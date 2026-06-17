Hành động quyết liệt để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026

UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn phát biểu kết luận cuộc họp

Khu vực dịch vụ tiếp tục là động lực chính của nền kinh tế

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Tài chính La Phúc Thành cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế thành phố Huế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 9,62% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 9,43% của cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên, thành phố cần đạt mức tăng trưởng trên 10,5% trong hai quý cuối năm.

Theo đồng chí La Phúc Thành, khu vực dịch vụ tiếp tục là động lực chính của nền kinh tế khi ước tăng 9,7%, chiếm hơn 50% cơ cấu GRDP. Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục khởi sắc. Trong khi đó, khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 11,45%, thấp hơn mức tăng 13,57% của cùng kỳ năm trước và chưa đạt kỳ vọng. Lĩnh vực xây dựng ước tăng 9,34%, thấp hơn đáng kể mức tăng 14,3% của cùng kỳ năm 2025. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định với mức tăng 4,53%, cao hơn nhiều so với mức tăng 1,32% của cùng kỳ năm trước...

Bên cạnh những kết quả đạt được, Giám đốc Sở Tài chính La Phúc Thành cho rằng, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn là một trong những điểm nghẽn đáng chú ý. Đến nay, toàn thành phố mới giải ngân được 1.097,7 tỷ đồng trên tổng kế hoạch hơn 6.071 tỷ đồng, đạt 18,1% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn ngân sách địa phương giải ngân đạt 19,7%; vốn ngân sách trung ương đạt 13,2%.

Đối với thu ngân sách Nhà nước, tổng thu trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 8.068 tỷ đồng, bằng 50,4% dự toán năm và tăng 8,6% so với cùng kỳ.

Theo kịch bản điều hành tăng trưởng năm 2026, để đạt mục tiêu GRDP cả năm từ 10% trở lên, thành phố cần đạt mức tăng trưởng khoảng 10,52% trong 6 tháng cuối năm; trong đó quý III tăng 10,55% và quý IV tăng 10,49%. Dự kiến khu vực dịch vụ tăng từ 8,5 - 9,5%; công nghiệp - xây dựng tăng từ 14,5 - 15,5%; nông nghiệp tăng từ 3,5 - 4,5%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng từ 8 - 9%.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành tập trung phân tích dư địa, động lực tăng trưởng từ nay đến cuối năm. Các ý kiến cho rằng, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được trong 6 tháng đầu năm, nhất là ở các lĩnh vực công nghiệp, sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, thành phố vẫn còn một số khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng. Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, nguồn cung vật liệu xây dựng và tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm cần tiếp tục được tập trung tháo gỡ.

Tuy nhiên, các đại biểu nhận định, dư địa tăng trưởng từ nay đến cuối năm vẫn còn khá lớn khi nhiều dự án công nghiệp, hạ tầng, logistics, nhà ở và các dự án trọng điểm dự kiến khởi công, hoàn thành, đưa vào hoạt động. Đây là những động lực quan trọng góp phần gia tăng năng lực sản xuất, mở rộng không gian phát triển và tạo thêm nguồn thu cho ngân sách.

TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn phát biểu tại cuộc họp

Triển khai cơ chế xử lý vướng mắc trong 48 giờ

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận những kết quả tích cực đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026, song cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều chỉ tiêu quan trọng còn đạt thấp, nhất là giải ngân vốn đầu tư công, thu tiền sử dụng đất, tiến độ các dự án trọng điểm, dự án tạo năng lực mới và công tác xử lý các dự án tồn đọng.

Theo đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, nhiều khó khăn liên quan đến thủ tục hành chính, đất đai, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị vẫn chưa được tháo gỡ hiệu quả. Trong khi đó, quỹ thời gian còn lại của năm không nhiều, đòi hỏi các cấp, ngành phải hành động quyết liệt, nhanh hơn và thực chất hơn để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu các sở, ngành, địa phương chuyển mạnh từ nhận diện khó khăn sang tổ chức thực hiện nhiệm vụ; không nêu khó khăn một chiều, không đùn đẩy trách nhiệm. Mỗi cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ tiến độ và chịu trách nhiệm đối với kết quả thực hiện.

Đối với mục tiêu tăng trưởng kinh tế, thành phố tiếp tục giữ vững quyết tâm đạt mức tăng GRDP từ 10% trở lên trong năm 2026. Trong 6 tháng cuối năm, tăng trưởng phải đạt từ 10,52% trở lên, bám sát kịch bản đã xây dựng cho từng quý.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn cũng yêu cầu khẩn trương triển khai mô hình “Tổ công tác vệ tinh”, trong đó người đứng đầu các sở, ngành phải trực tiếp theo dõi, đồng hành cùng các dự án, thường xuyên xuống hiện trường làm việc với chủ đầu tư, doanh nghiệp và địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đặc biệt, thành phố sẽ triển khai cơ chế “48 giờ xử lý vướng mắc”, hoàn thành trong tháng 6/2026. Theo đó, các sở, ngành, địa phương phải bố trí đầu mối tiếp nhận và xử lý kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư, bảo đảm phản hồi hoặc đề xuất phương án xử lý trong thời hạn tối đa 48 giờ kể từ khi tiếp nhận.

Về giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là động lực trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng thu ngân sách. Các chủ đầu tư phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với các dự án giải ngân chậm; đồng thời chủ động điều chuyển vốn đối với những dự án không có khả năng giải ngân theo kế hoạch. Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng và xử lý các dự án tồn đọng; rà soát cụ thể từng dự án, từng hồ sơ để xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn giải quyết.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo động lực mới cho phát triển, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách Nhà nước năm 2026.