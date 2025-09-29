My Way Coffee ra mắt Flagship One Hanoi: Hương vị mới giữa lòng thủ đô

Với chủ đề “Hương vị mới giữa lòng thủ đô”, buổi lễ thể hiện rõ tầm nhìn toàn cầu của thế hệ lãnh đạo kế tiếp cùng định hướng hợp tác chiến lược với nhiều đối tác uy tín trong và ngoài nước.

Không gian đẳng cấp tại vị trí đắc địa

Tọa lạc giữa trung tâm Hà Nội, chỉ cách khu Phố Cổ vài bước chân, My Way Coffee - One Hanoi được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến không thể bỏ qua của người dân thủ đô và du khách quốc tế.

Không gian được thiết kế mang đậm tính nghệ thuật và dấu ấn văn hóa Việt, lấy cảm hứng từ hoa văn tinh xảo của trống đồng Đông Sơn, thể hiện sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, mang lại cảm giác sang trọng và tinh tế. Trong ngày khai trương, khách mời được thưởng thức màn trình diễn nhạc giao hưởng, tái hiện phong cách thanh lịch và đẳng cấp mà My Way hướng đến.

Mô hình Roastery - Bistro: Trải nghiệm trọn vẹn trong từng hương vị

Với lần trở lại này, My Way giới thiệu mô hình Roastery - Bistro (Xưởng rang xay & Bistro ẩm thực) đây là một định hướng mới mẻ cho thị trường cà phê cao cấp.

Khu vực Roastery cho phép khách hàng trải nghiệm quy trình rang xay những hạt cà phê thượng hạng đến từ Đắk Lắk, Cầu Đất, Sơn La ngay trên máy Brambati danh tiếng của Ý.

Trong khi đó, khu vực Bistro mang đến thực đơn phong phú từ các món Việt quen thuộc như bún cá, phở gà, đến các món Âu mang dấu ấn riêng.

Sự kết hợp này giúp thực khách địa phương tận hưởng trọn vẹn hương vị cà phê và ẩm thực chất lượng, đồng thời mang đến cho du khách quốc tế trải nghiệm văn hóa cà phê Việt hiện đại trong không gian tinh tế.

Thế hệ kế thừa và khát vọng vươn tầm quốc tế

Tại sự kiện, đại diện thế hệ lãnh đạo mới của My Way Coffee khẳng định việc tôn vinh di sản là nền tảng phát triển, đồng thời thể hiện khát vọng đưa cà phê Việt vươn ra thế giới.

Đáng chú ý, My Way đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với đối tác đến từ Singapore, chính thức khởi động lộ trình quốc tế hóa thương hiệu, mở rộng cánh cửa để đưa cà phê Việt Nam ra thị trường toàn cầu.

Bên cạnh đó, My Way Coffee cũng công bố quan hệ hợp tác cùng thương hiệu trà Hacoocha do ông Phạm Thanh Hưng (Shark Hưng) và bà Nguyễn Thu Trang sáng lập. Sự hợp tác này góp phần nâng cao chất lượng đồ uống và đa dạng hóa trải nghiệm trong phân khúc cao cấp.

Với đầu tư bài bản từ công nghệ rang xay, thiết kế mang tính biểu tượng, và dịch vụ chuẩn quốc tế, My Way Coffee - One Hanoi hứa hẹn trở thành hương vị mới giữa lòng thủ đô, góp phần làm phong phú thêm bản sắc ẩm thực và văn hóa thưởng thức cà phê của Hà Nội.