù cho du khách.

Cùng với đó, các mô hình phát triển công nghiệp văn hóa, tổ hợp trải nghiệm tổng hợp gắn với trình diễn nghệ thuật, ẩm thực và nghiên cứu tư liệu cũng được đề xuất, góp phần gia tăng giá trị di sản và hình thành sản phẩm du lịch mới.

Theo ông Cung Trọng Cường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển thành phố, Huế là đô thị di sản nên mọi hoạt động phát triển cần được tính toán theo hướng hài hòa giữa khai thác du lịch với gìn giữ các giá trị văn hóa, lịch sử. “Nếu được tổ chức hợp lý, kinh tế đêm không chỉ góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm của du khách mà còn giúp phát huy giá trị của di sản trong đời sống đương đại”, ông Cung Trọng Cường nhấn mạnh.

Song song với các không gian di sản, nhiều khu vực đô thị khác cũng được đề xuất tham gia vào hệ sinh thái kinh tế đêm của thành phố. Điển hình như ý tưởng phát triển không gian văn hóa, du lịch trải nghiệm đang được nghiên cứu theo hướng tái hiện giá trị lịch sử và gia tăng hoạt động tương tác cho du khách. Trong đó, mô hình kết hợp giữa phim trường với trải nghiệm du lịch được xem là một hướng tiếp cận mới.

Bên cạnh đó, các phương án chỉnh trang không gian ven sông gắn với quảng trường, sân khấu ngoài trời phục vụ biểu diễn nghệ thuật, sinh hoạt cộng đồng và dịch vụ ẩm thực cũng được đề xuất. Đồng thời, định hướng hình thành các tuyến phố đi bộ kết hợp ẩm thực, trải nghiệm và dịch vụ du lịch đang được xem xét nhằm đa dạng hóa sản phẩm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, người dân sống gần khu vực sông Như Ý, việc hình thành phố đi bộ tại đây cũng sẽ giúp khu vực này sôi động hơn. “Buổi tối ở đây khá yên tĩnh. Nếu có thêm phố đi bộ, nhà hàng và dịch vụ du lịch thì vừa tạo việc làm cho người dân, vừa giúp du khách có thêm nơi trải nghiệm mới”, bà Tâm nói.

Tại buổi họp nghe báo cáo danh mục các dự án phát triển kinh tế đêm trên địa bàn thành phố Huế đến năm 2030 do UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn chủ trì mới đây, các đại biểu cho rằng, cần đánh giá khả năng đáp ứng của hạ tầng khi lượng khách tăng vào ban đêm; nghiên cứu tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật định kỳ thay vì chỉ diễn ra theo sự kiện; đồng thời tính toán phương án kết nối hợp lý khi mở cửa Đại Nội về đêm để khai thác hiệu quả hơn các không gian du lịch, dịch vụ hiện có.

Lãnh đạo thành phố cũng đã thống nhất chủ trương nghiên cứu, triển khai các sản phẩm kinh tế đêm gắn với khai thác giá trị di sản, văn hóa, cảnh quan đô thị và dịch vụ du lịch đặc trưng của thành phố; đồng thời điều chỉnh Đề án phát triển kinh tế đêm sang giai đoạn 2026 - 2031 bảo đảm phù hợp với các quy hoạch đã được phê duyệt và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan, nhất là về di sản văn hóa, đất đai, giao thông và quản lý tài sản công.

Chủ tịch UBND thanh phố Nguyễn Khắc Toàn cũng yêu cầu, việc triển khai các dự án phải đặt yêu cầu bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa lên hàng đầu, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và khai thác phục vụ phát triển du lịch. Kiên quyết không đánh đổi di sản, văn hóa để phát triển kinh tế theo hướng thiếu bền vững.