Mặn mòi từ biển

Ngư dân Phú Vinh vui mừng nhận “lộc biển”

Giữa trưa, mặc cái nắng gay gắt, làng chài bên bờ biển Phú Vinh vẫn rộn ràng tiếng gọi nhau. Những chiếc xe máy từ thôn 6, thôn 5, thôn 2…, bon bon trên con đường bê tông dẫn ra bãi biển Vinh Thanh. Các bà, các chị làng chài ra biển đón chồng, con trở về sau chuyến đánh bắt gần bờ với nụ cười tươi rói. Khi chiếc thuyền nặng cá cập bến, ngư dân Đỗ Khể và 4 bạn thuyền bỏ lại những vất vả sau hơn 9 giờ đồng hồ lênh đênh trên sóng để vui niềm vui nhẹ nhõm cùng hậu phương. Thuyền, ngư lưới cụ đã có xe cẩu lên bãi cát, hải sản đánh bắt tươi ròng được thương lái mua luôn tại bãi.

Những chiếc thuyền đánh bắt gần bờ (cách bờ tầm 10 hải lý, tương đương 20km) lần lượt cập bến, bãi biển Vinh Thanh nhộn nhịp bán mua. Cá sạo 160 - 170.000 đồng/kg; cá chai 100 - 110.000 đồng/kg; mực nang 200.000 đồng/kg... Nụ cười như tỏa nắng trên gương mặt sạm sóng gió, khi ông Đỗ Khể nói rằng, ngư dân Phú Vinh không chỉ cần cù, chịu thương chịu khó, mà còn luôn học hỏi, dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi, biết săn các loại hải sản giá trị kinh tế cao. Nhờ biển, cuộc sống bà con nơi đây ngày càng khấm khá.

Trên chiếc bàn kê trước hiên nhà, quanh mâm cơm nóng hổi với các món hải sản thơm ngon vừa đánh bắt được, những ngư dân cha truyền con nối gắn bó với biển, với những thăng trầm buồn vui trên sóng, lão ngư Đỗ Khể tuổi ngoài sáu mươi và những người cháu ruột Đỗ Thanh Thuấn, Đỗ Thanh Tuấn cùng các đồng nghiệp, bạn thuyền lão luyện sóng gió, rôm rả câu chuyện mạnh dạn đầu tư, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm cách vươn lên để có cuộc sống khá giả.

Ngư dân Đỗ Hữu Thông, một trong những chủ tàu có công suất lớn và đánh bắt xa bờ hiệu quả “top 1” nhớ lại, đã có rất nhiều trăn trở, nhưng bằng tình yêu và trách nhiệm với “mẹ biển”, ông vẫn chi tiền tỷ, cải hoán tàu thuyền, đầu tư ngư lưới cụ để chuyển đổi từ nghề lưới quét sang nghề lưới rê bùng nhùng, tạo bứt phá trong vươn khơi sản xuất. Nhờ đó, gia đình ông chuyển sang đánh bắt các loại hải sản giá trị kinh tế cao, đồng thời bảo vệ nguồn lợi thủy sản, duy trì, tái tạo những ngư trường dồi dào cá tôm.

Bây giờ, mỗi mẻ lưới buông xuống không còn “càn quét” tầng đáy với đủ loại hải sản lớn, bé, mà chỉ thu cá tầng nổi như cá thu, cá ngừ, cá hố…, kích thước lớn, là những loại hải sản có giá trị kinh tế cao, được thị trường ưa chuộng. Mỗi chuyến đi biển kéo dài từ 10 - 14 ngày, doanh thu dao động từ 400 - 600 triệu đồng. “Riêng chuyến đi 14 ngày mới đây, doanh thu đạt 600 triệu đồng, trừ chi phí, tôi lãi ròng hơn 400 triệu đồng” - ông Thông chia sẻ.

Thành công của các ngư dân tiên phong như ông Thông đã lan tỏa trên địa bàn. Đến nay, 70% số lượng tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân Phú Vinh đã được đầu tư, cải hoán, có công suất từ 600 - 700CV. Nhờ đó, họ cũng chuyển đổi từ nghề lưới quét sang nghề lưới rê bùng nhùng. Một số tàu chuyển đổi sang nghề lưới cá lạc có giá trị kinh tế cao, với kích thước mắt lưới lớn để tránh tình trạng khai thác tận diệt.

Theo ông Nguyễn Thanh Phát, Chi hội trưởng Chi hội nghề cá xa bờ xã Phú Vinh: Những năm qua, tình hình khai thác biển nói chung gặp không ít khó khăn, trong đó bao gồm sự suy giảm nguồn lợi và tài nguyên biển. Không ít người “rẽ ngang” tìm công việc khác, khiến các chủ tàu tìm bạn thuyền khó khăn, ảnh hưởng đến tần suất vươn khơi bám biển. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến ngư dân Phú Vinh chuyển đổi nghề đánh bắt, tránh khai thác tận diệt, chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Họ đã đồng lòng vượt qua khó khăn bằng tình yêu biển, yêu nghề, tinh thần học hỏi, dám thay đổi...

Dẫn khách đi qua những con đường thôn 6, một trong những làng chài sầm uất của xã Phú Vinh, lão ngư Đỗ Khể giới thiệu những ngôi nhà cao tầng khang trang của ngư dân, cửa rộng mở đón cơn gió mặn mòi từ biển. Đó là kết quả của những năm tháng nỗ lực vươn khơi bám biển, học hỏi ứng dụng khoa học kỹ thuật, mạnh dạn chuyển đổi nghề đánh bắt để tạo nên những đổi thay tốt đẹp.

Không còn cảnh những người phụ nữ từ sáng sớm đến tối muộn còng lưng vá lưới, là một trong những thay đổi nơi làng chài Phú Vinh. Ông Khể nói, ngày trước đánh bắt bằng nghề lưới quét, lưới rách nhiều quá, vợ con ngư dân mới phải vất vả như vậy. Tính ưu việt của chuyển đổi nghề và sự phát triển của dịch vụ, giao thương, đã đẩy lùi nỗi vất vả đó. “Bây giờ phụ nữ làng chài Phú Vinh có nhiều cơ hội diện áo đẹp, mang giày cao gót, “đi ra” bằng bạn bằng bè, tận hưởng hạnh phúc từ cuộc sống khá giả, an vui. Đây là một trong những thành công của những ngư dân như chúng tôi đã làm được cho vợ con, gia đình và cuộc sống” - ông Khể phấn khởi.