Thay đổi cách nghĩ, cách làm ở nông dân A Lưới 3

Mô hình nuôi dúi thương phẩm của anh Đặng Công Sơn ở thôn Sơn Thủy, xã A Lưới 3.

Đổi mới từ những mô hình nhỏ

Thay đổi phương thức truyền thống, nông dân xã A Lưới 3 ngày càng quan tâm đến giống, kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh, hiệu quả đầu tư và thị trường, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi... Hơn một năm qua, Hội Nông dân xã A Lưới 3 phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật, phát triển kinh tế tập thể và chuyển đổi số trong nông nghiệp cho hơn 340 lượt hội viên, nông dân.

Ông Trần Công Hai, Chủ tịch Hội Nông dân xã A Lưới 3 thông tin: Hội cố gắng để từng bước thay đổi từ cách nghĩ đến cách làm của hội viên, nông dân. Toàn xã có 3 tổ hội nghề nghiệp. Hội còn hướng đến thành lập 3 chi hội nông dân nghề nghiệp. Đây là những hạt nhân để hội viên trao đổi kinh nghiệm, đẩy mạnh hợp tác, liên kết.

Mô hình nuôi cá lồng của ông Hồ Văn Phúc ở thôn Hồng Thái là một ví dụ. Được tập huấn kỹ thuật và tiếp cận vốn vay, ông Phúc mạnh dạn đầu tư lồng bè. Sau nhiều năm, nuôi cá đã trở thành nguồn sinh kế ổn định cho gia đình ông Phúc. “Lúc đầu, tôi cũng lo vì chỉ quen làm rẫy. Bây giờ chuyển hướng nuôi cá, từ kỹ thuật chăm sóc đến nguồn nước, dịch bệnh đều mới. Được các cấp hội tạo điều kiện đi tập huấn, hỗ trợ tiếp cận vốn, tôi mạnh dạn làm và thấy đây là hướng đi phù hợp”, ông Phúc nói.

Mỗi năm, trừ chi phí, mô hình nuôi cá lồng đem lại cho gia đình ông Hồ Văn Phúc nguồn thu khoảng 70 - 90 triệu đồng. Thấy hiệu quả, nhiều hộ dân khác trên địa bàn cũng bắt đầu nuôi cá lồng. Đến nay, toàn xã A Lưới 3 có hơn 51ha nuôi trồng thủy sản, trong đó có 102 lồng cá với khoảng 75.000 con cá được thả nuôi.

Ở xã A Lưới 3, nhiều mô hình mới cũng đang cho thấy sự năng động của nông dân. Điển hình như hộ anh Đặng Công Sơn (thôn Sơn Thủy) nuôi dúi thương phẩm; hộ ông Hồ Quốc (thôn Thái Sơn) xây dựng mô hình trồng rau trong nhà kính, nhà lưới; hộ chị Văn Thị Lưu (thôn Thái Sơn) nuôi ếch và vịt... cho thu nhập ổn định.

Hướng tới chuỗi giá trị

Để hỗ trợ hội viên, Hội Nông dân xã A Lưới 3 đã phát huy vai trò cầu nối giúp 608 hộ dân tiếp cận gần 42 tỷ đồng vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội (tính đến tháng 6/2026). Với tỷ lệ nợ quá hạn bằng 0, nguồn vốn không chỉ chứng minh hiệu quả sản xuất mà còn là cơ sở để hội phê duyệt danh sách 40 hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi trong năm nay.

Song song với nguồn vốn, mô hình nông nghiệp tuần hoàn cũng được chú trọng phát triển. Điển hình như gia đình anh Hồ Văn Thắng ở thôn Hồng Thượng đã nuôi bò để lấy phân nuôi trùn quế, trồng rau, nuôi cá. Cách làm này giúp tối ưu hóa chi phí, tận dụng tối đa sản phẩm, phụ phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Anh Hồ Văn Thắng chia sẻ: “Vợ chồng tôi làm được thì bà con cũng sẽ làm được. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để bà con cùng làm, cùng vươn lên”.

Việc chủ động tận dụng nguồn lực tại chỗ và tinh thần sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất của nông dân xã A Lưới 3 đang góp phần lan tỏa cách làm mới trong cộng đồng, tạo nền tảng để người dân phát triển sinh kế, từng bước thoát nghèo.

Ông Trần Công Hai cho biết, thời gian tới, hội sẽ tập trung phát triển các mô hình nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật; thúc đẩy tổ hợp tác, hợp tác xã, liên kết chuỗi giá trị và chuyển đổi số phát triển. Đồng thời, đồng hành, hỗ trợ nông dân trong việc kết nối tiêu thụ sản phẩm, xây dựng sản phẩm đặc trưng, OCOP nhằm nâng cao giá trị nông sản và tăng thu nhập cho bà con.