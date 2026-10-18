Chi phí sửa iPhone Duo khi không có và có AppleCare+ chênh lệch lớn đến mức nào?

Một chiếc điện thoại có tới hai màn hình, hai viên pin và hai mặt kính khiến câu hỏi "lỡ hỏng thì sửa hết bao nhiêu" đến sớm hơn thường lệ. Ngày 14/10, Apple đăng bảng phí sửa iPhone Duo ngoài bảo hành lên trang hỗ trợ tại Mỹ, trong đó dòng "hư hỏng khác" lên tới 1.499 USD, khoảng 39 triệu đồng theo tỷ giá 26.000 đồng cho 1 USD.

Ở Việt Nam, khoản chi thực tế phụ thuộc phần lớn vào việc máy có AppleCare+ hay không. Đây là gói bảo hành mua thêm của Apple, cho phép sửa không giới hạn số lần khi máy rơi hoặc đổ chất lỏng, mỗi lần chỉ trả một khoản phí cố định. Trang hỗ trợ tiếng Việt hiện chỉ niêm yết phí cho máy có gói, còn máy không có gói thì nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền báo mức ước tính sau khi kiểm tra.

Phí sửa iPhone Duo khi có AppleCare+ trên trang Apple Việt Nam. Ảnh: Apple

Màn hình gập là khoản đắt nhất, ngoài bảo hành có thể tốn khoảng 26 triệu đồng

Với giá iPhone Duo bản 256GB là 64.990.000 đồng, màn hình trong 7,6 inch là bộ phận tốn kém nhất mỗi khi cần sửa. Ngoài bảo hành, bảng phí tại Mỹ ghi mức thay là 999 USD, khoảng 26 triệu đồng, trong khi iPhone 18 Pro Max chỉ 379 USD cho màn hình, nên máy gập đắt gấp khoảng 2,6 lần. Khi có AppleCare+, mỗi lần thay màn hình trong ở Việt Nam là 2.649.000 đồng.

Bảng phí còn tách riêng lớp phủ màn hình trong, với mức 549.000 đồng khi có gói và 49 USD khi không có. Nhờ vậy, lớp phủ trầy không nhất thiết kéo theo việc thay cả màn hình.

Màn hình gập 7,6 inch có phí sửa cao nhất trên máy. Ảnh: Apple

Pin thay miễn phí khi dưới 80%, kính lưng và màn ngoài cùng 799.000 đồng

Khác với màn hình, pin không hỏng vì một cú rơi mà xuống cấp dần theo thời gian. Ngoài bảo hành, thay pin Duo tốn 229 USD, khoảng 6 triệu đồng, còn Pro Max là 129 USD. Khi có AppleCare+, máy được thay pin không mất thêm phí nếu dung lượng tối đa dưới 80% so với lúc mới, cũng là lý do bảng phí ghi 0 đồng. Người dùng có thể tự theo dõi chỉ số này trong Cài đặt, mục Pin, rồi chạm Tình trạng pin.

Khi máy gập lại, màn hình ngoài 5,4 inch và mặt lưng Ceramic Shield là hai bề mặt hứng va chạm đầu tiên. Ngoài bảo hành, kính lưng tốn 199 USD và màn hình ngoài 379 USD, còn có gói thì mỗi hạng mục chỉ 799.000 đồng. Nếu hỏng cả màn hình ngoài lẫn kính lưng, phí ngoài bảo hành khi làm cùng lúc là 509 USD.

Mặt lưng và màn hình ngoài cùng mức phí khi có gói. Ảnh: Apple

Gói 8.999.000 đồng bù đắp rõ nhất ở những ca hư hỏng nặng

Gói AppleCare+ của iPhone Duo có giá 8.999.000 đồng, tương đương khoảng 14% giá bản 256GB. Ở dòng máy thẳng, gói 6.099.000 đồng ứng với khoảng 16% giá iPhone 18 khởi điểm 38.990.000 đồng của hai bản Pro, nên gói của Duo cao hơn 2.900.000 đồng.

Khoản ấy đáng giá nhất khi gặp sự cố lớn, vì bảo hành giới hạn một năm của Apple chỉ dành cho lỗi vật liệu và lỗi sản xuất, còn rơi rớt hay vào nước thuộc phần người dùng tự chi trả nếu không có gói. Một người mua gói rồi thay màn hình trong một lần sẽ chi tổng cộng 11.648.000 đồng, trong khi mốc ngoài bảo hành tại Mỹ cho hư hỏng nặng nhất là khoảng 39 triệu đồng. Tại Mỹ, gói trả trước giá 399 USD nên ca nặng nhất tốn tổng cộng 498 USD, bằng khoảng một phần ba mức 1.499 USD. Người hay mang máy ra đường và dễ làm rơi sẽ thấy khoản này rõ ràng, còn người dùng cẩn thận có thể cân nhắc theo thói quen của mình.

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