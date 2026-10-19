Lớp phủ Nano-texture - Màn hình chống chói iPhone Duo có gây khó nhìn không?

Màn hình chống chói iPhone Duo có gây khó nhìn không?

Lớp phủ chống chói trên iPhone Duo sử dụng bề mặt có cấu trúc vi mô để tán xạ ánh sáng, từ đó giảm hiện tượng phản chiếu từ môi trường xung quanh. Tuy nhiên, đặc tính này cũng có thể ảnh hưởng nhất định đến cảm nhận hình ảnh. Đặc biệt là màu đen không còn tạo cảm giác sâu như trên màn hình bóng truyền thống.

Trong một số điều kiện ánh sáng nhân tạo mạnh, màn hình Nano-texture vẫn có thể xuất hiện hiện tượng lóa hoặc nhiễu nhẹ. Điều này khiến nội dung hiển thị đôi khi thiếu độ trong trẻo, nhất là khi ánh sáng chiếu trực tiếp lên bề mặt màn hình.

Nguồn: Sforum

Ngoài ra, kết cấu bề mặt đặc biệt có thể tạo cảm giác hình ảnh hơi gợn hoặc không mịn hoàn toàn khi quan sát ở khoảng cách gần. So với màn hình kính bóng thông thường, độ trong suốt và cảm nhận độ sắc nét có thể khác biệt đôi chút.

Lớp phủ Nano-texture trên iPhone Duo có ưu điểm gì?

Dù còn một số hạn chế về cảm nhận hình ảnh, lớp phủ Nano-texture vẫn ghi nhận nhiều lợi ích đáng giá.

Chống chói và giảm phản xạ tốt ngoài trời

Ưu điểm nổi bật của lớp phủ Nano-texture trên iPhone Duo là khả năng hạn chế ánh sáng phản chiếu từ môi trường. Nhờ cấu trúc bề mặt được xử lý đặc biệt, ánh sáng được khuếch tán thay vì phản xạ trực tiếp, giúp nội dung hiển thị dễ quan sát hơn khi sử dụng ngoài trời hoặc trong không gian có nhiều nguồn sáng.

Nguồn: Sforum

Kết hợp với độ sáng màn hình ngoài trời có thể đạt 3.000 nit, iPhone Duo mang đến khả năng hiển thị thuận tiện trong điều kiện ánh sáng mạnh. Người dùng cũng ít phải thay đổi góc cầm máy để tránh ánh sáng mạnh hoặc ánh nắng phản chiếu.

Làm mờ nếp gấp màn hình

Bên cạnh khả năng chống chói, lớp phủ Nano-texture còn góp phần cải thiện cảm nhận về nếp gấp trên màn hình bên trong iPhone Duo. Cơ chế khuếch tán ánh sáng giúp giảm sự tương phản giữa khu vực nếp gấp và phần màn hình xung quanh, khiến đường gấp trở nên khó nhận thấy hơn ở một số góc nhìn.

Nhờ đó, bề mặt màn hình mang lại cảm giác liền mạch hơn khi đọc nội dung hoặc xem video. Đây là lợi thế giúp iPhone Duo tạo được trải nghiệm thị giác khác biệt so với một số đối thủ trong phân khúc máy gập.

Nguồn: Sforum

Màn hình Nano-texture trên iPhone Duo: Lợi ích đi kèm những đánh đổi gì?

Nhìn chung, lớp phủ mang lại lợi ích rõ khi dùng ngoài trời và khi làm mờ nếp gấp, nhưng cái giá là hình ảnh hơi mờ, màu đen ngả xám và dễ lóa rỗ dưới đèn mạnh. Người thường xuyên ở ngoài nắng hoặc di chuyển nhiều sẽ thấy lợi ích từ công nghệ này rõ hơn.

Mặt khác, người ưu tiên độ sâu màu khi xem phim trong nhà có thể chưa thật sự ưng. Tuy nhiên, phần lớn nhận xét hiện nay là trải nghiệm ban đầu, nên cảm nhận khi dùng lâu dài vẫn cần thêm thời gian kiểm chứng.

Bảng giá iPhone Duo chi tiết các phiên bản tại CellphoneS

Nếu đang cân nhắc sở hữu iPhone Duo, người dùng có thể lựa chọn 1 trong 4 phiên bản dung lượng từ 256GB đến 2TB. Tại CellphoneS, sản phẩm có giá khởi điểm từ 64.990.000đ, tùy theo phiên bản bộ nhớ cụ thể như sau:

Phiên bản Giá iPhone Duo tại CellphoneS iPhone Duo 256GB 64.990.000đ iPhone Duo 512GB 71.490.000đ iPhone Duo 1TB 84.490.000đ iPhone Duo 2TB 103.990.000đ

Khi mua iPhone Duo tại CellphoneS, khách hàng được hưởng ưu đãi trả góp 0% lãi suất với kỳ hạn lên đến 18 tháng trên giá ưu đãi và giảm đến 50% khi mua kèm phụ kiện. Ngoài ra, chương trình thu cũ đổi mới hỗ trợ trợ giá lên đến 5 triệu đồng hoặc ưu đãi thanh toán trực tiếp đến 3 triệu đồng, giúp tiết kiệm chi phí khi lên đời thiết bị.

iPhone Duo mang đến lớp phủ nano-texture chống chói hiệu quả ngoài trời và giúp nếp gấp khó thấy hơn, đổi lại hình ảnh hơi mờ và dễ lóa dưới đèn mạnh. Mức độ chấp nhận sự đánh đổi này còn tùy thói quen và cảm nhận của từng người. Bạn có thể tham khảo giá và trải nghiệm máy tại CellphoneS để chọn phiên bản phù hợp.