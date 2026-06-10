A20 Pro trên iPhone Duo liệu xứng đáng với mức giá 64.99tr Apple đã công bố?

Chip A20 Pro trên iPhone Duo có gì ấn tượng?

Apple đưa nhiều nâng cấp về tiến trình và kiến trúc vào mẫu máy gập này thông qua vi xử lý A20 Pro.

Tiến trình 2nm cho hiệu năng cao hơn tới 40% so với A19 Pro

A20 Pro được sản xuất trên tiến trình 2nm N2 của TSMC, giúp Apple có thêm dư địa để nâng hiệu năng nhưng vẫn chú trọng khả năng tiết kiệm năng lượng. Theo thông tin được Apple công bố, chip mới có thể duy trì hiệu năng cao hơn tới 40% so với A19 Pro, qua đó tạo nền tảng xử lý mạnh hơn cho iPhone Duo trong các tác vụ nặng.

Tiến trình 2nm tiên tiến trên vi xử lý A20 Pro

Việc chuyển sang tiến trình 2nm còn đi kèm kiến trúc transistor mới, giúp kiểm soát dòng điện và hạn chế rò rỉ điện tốt hơn. Apple cũng thay đổi cách đóng gói A20 Pro, kết nối phần silicon và bộ nhớ trực tiếp với hệ thống buồng hơi để hỗ trợ tản nhiệt. Bên cạnh đó, băng thông bộ nhớ được tăng khoảng 50%, tạo thêm lợi thế cho các tác vụ cần xử lý lượng dữ liệu lớn.

CPU 6 nhân ưu việt

A20 Pro sở hữu CPU 6 nhân gồm 2 lõi hiệu năng cao và 4 lõi tiết kiệm năng lượng, trong đó hai lõi hiệu năng mới có xung nhịp tối đa khoảng 4,93GHz. Điểm đáng chú ý là các lõi hiệu năng cao còn được tích hợp Neural Accelerator để hỗ trợ xử lý AI trực tiếp trên thiết bị.

GPU 7 lõi thế hệ mới

A20 Pro được trang bị GPU 7 lõi, nhiều hơn một lõi so với A19 Pro. Điểm đáng chú ý là mỗi lõi GPU đều được tích hợp Neural Accelerator, hỗ trợ tăng tốc các phép tính AI ngay trên thiết bị. Với iPhone Duo, nâng cấp này giúp máy có thêm sức mạnh khi chơi game, xử lý nội dung hình ảnh hoặc thực hiện các tác vụ cần khả năng tính toán đồ họa cao.

GPU 7 lõi giúp tăng thêm sức mạnh khi xử lý tác vụ nặng

A20 Pro trên iPhone Duo liệu xứng đáng với mức giá 64.99tr?

Với A20 Pro, iPhone Duo sở hữu nền tảng hiệu năng mạnh từ tiến trình 2nm, CPU 6 nhân và GPU 7 lõi, đồng thời được tối ưu cho các tác vụ AI. Những nâng cấp này giúp máy có đủ sức đáp ứng từ sử dụng hằng ngày, đa nhiệm trên màn hình lớn đến chơi game và xử lý nội dung trong thời gian dài.

Tuy nhiên, mức giá iPhone Duo từ 64,99 triệu đồng cho iPhone Duo 256GB và từ 71,49 triệu đồng, 84,49 triệu đồng, 103,99 triệu đồng lần lượt tương ứng các bản iPhone Duo 512GB, bản 1TB, 2TB không chỉ dành cho riêng con chip không chỉ dành riêng cho cấu hình chip. Chi phí này bao gồm cả thiết kế gập đột phá và hệ thống màn hình kép tiên tiến của iPhone Duo.

Do đó, để quyết định đây có phải khoản đầu tư xứng đáng hay không, người dùng cần cân nhắc kỹ giữa chi phí bỏ ra với nhu cầu sử dụng thực tế cùng giá trị trải nghiệm mà thiết kế gập mang lại.

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A20 Pro trên iPhone Duo mang đến nền tảng hiệu năng mạnh với tiến trình 2nm, CPU 6 nhân và GPU 7 lõi. Khả năng xử lý AI được nâng cấp cùng băng thông bộ nhớ cao hơn giúp máy phù hợp với các tác vụ nặng và tính năng AI mới. Với giá 64,99 triệu đồng, A20 Pro là một điểm nâng cấp đáng giá.

Nguồn: CellphoneS