Động lực tăng trưởng mới từ lĩnh vực công nghiệp

Đồng chí Phan Quý Phương, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp thành phố.

Theo đồng chí Phan Quý Phương, TP. Huế có lợi thế về vị trí địa lý nằm trên trục Bắc - Nam, kết nối với hành lang kinh tế Đông - Tây, có hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện, nhất là KKT Chân Mây - Lăng Cô, trong đó có cảng biển Chân Mây. Đây là nền tảng quan trọng để Huế phát triển công nghiệp gắn với logistics, xuất, nhập khẩu, dịch vụ cảng biển và chuỗi cung ứng khu vực. Hơn nữa, Huế có nền tảng về hạ tầng công nghiệp, cảng biển, nguồn nhân lực; đồng thời có tiềm năng phát triển những ngành nghề phù hợp với định hướng mới, như công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, logistics, công nghiệp công nghệ cao, các ngành công nghiệp xanh.

Với vị thế là thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu đặt ra cho Huế không chỉ là thu hút thêm dự án mà còn chuyển mạnh thu hút, lựa chọn những dự án có chất lượng, công nghệ, giá trị gia tăng, khả năng tạo động lực lan tỏa lớn. Đây chính là dư địa lớn nhất để công nghiệp đóng góp ngày càng rõ hơn vào sự phát triển của thành phố.

Đồng chí đánh giá như thế nào về kết quả phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp ở địa phương hiện nay?

Có thể nói, hệ thống KKT, KCN ở địa phương đang khẳng định vai trò là một trong những không gian phát triển công nghiệp quan trọng của thành phố. Thời gian qua, hạ tầng các KCN từng bước được đầu tư, cải thiện đã thu hút nhiều dự án thuộc nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, KKT Chân Mây - Lăng Cô đang có lợi thế rõ khi hạ tầng cảng biển được đầu tư, mở rộng; trong đó các dự án tại bến số 4 và 5 cảng Chân Mây đang xây dựng hạ tầng, được đẩy nhanh tiến độ. Khi năng lực tiếp nhận hàng hóa, tàu biển được nâng lên, vai trò của cảng Chân Mây trong chuỗi logistics và công nghiệp Huế sẽ được nâng cao.

Bảy tháng đầu năm 2026, Ban Quản lý KKT, CN thành phố đã cấp mới 11 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư cấp mới là 9.157 tỷ đồng, tổng diện tích khoảng 1.182,25ha, tăng 723% so với cùng kỳ năm 2025; điều chỉnh tăng vốn đầu tư 5 dự án, với số vốn điều chỉnh tăng thêm hơn 118 tỷ đồng. Tổng vốn thu hút khoảng 9.275 tỷ đồng, đạt tỷ lệ khoảng 92,7% kế hoạch năm 2026. Cùng với đó, Ban Quản lý đã tổ chức lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án hạ tầng KCN, khu phi thuế quan với tổng diện tích khoảng 1.177ha, tổng vốn đăng ký khoảng 8.700 tỷ đồng, trong đó có dự án KCN VSIP với quy mô hơn 467ha, tổng vốn đầu tư 3.075 tỷ đồng. Dự kiến trong tháng 12/2026, các dự án sẽ đồng loạt khởi công xây dựng, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng KCN, KKT của thành phố.

Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô khẳng định vai trò là một trong những không gian phát triển công nghiệp quan trọng. Ảnh: Lê Đình Hoàng

Tuy vậy, chúng tôi nhìn nhận kết quả trên chỉ mới là bước đầu. Quy mô, chất lượng công nghiệp Huế hiện vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, tỷ trọng các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao chưa nhiều. Thời gian tới phải tiếp tục nâng chất lượng thu hút đầu tư, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các dự án mở rộng sản xuất, nâng công suất và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

So với các địa phương trong khu vực, Huế có những khó khăn gì trong phát triển công nghiệp?

Huế có nhiều lợi thế vì nằm ở trung tâm của khu vực miền Trung, có cảng Chân Mây, quỹ đất công nghiệp khá lớn, nguồn nhân lực có trình độ, nền tảng đào tạo đại học, nghiên cứu khoa học. Đây là những yếu tố tạo sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, nhất là những dự án yêu cầu môi trường đầu tư ổn định, nguồn nhân lực chất lượng, phát triển bền vững. Tuy nhiên, hiện nay hạ tầng kết nối ở một số KCN chưa đồng bộ; chi phí logistics còn là vấn đề cần cải thiện; quy mô doanh nghiệp công nghiệp địa phương còn nhỏ; công nghiệp hỗ trợ chưa phát triển mạnh; khả năng liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước còn hạn chế. Bên cạnh đó, Huế cũng phải cạnh tranh trực tiếp với những địa phương đã có hệ sinh thái công nghiệp phát triển khá hoàn chỉnh. Do đó, nếu cạnh tranh bằng ưu đãi đất đai hay chi phí đầu tư thì rất khó tạo sự khác biệt để thu hút đầu tư.

