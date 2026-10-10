iPhone Duo khan hàng đến năm 2027, khách Việt còn cơ hội nhận máy sớm?

Vừa mở đặt trước, iPhone Duo đã có lịch giao sang năm 2027?

Ngày 16/10/2026, Apple chính thức mở đặt trước iPhone Duo tại nhiều thị trường. Theo The Verge, chưa đầy một giờ sau khi chương trình bắt đầu tại Mỹ, lịch giao hàng trực tuyến đã lùi đến cuối tháng 1/2027. Nhu cầu đặt mua lớn cùng nguồn cung ban đầu hạn chế được xem là những yếu tố khiến thời gian chờ nhận chiếc iPhone gập đầu tiên kéo dài.

Tình trạng khan hàng iPhone Duo cũng nhanh chóng xuất hiện tại Việt Nam. Trên Apple Store trực tuyến, thời gian giao máy dự kiến đã kéo dài đến ngày 27/1/2027, dù sản phẩm mới mở đặt trước từ tối 16/10. Diễn biến này phản ánh tình trạng nguồn cung ban đầu chưa đáp ứng kịp nhu cầu đặt mua iPhone gập tại Việt Nam.

Tuy nhiên, lịch giao sang tháng 1/2027 không đồng nghĩa với việc toàn bộ iPhone Duo đều hết hàng đến năm sau. Đây chỉ là thời gian giao dự kiến đối với các đơn đặt mua tại thời điểm ghi nhận. Những khách hàng đã đặt trước thành công và được xác nhận suất phân bổ đợt đầu vẫn có cơ hội nhận máy từ ngày mở bán chính thức 23/10/2026.

Khách Việt còn cơ hội nhận iPhone gập ngay trong tháng 10/2026?

Khách Việt vẫn có cơ hội nhận iPhone Duo trong tháng 10, chủ yếu là những người đã đặt trước thành công và được xác nhận suất giao sớm. Với các đơn đặt mua mới, thời gian nhận máy phụ thuộc vào nguồn hàng bổ sung tại từng kênh bán.

Lịch mở bán iPhone Duo tại Việt Nam có bị ảnh hưởng?

Theo thông báo chính thức của Apple Việt Nam, iPhone Duo mở đặt trước từ 19h ngày 16/10 và có hàng từ 23/10/2026. Đến ngày 18/10, hãng chưa công bố thay đổi mốc mở bán này. Vì vậy, lịch giao kéo dài sang năm 2027 không nên được hiểu là Apple đã hoãn toàn bộ hoạt động mở bán tại Việt Nam.

Điểm khác biệt nằm ở khả năng giao hàng thực tế. Ngày 23/10 là thời điểm bắt đầu mở bán, nhưng không đồng nghĩa mọi đơn đặt trước đều được giao ngay. Những khách hoàn tất đặt mua sớm và có xác nhận giao đợt đầu có cơ sở kỳ vọng nhận máy trong tháng 10.

Ngược lại, khách chưa đặt thành công sẽ gặp nhiều bất định hơn. Một số hệ thống đã ngừng nhận cọc, trong khi lịch giao trên Apple Store Việt Nam kéo dài đến cuối tháng 1/2027. Người cần điện thoại mới để sử dụng trong tháng 10 không nên mặc định sẽ mua được iPhone Duo đúng ngày mở bán, ngược lại iPhone 18 vẫn đang sẵn hàng tại CellphoneS, nếu có nhu cầu sử dụng ngay bạn có thể cân nhắc chọn mua iphone 18.

Làm thế nào để tăng cơ hội nhận iPhone Duo sớm?

Trước hết, người mua nên kiểm tra tình trạng từng phiên bản thay vì chỉ hỏi chung về iPhone Duo. Apple cung cấp bốn dung lượng 256GB, 512GB, 1TB và 2TB, cùng hai màu Trắng Ánh Sao và Trời Đêm. Nguồn hàng có thể khác nhau giữa các cấu hình, vì vậy cần đối chiếu lịch giao cụ thể trước khi quyết định.

Với người thường quay video, lưu nhiều tài liệu hoặc muốn giữ máy lâu dài, dung lượng phù hợp vẫn nên được ưu tiên hơn tốc độ nhận hàng. Việc đổi sang phiên bản đắt tiền hơn chỉ để hy vọng có máy sớm có thể làm tăng chi phí mà chưa chắc rút ngắn thời gian chờ.

Nếu đã đặt cọc, khách hàng nên liên hệ hệ thống bán lẻ để xác nhận thứ tự đơn, suất phân bổ và ngày nhận dự kiến. Người chưa đặt thành công có thể theo dõi các đợt bổ sung nguồn hàng, nhưng cần hỏi rõ chính sách hoàn cọc trước khi thanh toán. Đặc biệt, không nên mua suất đặt trước qua nguồn không xác thực hoặc trả thêm phí chỉ vì lo bỏ lỡ đợt mở bán.

Đặt mua iPhone Duo tại CellphoneS

Sau đợt mở đặt trước đầu tiên, CellphoneS đang cập nhật kế hoạch tiếp nhận đơn hàng iPhone Duo tiếp theo. Chương trình đặt trước công bố mức cọc 30 triệu đồng/máy, hỗ trợ hoàn 100% tiền cọc theo quy định. Khách hàng có cơ hội nhận tổng trợ giá thu cũ lên đời đến 5 triệu đồng, tùy phiên bản và điều kiện áp dụng. Chính sách trợ giá này không được kết hợp với ưu đãi ngân hàng hoặc thanh toán.

Để không bỏ lỡ đợt đặt trước tiếp theo, khách hàng có thể truy cập trang iPhone Duo tại CellphoneS và đăng ký nhận tin về thời điểm mở cọc trở lại, giá bán cùng các chương trình ưu đãi đang áp dụng. Thời gian giao máy sẽ được xác nhận theo nguồn hàng và phiên bản thực tế.