Lợi thế cạnh tranh của Huế trong thời gian tới phải được xây dựng trên nền tảng hạ tầng tốt hơn, thủ tục nhanh hơn, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tốt hơn. Đồng thời, phải lựa chọn được những ngành phù hợp với lợi thế riêng của thành phố để hướng tới phát triển công nghiệp bền vững.

Ban Quản lý KKT, CN thành phố sẽ triển khai những giải pháp gì để tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút các dự án quy mô lớn, công nghệ cao trong thời gian tới, thưa đồng chí?

Hiện nay, chúng tôi đang tập trung vào một số nhóm giải pháp trọng tâm. Trước hết là tiếp tục rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật, tạo quỹ đất sạch và sẵn sàng cho những dự án có quy mô lớn. Nhà đầu tư không chỉ quan tâm đến giá đất mà còn quan tâm đến thời gian triển khai dự án. Do vậy, việc chuẩn bị sẵn mặt bằng, hạ tầng và thủ tục là yếu tố quyết định.

Thứ hai là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Quan điểm nhất quán hiện nay của thành phố là chuyển từ tư duy quản lý sang đồng hành với dự án, kịp thời nhận diện những vấn đề phát sinh để phối hợp giải quyết ngay từ đầu.

Hạ tầng khu vực cảng Chân Mây tiếp tục được quan tâm đầu tư hoàn thiện.

Thứ ba là đổi mới cách thức xúc tiến đầu tư, chuyển từ xúc tiến đại trà sang xúc tiến có trọng tâm, trọng điểm, hướng đến những nhà đầu tư có năng lực và những ngành mà Huế có lợi thế. Trong đó ưu tiên các lĩnh vực chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, logistics, công nghiệp xanh, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên.

Cùng với thu hút dự án mới, cần đặc biệt quan tâm đến các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn. Đây là lực lượng có vai trò quan trọng trong tăng trưởng công nghiệp. Nếu tháo gỡ được khó khăn để doanh nghiệp mở rộng đầu tư, tăng công suất và nâng cấp, đổi mới công nghệ sẽ phát triển bền vững. Đồng thời, tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng các KKT, CN nhất là hạ tầng giao thông kết nối với cảng biển Chân Mây, hệ thống logistics và các dịch vụ hỗ trợ. Khi hạ tầng được đồng bộ, Huế có thể cạnh tranh để đón những dự án lớn và có hàm lượng công nghệ cao.

Theo đồng chí, ngành công nghiệp nói chung và các KKT, CN nói riêng của thành phố sẽ đóng vai trò thế nào trong mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên hiện nay?

Muốn đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên thì công nghiệp phải trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của thành phố, chứ không chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Điểm quan trọng là công nghiệp có khả năng tạo ra giá trị gia tăng, việc làm, nguồn thu ngân sách và kéo theo sự phát triển của nhiều ngành khác, như logistics, vận tải, thương mại, dịch vụ, đô thị và đào tạo nguồn nhân lực. Một dự án công nghiệp lớn triển khai hiệu quả không chỉ tạo ra giá trị trong phạm vi nhà máy, doanh nghiệp mà còn hình thành cả chuỗi cung ứng phía sau.

Định hướng của Huế là phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, xanh, công nghệ cao và có giá trị gia tăng lớn hơn; đồng thời gắn phát triển công nghiệp với logistics và kinh tế biển. Trong đó, KKT Chân Mây - Lăng Cô được xác định là không gian có vai trò đặc biệt quan trọng, nhất là khi năng lực cảng biển và hệ thống kết nối tiếp tục hoàn thiện.

Chúng tôi xác định không chỉ quan tâm đến việc thu hút dự án, mà quan trọng hơn là dự án đó phải đúng ngành, đúng định hướng và tạo sự lan tỏa đối với nền kinh tế địa phương.

Chúng tôi tin rằng, khi tháo gỡ được những vướng mắc, khó khăn vừa nêu, ngành công nghiệp sẽ bứt phá, có những tăng trưởng mới, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên và tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Xin cảm ơn đồng chí!